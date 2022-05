Follow all the action from Roland-Garros across the TSN networks, the TSN App and TSN.ca all tournament long and keep checking back for broadcast information on specific matchups.

Wednesday, May 25

TSN 1 / 5 AM ET – Court-to-Court Coverage Featuring:

Aliaksandra SASNOVICH (---) vs. [12] Emma RADUCANU (GBR)

[3] Alexander ZVEREV (GER) vs. Sebastian BAEZ (ARG)

[18] Coco GAUFF (USA) vs. Alison VAN UYTVANCK (BEL)

[1] Novak DJOKOVIC (SRB) vs. Alex MOLCAN (SVK)

TSN 3 / 5 AM ET – Court-to-Court Coverage + Tennis Channel Coverage Featuring:

[15] Victoria AZARENKA (---) vs. Andrea PETKOVIC (GER)

Karolina MUCHOVA (CZE) vs. [4] Maria SAKKARI (GRE)

[14] Belinda BENCIC (SUI) vs. Bianca ANDREESCU (CAN)

Corentin MOUTET (FRA) vs. [5] Rafael NADAL (ESP)

TSN 3 / 5 AM ET – Court-to-Court Coverage Featuring:

[9] Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs. Camilo UGO CARABELLI (ARG)

[3] Alexander ZVEREV (GER) vs. Sebastian BAEZ (ARG)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. [17] Leylah FERNANDEZ (CAN)

[27] Sebastian KORDA (USA) vs. Richard GASQUET (FRA)

TSN 1 / 19:30 PM ET – Day 4 Encore :

[14] Belinda BENCIC (SUI) vs. Bianca ANDREESCU (CAN)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. [17] Leylah FERNANDEZ (CAN)

TSN.CA & TSN APP FEED 1 / 6 AM ET – Philippe Chatrier

[21] Angelique KERBER (GER) vs. Elsa JACQUEMOT (FRA)

[3] Alexander ZVEREV (GER) vs. Sebastian BAEZ (ARG)

[14] Belinda BENCIC (SUI) vs. Bianca ANDREESCU (CAN)

Night match not before 2:45 PM ET

Corentin MOUTET (FRA) vs. [5] Rafael NADAL (ESP)

TSN.CA & TSN APP FEED 2 / 5 AM ET – Suzanne Lenglen

Aliaksandra SASNOVICH (---) vs. [12] Emma RADUCANU (GBR)

Karolina MUCHOVA (CZE) vs. [4] Maria SAKKARI (GRE)

[1] Novak DJOKOVIC (SRB) vs. Alex MOLCAN (SVK)

[27] Sebastian KORDA (USA) vs. Richard GASQUET (FRA)

TSN.CA & TSN APP FEED 3 / 5 AM ET – Court Simonne Mathieu

[23] John ISNER (USA) vs. Gregoire BARRERE (FRA)

[18] Coco GAUFF (USA) vs. Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs. [6] Carlos ALCARAZ (ESP)

Camila OSORIO (COL) vs. Diane PARRY (FRA)

TSN.CA & TSN APP FEED 4 / 5 AM ET – Court 7

[9] Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs. Camilo UGO CARABELLI (ARG)

[27] Amanda ANISIMOVA (USA) vs. Donna VEKIC (CRO)

Jaume MUNAR (ESP) vs. [15] Diego SCHWARTZMAN (ARG)

Daria SAVILLE (AUS) vs. [32] Petra KVITOVA (CZE)

TSN.CA & TSN APP FEED 5 / 5 AM ET – Court 14

[15] Victoria AZARENKA (---) vs. Andrea PETKOVIC (GER)

Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP) vs. [13] Taylor FRITZ (USA)

[26] Sorana CIRSTEA (ROU) vs. Sloane STEPHENS (USA)

[18] Grigor DIMITROV (BUL) vs. Borna CORIC (CRO)