After Kyle Busch blew away the field at Charlotte, the circuit moves to Pocono Raceway in Pennsylvania. Last year, Ryan Blaney took home top spot with Kevin Harvick and Erik Jones coming in second and third, respectively. Here is a full entry list for Sunday's action:

NASCAR Pocono Entry List Driver Owner 17 Pocono Finish Hometown Manufacturer Landon Cassill - 00 Starcom Racing 27 Cedar Rapids, Iowa Chevrolet Jamie McMurray - 1 Chip Ganassi Racing 37 Joplin, Miss. Chevrolet Brad Keselowski - 2 Team Penske 5 Rochester Hills, Mich. Ford Austin Dillon - 3 Richard Childress Racing 13 Welcome, N.C. Chevrolet Kevin Harvick - 4 Stewart-Haas Racing 2 Baskersfield, Calif. Ford Matt Kenseth - 6 Roush Fenway Racing 10 Cambridge, Wis. Ford J.J. Yeley - 7 NY Racing Team N/A Phoenix, Ariz. Chevrolet Chase Elliott - 9 Hendrick Motorsports 8 Dawsonville, Ga. Chevrolet Aric Almirola - 10 Stewart-Haas Racing N/A Tampa, Fla. Ford Denny Hamlin -11 Joe Gibbs Racing 12 Chesterfield, Va. Mercedes Ryan Blaney - 12 Team Penske 1 High Point, N.C. Ford Ty Dillon - 13 Germain Racing 18 Welcome, N.C. Chevrolet Clint Bowyer - 14 Stewart-Haas Racing 17 Emporia, Kan. Ford Ross Chastain -15 Premium Motorsports N/A Alva, Fla. Chevrolet Ricky Stenhouse Jr. - 17 Roush Fenway Racing 11 Olive Branch, Miss. Ford Kyle Busch - 18 Joe Gibbs Racing 9 Las Vegas, Nev. Mercedes Daniel Suarez - 19 Joe Gibbs Racing 15 Monterrey, Mexico Mercedes Erik Jones - 20 Joe Gibbs Racing 3 Byron, Mich. Mercedes Paul Menard - 21 Wood Brothers Racing 20 Eau Claire, Wis. Ford Joey Logano - 22 Team Penske 23 Middletown, Conn. Ford Gray Gaulding - 23 BK Racing 29 Colonial Heights, Va. Mercedes William Byron - 24 Hendrick Motorsports N/A Charlotte, N.C. Mercedes Ryan Newman - 31 Richard Childress Racing 14 South Bend, Ind. Chevrolet Matt DiBenedetto - 32 Go Fas Racing 32 Grass Valley, Calif. Ford Michael McDowell - 34 Front Row Motorsports 24 Glendale, Ariz. Ford Chris Buescher - 37 JTG Daugherty Racing 19 Prosper, Texas Chevrolet David Ragan - 38 Front Row Motorsports 25 Unadilla, Ga. Ford Kurt Busch - 41 Stewart-Haas Racing 4 Las Vegas, Nev. Ford Kyle Larson - 42 Chip Ganassi Racing 7 Elk Grove, Calif. Chevrolet Darrell Wallace Jr. - 43 Richard Petty Motorsports 26 Mobile, Ala. Chevrolet A.J. Allmendinger - 47 JTG Daugherty Racing 22 Los Gatos, Calif. Chevrolet Jimmie Johnson - 48 Hendrick Motorsports 36 El Cajon, Calif. Chevrolet Cole Custer - 51 Rick Ware Racing N/A Ladera Ranch, Calif. Chevrolet Reed Sorenson - 55 Preminum Motorsports 31 Peachtree City, Ga. Mercedes Cole Whitt - 72 TriStar Motorsports 30 Alpine, Calif. Chevrolet Martin Truex Jr. - 78 Furniture Racing 6 Mayetta, N.J. Mercedes Alex Bowman - 88 Hendrick Motorsports N/A Tucson, Ariz. Chevrolet Kasey Kahne - 95 Leavine Family Racing 35 Enumclaw, Wash. Chevrolet Derrike Cope - 99 Starcom Racing 33 Spanaway, Wash. Chevrolet

You can catch the race LIVE on TSN4, TSN5 and on TSN GO starting at 2:00 p.m. ET/11:00 a.m. PT with pre-race action getting underway 30 minutes before.