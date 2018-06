With the Canadian Grand Prix set for this weekend in Montreal, here is a look at every winner since the year 2000:

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

2013 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 - Lewis Hamilton (McLaren)

2011 - Jenson Button (McLaren)

2010 - Lewis Hamilton (McLaren)

2008 - Robert Kubica (BMW Sauber)

2007 - Lewis Hamilton (McLaren)

2006 - Fernando Alonso (Renault)

2005 - Kimi Raikkonen (McLaren)

2004 - Michael Schumacher (Ferrari)

2003 - Michael Schumacher (Ferrari)

2002 - Michael Schumacher (Ferrari)

2001 - Ralf Schumacher (Williams)

2000 - Michael Schumacher (Ferrari)