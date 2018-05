Kyle Busch and Joey Logano sit first and second, respectively, in the NASCAR Cup Standings coming into this weekend. Here is the current entry list for Saturday's race:

Charlotte Entry List Driver Owner Hometown Manufacturer Landon Cassill - 00 Starcom Racing Cedar Rapids, Iowa Chevrolet Chase Elliott - 9 Hendrick Motorsports Dawsonville, Ga. Chevrolet Aric Almirola - 10 Stewart-Haas Racing Tampa, Fla. Ford Ty Dillon - 13 Germain Racing Welcome, N.C. Chevrolet Ross Chastain - 15 Premium Motorsports Alva, Fla. Chevrolet Daniel Suarez - 19 Joe Gibbs Racing Monterrey, Mexcio Mercedes Erik Jones - 20 Joe Gibbs Racing Byron, Mich. Mercedes Paul Menard - 21 Wood Brothers Racing Eau Claire, Wis Ford Gray Gaulding - 23 BK Racing Colonial Heights, Va. Mercedes William Byron - 24 Hendrick Motorsports Charlotte, N.C. Chevrolet Matt DiBenedetto - 32 Go Fas Racing Grass Valley, Calif. Ford Michael McDowell - 34 Front Row Motorsports Glendale, Ariz. Ford Chris Buescher - 37 JTG Daugherty Racing Prosper, Texas Chevrolet David Ragan - 38 Front Row Motorsports Unadilla, Ga. Ford Darrell Wallace Jr. - 43 Richard Petty Motorsports Mobile, Ala. Chevrolet A.J. Allmendinger - 47 JTG Daugherty Racing Los Gatos, Calif. Chevrolet Harrison Rhodes - 51 Rick Ware Racing High Point, N.C. Chevrolet Reed Sorenson - 55 Premium Motorsports Peachtree City, Ga. Mercedes Timmy Hill - 66 Motorsports Business Management Port Tobacco, Md. Mercedes Corey LaJoie - 72 TriStar Motorsports Concord, N.C. Chevrolet Alex Bowman - 88 Hendrick Motorsports Tucson, Ariz. Chevrolet