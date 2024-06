LIVE TRACKER: Canadians at U.S. Open - Second Round

The second round of the 124th U.S. Open is underway with seven Canadians in the field. The full U.S. Open Leaderboard can be seen here or you can watch LIVE on the TSN 3/5, TSN.ca, and the TSN App.

Track the Canadians and their scorecards below:

Leader: Patrick Cantlay, Rory McIlroy (-5)

Corey Conners

Round Score: Tees off at 1:03 p.m. ET / 10:03 a.m. PT

Tournament Score: -1

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4) :

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Adam Hadwin

Round Score: Tees off at 1:36 p.m. ET / 10:36 a.m. PT

Tournament Score: +4

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4) :

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Ashton McCulloch (A)

Round Score: Tees off at 2:42 p.m. ET / 11:42 a.m. PT

Tournament Score: +5

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Adam Svensson

Round Score: Tees off at 6:56 a.m. ET / 3:56 a.m. PT

Tournament Score: +3

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Nick Taylor

Round Score: Tees off at 7:18 a.m. ET / 4:18 a.m. PT

Tournament Score: +4

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Mackenzie Hughes

Round Score: Tees off at 7:18 a.m. ET / 4:18 a.m. PT

Tournament Score: +2

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Taylor Pendrith

Round Score: Tees off at 8:24 a.m. ET / 5:24 a.m. PT

Tournament Score: +1

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4) :

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):