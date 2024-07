The second round of the Open Championship is underway from Royal Troon in Scotland, with four Canadians battling to make the cut for the weekend.

Track the Canadians and their scorecards below:

Leader: Shane Lowry and Daniel Brown at 5-under.

Corey Conners

Round Score: 70, 1-under

Tournament Score: -1

Hole 1 (Par 4): Birdie (-1)

Hole 2 (Par 4): Par (-1)

Hole 3 (Par 4): Bogey (E)

Hole 4 (Par 5): Par

Hole 5 (Par 3): Par

Hole 6 (Par 5): Bogey (+1)

Hole 7 (Par 4): Par (+1)

Hole 8 (Par 3): Birdie (E)

Hole 9 (Par 4): Birdie (-1)

Hole 10 (Par 4): Par (-1)

Hole 11 (Par 4): Par (-1)

Hole 12 (Par 4): Par (-1)

Hole 13 (Par 4): Birdie (-2)

Hole 14 (Par 3): Bogey (-1)

Hole 15 (Par 4): Par (-1)

Hole 16 (Par 5): Birdie (-2)

Hole 17 (Par 3): Bogey (-1)

Hole 18 (Par 4): Par (-1)

Mackenzie Hughes

Tournament Score: +1

Hole 1 (Par 4): Par (-2)

Hole 2 (Par 4): Par (-2)

Hole 3 (Par 4): Par (-2)

Hole 4 (Par 5): Par (-2)

Hole 5 (Par 3): Par (-2)

Hole 6 (Par 5): Bogey (-1)

Hole 7 (Par 4): Bogey (E)

Hole 8 (Par 3): Bogey (+1)

Hole 9 (Par 4): Par (+1)

Hole 10 (Par 4): Par (+1)

Hole 11 (Par 4): Par (+1)

Hole 12 (Par 4): Par (+1)

Hole 13 (Par 4): Par (+1)

Hole 14 (Par 3): Par (+1)

Hole 15 (Par 4):

Hole 16 (Par 5):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Adam Hadwin

Tournament Score: +4

Hole 1 (Par 4): Par (+4)

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 5):

Hole 5 (Par 3):

Hole 6 (Par 5):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 3):

Hole 9 (Par 4):

Hole 10 (Par 4):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 3):

Hole 15 (Par 4):

Hole 16 (Par 5):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Nick Taylor

Tournament Score: +6

Hole 1 (Par 4): Par (+4)

Hole 2 (Par 4): Bogey (+5)

Hole 3 (Par 4): Bogey (+6)

Hole 4 (Par 5):

Hole 5 (Par 3):

Hole 6 (Par 5):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 3):

Hole 9 (Par 4):

Hole 10 (Par 4):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 3):

Hole 15 (Par 4):

Hole 16 (Par 5):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

This story will be updated throughout the day. You can also track their scores here.