Goaltender Ondrej Pavelec is retiring from his playing career, the Czech Hockey Association announced Thursday on Twitter.

Pavelec, 31, played in 19 games last season with the New York Rangers with a 4-9 record, 3.05 goals-against average and a .910 save precentage.

👋| Český brankář Ondřej Pavelec, který v roce 2010 získal s národním týmem zlato 🥇 a o rok později na MS na Slovensku bronz 🥉, dnes v 31 letech ukončil svou kariéru. 😔 Děkujeme za vše, @OndraPavelec! 👏 pic.twitter.com/DgQJAWzfCU — Hokejový nároďák (@narodnitym) September 20, 2018

He's 156-167-47 with a 2.88 GAA and .907 save percentage in 11 NHL seasons, 10 of them with the Winnipeg Jets/Atlanta Thrashers.