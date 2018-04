World Group II Playoff - Canada vs. Ukraine (Hardcourts at Montreal) DATE MATCH-UP RESULT Apr. 21 Singles No. 1 - Singles No. 2 - Apr. 22 Rev. Singles No. 1 - Rev. Singles No. 2 - Doubles -

Best-of-five series tied 0-0

Canada roster: Francoise Abanda, Bianca Andreescu, Eugenie Bouchard, Gabriela Dabrowski, Sylvain Bruneau (captain)

Ukraine roster: Kateryna Bondarenko, Olga Savchuk, Lesia Tsurenko, Mikhail Filima (captain)

The winner advances to a World Group playoff.

World Group II - Canada vs. Romania (Hardcourts at Cluj-Napoca, Romania) DATE MATCH-UP RESULT Feb. 10 Singles No. 1 - Zhao vs. Cirstea Romania wins 6-2, 6-2 Singles No. 2 - Andreescu vs. Begu Romania wins 6-3, 6-7, 6-2 Feb. 11 Rev. Singles No. 1 - Sebov vs. Begu Romania wins 6-2, 6-4 Rev. Singles No. 2 - Andreescu vs. Cirstea Not played Doubles - Dabrowski/Sebov vs. Bogdan/Olaru Canada wins 4-6, 6-1, 10-6

Romania wins best of five series 3-1

Canada roster: Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Katherine Sebov, Carol Zhao, Sylvain Bruneau (captain)

Romania roster: Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Raluca Olaru, Florin Segarceanu (captain)

Romania advances to a World Group playoff. Canada will play a World Group II playoff in April.

World Group II Playoff - Canada vs. Kazakhstan (Hardcourts, Montreal) DATE MATCH-UP RESULT Apr. 22 Singles No. 1 - Andreescu vs. Putintseva Kazakhstan wins 6-4, 4-6, 6-4 Singles No. 2 - Abanda vs. Shvedova Canada wins 6-3, 6-4 Apr. 23 Rev. Singles No. 1 - Abanda vs. Putintseva Canada wins 6-3, 6-3 Rev. Singles No. 2 - Andreescu vs. Shvedova Canada wins 7-6(1), 6-4 Doubles - Dabrowski/Sebov vs. Shvedova/Voskoboeva Kazakhstan wins 6-7, 7-6, 10-5

Canada wins best-of-five series 3-2

Canada roster: Francoise Abanda, Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Katherine Sebov, Sylvain Bruneau (captain)

Kazakhstan roster: Kamila Kerimbayeva, Yulia Putintseva, Yaroslava Shvedova, Galina Voskoboeva, Dias Doskarayev (captain)

Canada advances to World Group II. Kazakhstan is relegated to a World Group II playoff.

World Group II Playoff - Canada vs. Slovakia (Clay courts, Bratislava) DATE MATCH-UP RESULT Apr. 16 Singles No. 1 - Abanda vs. Cibulkova Slovakia wins 4-6, 6-3, 6-1 Singles No. 2 - Wozniak vs. Schmiedlova Slovakia wins 6-4, 4-6, 6-4 Apr. 17 Rev. Singles No. 1 - Abanda vs. Schmiedlova Canada wins 7-5, 6-2 Rev. Singles No. 2 - Wozniak vs. Cibulkova Slovakia wins 6-2, 6-0 Doubles - Fichman/Robillard-Millette vs. Cepelova/Cibulkova Canada wins 6-3, 0-6, 10-8

Slovakia wins best-of-five series 3-2

Canada roster: Francoise Abanda, Sharon Fichman, Charlotte Robillard-Millette, Aleksandra Wozniak, Sylvain Bruneau (captain)

Slovakia roster: Jana Cepelova, Dominika Cibulkova, Tereza Mihalikova, Anna Karolina Schmiedlova, Matej Liptak (captain)

Slovakia advances to World Group II. Canada is relegated to zonal qualifying.

World Group II - Canada vs. Belarus (Hardcourts, Quebec City) DATE MATCH-UP RESULT Feb. 6 Singles No. 1 - Abanda vs. Sasnovich Belarus wins 6-4, 2-6, 6-3 Singles No. 2 - Wozniak vs. Govortsova Canada wins 6-2, 6-2 Feb. 7 Rev. Singles No. 1 - Abanda vs. Govortsova Canada wins 6-4, 6-4 Rev. Singles No. 2 - Wozniak vs. Sasnovich Belarus wins 6-4, 6-4 Doubles - Dabrowski/Zhao vs. Govortsova/Lapko Belarus wins 6-2, 6-4

Belarus wins best-of-five series 3-2

Canada roster: Francoise Abanda, Gabriela Dabrowski, Aleksandra Wozniak, Carol Zhao, Sylvain Bruneau (captain)

Belarus roster: Olga Govortsova, Vera Lapko, Aliaksandra Sasnovich, Nika Shytkouskaya, Eduard Dubrou (captain)

Belarus advances to a World Group playoff. Canada will compete in a playoff to remain in World Group II.

World Group Playoff - Canada vs. Romania (Hardcourts, Montreal) DATE MATCH-UP RESULT Apr. 18 Singles No. 1 - Abanda vs. Begu Canada wins 4-6, 7-5, 6-4 Singles No. 2 - Bouchard vs. Dulgheru Romania wins 6-4, 6-4 Apr. 19 Rev. Singles No. 1 - Bouchard vs. Begu Romania wins 6-4, 4-6, 6-1 Rev. Singles No. 2 - Abanda vs. Dulgheru Romania wins 3-6, 7-5, 6-2 Doubles - Dabrowski/Fichman vs. Mitu/Olaru Canada wins 6-1, 4-6, 10-5

Romania wins best-of-five series 3-2

Canada roster: Francoise Abanda, Eugenie Bouchard, Gabriela Dabrowski, Sharon Fichman, Sylvain Bruneau (captain)

Romania roster: Irina-Carmelia Begu, Alexandra Dulgheru, Andreea Mitu, Raluca Olaru, Alina Cercel-Tecsor (captain)

Romania advances to the World Group. Canada is relegated to World Group II.