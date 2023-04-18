Bedard remains top North American prospect for NHL Draft
NEW YORK — Canadian junior hockey phenom Connor Bedard remains the No. 1 North American prospect for the upcoming NHL Draft, according to the final rankings released Tuesday by the NHL Central Scouting Bureau.
The Regina Pats star finished the Western Hockey League season with 71 goals and 72 assists for 143 points in 57 games to lead all Canadian Hockey League players in scoring. Bedard, from North Vancouver, B.C., can become the first WHL player selected first overall since Ryan Nugent-Hopkins in 2011.
Michigan freshman Adam Fantilli, a teammate of Bedard's on Canada's 2023 world junior hockey championship squad, is ranked second among North American skaters. Fantilli, of Nobleton, Ont., scored 30 goals and 35 assists in 36 games to lead the NCAA in scoring and claimed the Hobey Baker Award as the best collegiate hockey player in the United States.
Leo Carlsson, a centre for Orebro of the Swedish Hockey League, ranks No. 1 among international skaters.
Brandon Wheat Kings netminder Carson Bjarnason, of Carberry, Man., is the No. 1-ranked North American goaltender and Alexander Hellnemo, a Swedish national who plays for Skelleftea’s junior team, tops the list of international goaltenders.
The NHL Draft is scheduled from June 28-29 and will be hosted by the Nashville Predators at Bridgestone Arena.
This report by The Canadian Press was first published April 18, 2023.
North American Skaters
|No.
|Player
|Pos.
|Team
|League
|1
|BEDARD, CONNOR
|C
|REGINA
|WHL
|2
|FANTILLI, ADAM
|C
|MICHIGAN
|BIG10
|3
|SMITH, WILLIAM
|C
|USA U-18
|NTDP
|4
|WOOD, MATTHEW
|RW
|UCONN
|H-EAST
|5
|LEONARD, RYAN
|RW
|USA U-18
|NTDP
|6
|BENSON, ZACH
|LW
|WINNIPEG
|WHL
|7
|DANIELSON, NATE
|C
|BRANDON
|WHL
|8
|MOORE, OLIVER
|C
|USA U-18
|NTDP
|9
|HONZEK, SAMUEL
|LW
|VANCOUVER
|WHL
|10
|PERREAULT, GABRIEL
|RW
|USA U-18
|NTDP
|11
|YAGER, BRAYDEN
|C
|MOOSE JAW
|WHL
|12
|BARLOW, COLBY
|LW
|OWEN SOUND
|OHL
|13
|RITCHIE, CALUM
|C
|OSHAWA
|OHL
|14
|MUSTY, QUENTIN
|LW
|SUDBURY
|OHL
|15
|CRISTALL, ANDREW
|LW
|KELOWNA
|WHL
|16
|GAUTHIER, ETHAN
|RW
|SHERBROOKE
|QMJHL
|17
|NADEAU, BRADLY
|LW
|PENTICTON
|BCHL
|18
|DRAGICEVIC, LUKAS
|D
|TRI-CITY
|WHL
|19
|MORIN, ETIENNE
|D
|MONCTON
|QMJHL
|20
|BONK, OLIVER
|D
|LONDON
|OHL
|21
|HEIDT, RILEY
|C
|PRINCE GEORGE
|WHL
|22
|NELSON, DANNY
|C
|USA U-18
|NTDP
|23
|BRINDLEY, GAVIN
|C
|MICHIGAN
|BIG10
|24
|SAWCHYN, GRACYN
|C
|SEATTLE
|WHL
|25
|ZIEMMER, KOEHN
|RW
|PRINCE GEORGE
|WHL
|26
|MYATOVIC, NICO
|LW
|SEATTLE
|WHL
|27
|LARDIS, NICK
|LW
|HAMILTON
|OHL
|28
|MOLENDYK, TANNER
|D
|SASKATOON
|WHL
|29
|REHKOPF, CARSON
|LW
|KITCHENER
|OHL
|30
|STRAMEL, CHARLIE
|C
|WISCONSIN
|BIG10
|31
|GIBSON, ANDREW
|D
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|32
|BERTUCCI, TRISTAN
|D
|FLINT
|OHL
|33
|AKEY, BEAU
|D
|BARRIE
|OHL
|34
|BURNS, QUINTON
|D
|KINGSTON
|OHL
|35
|CAGNONI, LUCA
|D
|PORTLAND
|WHL
|36
|CATAFORD, MATHIEU
|C
|HALIFAX
|QMJHL
|37
|PITRE, COULSON
|RW
|FLINT
|OHL
|38
|TERRANCE, CAREY
|C
|ERIE
|OHL
|39
|LIND, KALAN
|LW
|RED DEER
|WHL
|40
|SUNIEV, AYDAR
|LW
|PENTICTON
|BCHL
|41
|BRZUSTEWICZ, HUNTER
|D
|KITCHENER
|OHL
|42
|WHITELAW, WILLIAM
|RW
|YOUNGSTOWN
|USHL
|43
|PERRON, JAYDEN
|RW
|CHICAGO
|USHL
|44
|STRATHMANN, ANDREW
|D
|YOUNGSTOWN
|USHL
|45
|MISIAK, MARTIN
|RW
|YOUNGSTOWN
|USHL
|46
|ALLEN, CAMERON
|D
|GUELPH
|OHL
|47
|PRICE, CADEN
|D
|KELOWNA
|WHL
|48
|STRBAK, MAXIM
|D
|SIOUX FALLS
|USHL
|49
|LIPINSKI, JADEN
|C
|VANCOUVER
|WHL
|50
|MIEDEMA, ETHAN
|LW
|KINGSTON
|OHL
|51
|COWAN, EASTON
|RW
|LONDON
|OHL
|52
|MCCARTHY, GAVIN
|D
|MUSKEGON
|USHL
|53
|LUDTKE, TANNER
|C
|LINCOLN
|USHL
|54
|PINELLI, LUCA
|C
|OTTAWA
|OHL
|55
|SHAUGABAY, JAYSON
|RW
|WARROAD
|HIGH-MN
|56
|SQUIRES, CAM
|RW
|CAPE BRETON
|QMJHL
|57
|GARDINER, BRAD
|C
|OTTAWA
|OHL
|58
|FISCHER, PAUL
|D
|USA U-18
|NTDP
|59
|NEHRING, ZACH
|RW
|SHATTUCK - ST.MARY'S PREP
|HIGH-MN
|60
|FORTESCUE, DREW
|D
|USA U-18
|NTDP
|61
|MACKINNON, DYLAN
|D
|HALIFAX
|QMJHL
|62
|MYNIO, SAWYER
|D
|SEATTLE
|WHL
|63
|FINK, AIDEN
|RW
|BROOKS
|AJHL
|64
|CLEVELAND, BRADY
|D
|USA U-18
|NTDP
|65
|MALINOSKI, HUDSON
|C
|BROOKS
|AJHL
|66
|SVOBODA, BRANDON
|C
|YOUNGSTOWN
|USHL
|67
|HENDRICKSON, BECKETT
|C
|USA U-18
|NTDP
|68
|LOSHKO, ANDREI
|C
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|69
|BROWN, COLE
|LW
|HAMILTON
|OHL
|70
|MANIA, MATTHEW
|D
|SUDBURY
|OHL
|71
|SOTHERAN, CARTER
|D
|PORTLAND
|WHL
|72
|MAYICH, MATTHEW
|D
|OTTAWA
|OHL
|73
|KEENAN, LARRY
|D
|CULVER ACADEMY
|HIGH-IN
|74
|CONNOR, JOSEPH
|LW
|AVON OLD FARMS
|HIGH-CT
|75
|LEVIS, CONNOR
|RW
|KAMLOOPS
|WHL
|76
|PEDDLE, TYLER
|LW
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|77
|PHARAND, ALEX
|C
|SUDBURY
|OHL
|78
|MINNETIAN, ARAM
|D
|USA U-18
|NTDP
|79
|BARKEY, DENVER
|C
|LONDON
|OHL
|80
|POITRAS, BENJAMIN
|C
|SIOUX CITY
|USHL
|81
|SIDOROV, YEGOR
|RW
|SASKATOON
|WHL
|82
|DEANGELO, MICHAEL
|LW
|GREEN BAY
|USHL
|83
|HAY, ETHAN
|C
|FLINT
|OHL
|84
|MANN, MATTEO
|D
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|85
|STANLEY, HOYT
|D
|VICTORIA
|BCHL
|86
|BECKNER, OWEN
|C
|SALMON ARM
|BCHL
|87
|FISHER, JAKE
|C
|CRETIN-DERHAM
|HIGH-MN
|88
|FOSTER, COOPER
|C
|OTTAWA
|OHL
|89
|HALABURDA, TY
|C
|VANCOUVER
|WHL
|90
|DELL'ELCE, FRANCESCO
|D
|ST. ANDREWS COLLEGE
|HIGH-ON
|91
|CASTAGNA, JONATHAN
|C
|ST. ANDREWS COLLEGE
|HIGH-ON
|92
|BURNEVIK, AUSTIN
|RW
|USA U-17
|NTDP
|93
|PARKER, KALEM
|D
|VICTORIA
|WHL
|94
|SMITH, KONNOR
|D
|PETERBOROUGH
|OHL
|95
|HAMMELL, KADEN
|D
|EVERETT
|WHL
|96
|SCHULZ, ZACHARY
|D
|USA U-18
|NTDP
|97
|MITTELSTADT, LUKE
|D
|MINNESOTA
|BIG10
|98
|COPPONI, MATT
|C
|MERRIMACK
|H-EAST
|99
|CHESLOCK, CHASE
|D
|ROGERS
|HIGH-MN
|100
|MCNAMARA, LUKE
|C
|SAGINAW
|OHL
|101
|ADAMS, TANNER
|RW
|TRI-CITY
|USHL
|102
|HENRICKS, TY
|LW
|MUSKEGON
|USHL
|103
|HAGENS, MICHAEL
|D
|CHICAGO
|USHL
|104
|WISDOM, ZACCHARYA
|RW
|CEDAR RAPIDS
|USHL
|105
|KNUBLE, COLE
|C
|FARGO
|USHL
|106
|ROMANI, ANTHONY
|C
|NORTH BAY
|OHL
|107
|KIPKIE, JUSTIN
|D
|VICTORIA
|WHL
|108
|MCMILLAN, DEAGAN
|RW
|TRI-CITY
|WHL
|109
|SEBASTIAN, ELI
|C
|GREEN BAY
|USHL
|110
|BURBIDGE, COLE
|C
|SAINT JOHN
|QMJHL
|111
|ANDERSON, HUNTER
|LW
|SHATTUCK - ST.MARY'S
|HIGH-MN
|112
|CONMY, RYAN
|RW
|SIOUX CITY
|USHL
|113
|ROEST, AUSTIN
|C
|EVERETT
|WHL
|114
|DIONICIO, RODWIN
|D
|WINDSOR
|OHL
|115
|UCHACZ, KAI
|RW
|RED DEER
|WHL
|116
|GILL, JUSTIN
|C
|SHERBROOKE
|QMJHL
|117
|PIONK, AARON
|D
|WATERLOO
|USHL
|118
|POHLKAMP, ERIC
|D
|CEDAR RAPIDS
|USHL
|119
|HENNEBERRY, JOSEPH
|LW
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|120
|WEIERMAIR, ALEXANDER
|C
|USA U-18
|NTDP
|121
|VERMETTE, EMMANUEL
|LW
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|122
|BLAIS-SAVOIE, PHILIPPE
|D
|TRI-CITY
|USHL
|123
|TOURIGNY, JORDAN
|D
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|124
|HANZEL, JEREMY
|D
|SEATTLE
|WHL
|125
|LESLIE, MAZDEN
|D
|VANCOUVER
|WHL
|126
|OUTWATER, OWEN
|C
|KINGSTON
|OHL
|127
|PELOSI, CHRISTOPHER
|C
|SIOUX FALLS
|USHL
|128
|MACPHERSON, CONNOR
|RW
|LEAMINGTON
|GOJHL
|129
|MOLNAR, ONDREJ
|LW
|ERIE
|OHL
|130
|SOTO, MATTHEW
|RW
|KINGSTON
|OHL
|131
|XHEKAJ, FLORIAN
|LW
|HAMILTON
|OHL
|132
|WEINSTEIN, SAIGE
|D
|SPOKANE
|WHL
|133
|COTE, CHARLES
|D
|RIMOUSKI
|QMJHL
|134
|ANDONOVSKI, MATTHEW
|D
|KITCHENER
|OHL
|135
|BRADY, MORGAN
|D
|SPRUCE GROVE
|AJHL
|136
|PETROVSKI, JAMES
|D
|OWEN SOUND
|OHL
|137
|SHARP, ZACHARY
|D
|CEDAR RAPIDS
|USHL
|138
|MANTEI, QUINN
|D
|BRANDON
|WHL
|139
|ROMEO, LUCAS
|RW
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|140
|CELEBRINI, AIDEN
|D
|BROOKS
|AJHL
|141
|FABRIZI, MATTEO
|D
|RED DEER
|WHL
|142
|MACDONELL, ANGUS
|C
|MISSISSAUGA
|OHL
|143
|NEVERS, JACKSON
|C
|EDINA
|HIGH-MN
|144
|COUGHLIN, LUKE
|D
|RIMOUSKI
|QMJHL
|145
|VOTE, WILLIAM
|RW
|USA U-18
|NTDP
|146
|HARVEY, JACK
|C
|CHICAGO
|USHL
|147
|HIGGINS, TY
|D
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|148
|SPRYNAR, JAN
|RW
|RIMOUSKI
|QMJHL
|149
|SHAHAN, KADEN
|RW
|SIOUX CITY
|USHL
|150
|THORESON, GAVYN
|RW
|ANDOVER
|HIGH-MN
|151
|CONWAY, COOPER
|LW
|ANDOVER
|HIGH-MN
|152
|VALIS, BORYA
|RW
|REGINA
|WHL
|153
|CASEY, CAYDEN
|C
|ANDOVER
|HIGH-MN
|154
|CHADWICK, NOAH
|D
|LETHBRIDGE
|WHL
|155
|SMITH, BLAKE
|D
|FLINT
|OHL
|156
|WORMALD, LOGAN
|LW
|LETHBRIDGE
|WHL
|157
|KOERING, RYAN
|D
|EDEN PRAIRIE
|HIGH-MN
|158
|DE LUCA, TOMMASO
|C
|SPOKANE
|WHL
|159
|KEOHANE, SEAN
|D
|DEXTER SCHOOL
|HIGH-MA
|160
|DAVIAULT, ALEXIS
|D
|ERIE
|OHL
|161
|JULIEN, JACOB
|C
|LONDON
|OHL
|162
|JESSLI, ARON
|LW
|PICKERING
|OJHL
|163
|BOUROSH, DANIIL
|RW
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|164
|VANTASSELL, NICHOLAS
|RW
|GREEN BAY
|USHL
|165
|PERKINS, MATTHEW
|C
|YOUNGSTOWN
|USHL
|166
|CAMPBELL, TY
|D
|SMITHS FALLS
|CCHL
|167
|TOWNSEND, TEDDY
|C
|EDEN PRAIRIE
|HIGH-MN
|168
|TOPILNYCKYJ, ANTON
|D
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|169
|CLARK, WARREN
|D
|STEINBACH
|MJHL
|170
|GARDULA, ETHAN
|LW
|CUSHING ACADEMY
|HIGH-MA
|171
|CLARK, JAMES
|LW
|GREEN BAY
|USHL
|172
|PORT, VOJTECH
|D
|EDMONTON
|WHL
|173
|MCCOY, DONOVAN
|D
|PETERBOROUGH
|OHL
|174
|WILLIS, JOEY
|C
|SAGINAW
|OHL
|175
|VIDICEK, MARKUS
|C
|HALIFAX
|QMJHL
|176
|FAUCHON, JONATHAN
|C
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|177
|BOWMAN, BRAEDEN
|RW
|GUELPH
|OHL
|178
|TOURE, DJIBRIL
|D
|SUDBURY
|OHL
|179
|LEGAULT, CHARLES-ALEXIS
|D
|QUINNIPIAC
|ECAC
|180
|GOLDSMITH, TERRELL
|D
|PRINCE ALBERT
|WHL
|181
|LIVANAVAGE, JAKE
|D
|CHICAGO
|USHL
|182
|SOVA, SPENCER
|D
|ERIE
|OHL
|183
|HARKIMO, DAN
|RW
|SELECTS U18 - SOUTH KENT
|HIGH-CT
|184
|ST. DENIS, MAEL
|C
|RIMOUSKI
|QMJHL
|185
|ABLE, CHRIS
|D
|CHICAGO
|USHL
|186
|BRUNELLE, BENJAMIN
|RW
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|187
|LOUNSBURY, PRESTON
|C
|MONCTON
|QMJHL
|188
|KLEE, DAVID
|C
|WATERLOO
|USHL
|189
|PIRTLE, CHASE
|RW
|MOUNT ST. CHARLES
|HIGH-RI
|190
|JELSMA, BEAU
|C
|BARRIE
|OHL
|191
|DELIC, KOCHA
|C
|SUDBURY
|OHL
|192
|COURT, SAM
|D
|BROOKS
|AJHL
|193
|ROBERTSON, BENJAMIN
|D
|WATERLOO
|USHL
|194
|BRADSHAW, SEBASTIAN
|LW
|ELITE HOCKEY ACADEMY 18U
|USMAAAE
|195
|DANEAULT, TY
|RW
|DRUMHELLER
|AJHL
|196
|GUZZO, SALVATORE
|RW
|USA U-18
|NTDP
|197
|PELLERIN, MAXIME
|RW
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|198
|CHRISTOPOULOS, ALEX
|RW
|WINDSOR
|OHL
|199
|HOPKINS, RYAN
|D
|PENTICTON
|BCHL
|200
|FINE, RYAN
|C
|USA U-18
|NTDP
|201
|MARTINO, GIACOMO
|LW
|ST. MICHAELS
|OJHL
|202
|O'MALLEY, BRADY
|D
|VICTORY HONDA U18
|USMAAAE
|203
|MAYO, HUNTER
|D
|RED DEER
|WHL
|204
|FITZGERALD, KEVIN
|D
|SIOUX CITY
|USHL
|205
|MILLER, COLE
|C
|EDMONTON
|WHL
|206
|THORNTON, HUDSON
|D
|PRINCE GEORGE
|WHL
|207
|ST. LOUIS, LUCAS
|D
|DUBUQUE
|USHL
|208
|ROY, PIER-OLIVIER
|D
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|209
|MOORE, LUCAS
|D
|HAMILTON
|OHL
|210
|WATTERODT, VAUGHN
|LW
|SASKATOON
|WHL
|211
|MACPHERSON, RYAN
|C
|LEAMINGTON
|GOJHL
|212
|WOLFENBERG, NICHOLAS
|D
|OKOTOKS
|AJHL
|213
|HARRIS, SAM
|LW
|SIOUX FALLS
|USHL
|214
|MANGONE, CALEM
|RW
|SAGINAW
|OHL
|215
|TULK, OLIVER
|C
|CALGARY
|WHL
|216
|CHRISTENSON, CADE
|D
|SHERWOOD PARK
|AJHL
|217
|HANSON, TY
|D
|SIOUX CITY
|USHL
|218
|MONTGOMERY, BLAKE
|C
|MOUNT ST. CHARLES
|HIGH-RI
|219
|CONSTANCE, SETH
|D
|TRI-CITY
|USHL
|220
|SZTURC, GABRIEL
|C
|KELOWNA
|WHL
|221
|LAVIGNE, MAEL
|C
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|222
|CERRATO, CHARLIE
|C
|USA U-17
|NTDP
|223
|THORPE, TYLER
|RW
|VANCOUVER
|WHL
|224
|CHALYI, GENNADII
|D
|WATERLOO
|USHL
International Skaters
|No.
|Player
|Pos.
|Team
|League
|1
|CARLSSON, LEO
|C
|OREBRO
|SWEDEN
|2
|MICHKOV, MATVEI
|RW
|SKA ST. PETERSBURG
|RUSSIA
|3
|DVORSKY, DALIBOR
|C
|AIK
|SWEDEN-2
|4
|SALE, EDUARD
|LW
|BRNO
|CZECHIA
|5
|REINBACHER, DAVID
|D
|KLOTEN
|SWISS
|6
|STENBERG, OTTO
|C
|FROLUNDA JR.
|SWEDEN-JR.
|7
|SANDIN PELLIKKA, AXEL
|D
|SKELLEFTEA JR.
|SWEDEN-JR.
|8
|HAMEENAHO, LENNI
|RW
|ASSAT
|FINLAND
|9
|BUT, DANIL
|LW
|YAROSLAVL JR.
|RUSSIA-JR.
|10
|GULYAYEV, MIKHAIL
|D
|OMSK JR.
|RUSSIA-JR.
|11
|HALTTUNEN, KASPER
|RW
|HIFK
|FINLAND
|12
|WILLANDER, TOM
|D
|ROGLE JR.
|SWEDEN-JR.
|13
|KIISKINEN, JESSE
|RW
|PELICANS JR.
|FINLAND-JR.
|14
|LINDSTEIN, THEO
|D
|BRYNAS
|SWEDEN
|15
|DVORAK, JAKUB
|D
|LIBEREC
|CZECHIA
|16
|KANTSEROV, ROMAN
|RW
|MAGNITOGORSK JR.
|RUSSIA-JR.
|17
|DOWER NILSSON, NOAH
|LW
|FROLUNDA JR.
|SWEDEN-JR.
|18
|MOLGAARD, OSCAR FISKER
|C
|HV 71
|SWEDEN
|19
|SIMASHEV, DMITRIY
|D
|YAROSLAVL JR.
|RUSSIA-JR.
|20
|NORDH, NOEL
|LW
|BRYNAS JR.
|SWEDEN-JR.
|21
|CIERNIK, ALEX
|LW
|SODERTALJE
|SWEDEN-2
|22
|KUMPULAINEN, RASMUS
|C
|PELICANS JR.
|FINLAND-JR.
|23
|RYKOV, ALEXANDER
|RW
|CHELMET
|RUSSIA-2
|24
|NILSSON, FELIX
|C
|ROGLE JR.
|SWEDEN-JR.
|25
|EDSTROM, DAVID
|C
|FROLUNDA JR.
|SWEDEN-JR.
|26
|STANCL, JAKUB
|C
|VAXJO JR.
|SWEDEN-JR.
|27
|MUKHANOV, TIMUR
|LW
|OMSK JR.
|RUSSIA-JR.
|28
|NURMI, JESSE
|LW
|KOOKOO JR.
|FINLAND-JR.
|29
|SUSUYEV, NIKITA
|RW
|SPARTAK JR.
|RUSSIA-JR.
|30
|WAHLBERG, ANTON
|C
|MALMO JR.
|SWEDEN-JR.
|31
|PIENINIEMI, EMIL
|D
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|32
|WIKMAN, ALBERT
|D
|FARJESTAD JR.
|SWEDEN-JR.
|33
|JARVENTIE, EMIL
|LW
|ILVES JR.
|FINLAND-JR.
|34
|FORSFJALL, ZEB
|C
|SKELLEFTEA JR.
|SWEDEN-JR.
|35
|URONEN, TUOMAS
|RW
|HIFK JR.
|FINLAND-JR.
|36
|RIMASHEVSKIY, YEGOR
|RW
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|37
|KARKI, ARTTU
|D
|TAPPARA JR.
|FINLAND-JR.
|38
|FIALA, SAMUEL
|C
|LIBEREC JR.
|CZECHIA-JR.
|39
|ANOSHKO, IVAN
|C
|DINAMO-SHINNIK JR.
|RUSSIA-JR.
|40
|BORN, ISAC
|C
|FROLUNDA
|SWEDEN
|41
|PEKARCIK, JURAJ
|LW
|NITRA
|SLOVAKIA
|42
|VOLOCHKO, KONSTANTIN
|D
|DINAMO-SHINNIK JR.
|RUSSIA-JR.
|43
|ISHIMNIKOV, NIKITA
|D
|YEKATERINBURG JR.
|RUSSIA-JR.
|44
|LANDEN, AXEL
|D
|HV 71 JR.
|SWEDEN-JR.
|45
|KUUSLA, EMIL
|LW
|JOKERIT JR.
|FINLAND-JR.
|46
|HES, LUKAS
|RW
|ZLIN JR.
|CZECHIA-JR.
|47
|YAROVOI, STANISLAV
|RW
|VITYAZ
|RUSSIA
|48
|DEJ, FRANTISEK
|C
|MODRE KRIDLA SLOVAN
|SLOVAKIA-2
|49
|MOROZ, VADIM
|RW
|MINSK
|RUSSIA
|50
|VEHOVSKY, MAXIM
|RW
|VITKOVICE JR.
|CZECHIA-JR.
|51
|VOVSIK, MATEJ
|D
|JIHLAVA JR.
|CZECHIA-JR.
|52
|MARYSHEV, ANTON
|D
|SPARTAK JR.
|RUSSIA-JR.
|53
|NEDOPEKIN, NIKITA
|C
|SKA ST. PETERSBURG JR.
|RUSSIA-JR.
|54
|BERGSTROM, ARVID
|D
|DJURGARDEN JR.
|SWEDEN-JR.
|55
|SJOHOLM, VICTOR
|D
|HV 71
|SWEDEN
|56
|KUKUMBERG, ROMAN
|LW
|BRATISLAVA
|SLOVAKIA
|57
|UNGER SORUM, FELIX
|RW
|LEKSAND JR.
|SWEDEN-JR.
|58
|ASPLUND, OSKAR
|D
|ALMTUNA
|SWEDEN-2
|59
|KARPOVICH, DANIIL
|D
|YEKATERINBURG JR.
|RUSSIA-JR.
|60
|BARCIK, SAMUEL
|D
|ZVOLEN
|SLOVAKIA
|61
|PETTERSSON, HUGO
|LW
|HV 71 JR.
|SWEDEN-JR.
|62
|KOSTADINSKI, KRISTIAN
|D
|FROLUNDA JR.
|SWEDEN-JR.
|63
|LARSSON, RASMUS
|D
|VASTERAS JR.
|SWEDEN-JR.
|64
|PELTONEN, JANNE
|D
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|65
|OSCARSON, MILTON
|C
|OREBRO
|SWEDEN
|66
|SHARAKANOV, MAGOMED
|D
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|67
|FELCMAN, JIRI
|C
|LANGNAU JR.
|SWISS-JR.
|68
|FRANSSON, HUGO
|D
|HV 71 JR.
|SWEDEN-JR.
|69
|REMEZOVSKIY, IVAN
|D
|SKA ST. PETERSBURG JR.
|RUSSIA-JR.
|70
|SMIRNOV, EGOR
|C
|CHEREPOVETS JR.
|RUSSIA-JR.
|71
|KEILIN, THEO
|C
|SKELLEFTEA
|SWEDEN
|72
|PEREZ, JAROMIR
|RW
|LIBEREC JR.
|CZECHIA-JR.
|73
|VESTERHEIM, PETTER
|C
|MORA JR.
|SWEDEN-JR.
|74
|KOCI, MATTEO
|D
|KARLOVY VARY JR.
|CZECHIA-JR.
|75
|ZVYAGIN, STEPAN
|LW
|DINAMO-SHINNIK JR.
|RUSSIA-JR.
|76
|HADOBAS, ZETENY
|D
|VASTERAS JR.
|SWEDEN-JR.
|77
|MAKSIMOV, MATVEI
|RW
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|78
|CEDZO, ADAM
|LW
|TRINEC JR.
|CZECHIA-JR.
|79
|MALOV, DENIS
|LW
|OMSK JR.
|RUSSIA-JR.
|80
|PETR, DOMINIK
|C
|LUKKO JR.
|FINLAND-JR.
|81
|SCHIOLDAN, ALBERT
|RW
|HV 71 JR.
|SWEDEN-JR.
|82
|HELLBERG, HANNES
|RW
|LEKSAND JR.
|SWEDEN-JR.
|83
|KARLSSON, OLLE
|D
|OREBRO JR.
|SWEDEN-JR.
|84
|ADAMEK, MATYAS
|LW
|KARLOVY VARY JR.
|CZECHIA-JR.
|85
|SCHERZER, IAN
|C
|ROGLE JR.
|SWEDEN-JR.
|86
|MATEJICEK, MARTIN
|D
|JIHLAVA JR.
|CZECHIA-JR.
|87
|ZAMALTDINOV, RADEL
|RW
|IRBIS KAZAN
|RUSSIA-JR.
|88
|KASHTANOV, ARTYOM
|C
|YEKATERINBURG JR.
|RUSSIA-JR.
|89
|LEPPA, TOM
|C
|JOKERIT JR.
|FINLAND-JR.
|90
|SOLOVYEV, EGOR
|LW
|CSKA JR.
|RUSSIA-JR.
|91
|SVISCHEV, KIRILL
|C
|CHELYABINSK JR.
|RUSSIA-JR.
|92
|ALASIURUA, ARTTU
|C
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|93
|VERBITSKY, IGOR
|D
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|94
|ALRIKSSON, VILMER
|LW
|DJURGARDEN JR.
|SWEDEN-JR.
|95
|PATALAKHA, MARIO
|D
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|96
|VOLAS, PATRIK
|D
|TRINEC JR.
|CZECHIA-JR.
|97
|BAKLASHEV, NIKITA
|D
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|98
|BEDNARIK, JAKUB
|LW
|LITVINOV JR.
|CZECHIA-JR.
|99
|RUDSLATT, RASMUS
|RW
|AIK JR.
|SWEDEN-JR.
|100
|HURTIG, AXEL
|D
|ROGLE JR.
|SWEDEN-JR.
|101
|KARPOV, ARTEM
|D
|YAROSLAVL JR.
|RUSSIA-JR.
|102
|PYANOV, EMIL
|C
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|103
|CECH, ALES
|D
|MLADA BOLESLAV JR.
|CZECHIA-JR.
|104
|PAVELEC, PETR
|LW
|VITKOVICE JR.
|CZECHIA-JR.
|105
|SAGADIN, JACOB
|C
|VAXJO JR.
|SWEDEN-JR.
|106
|MEIER, SIMON
|C
|KLOTEN JR.
|SWISS-JR.
|107
|WERSALL, MELVIN
|LW
|DJURGARDEN JR.
|SWEDEN-JR.
|108
|RULLERS, RAINERS
|C
|ZEMGALE
|FINLAND-2
|109
|BRANDL, LINUS
|C
|MANNHEIM JR.
|GERMANY-JR.
|110
|JENCKO, DANIEL ALEXANDER
|C
|MALMO JR.
|SWEDEN-JR.
|111
|JOHNSEN, MARTIN
|C
|FARJESTAD JR.
|SWEDEN-JR.
|112
|HEDQVIST, ISAC
|C
|LULEA JR.
|SWEDEN-JR.
|113
|ZEHNDER, LENN
|RW
|GCK ZURICH JR.
|SWISS-JR.
|114
|PANOCHA, NORWIN
|D
|EISBAREN BERLIN JR.
|GERMANY-JR.
|115
|BIALY, SIMON
|D
|VITKOVICE JR.
|CZECHIA-JR.
|116
|BAU, SAMU
|C
|ILVES
|FINLAND
|117
|ZAITSEV, ALEXEI
|C
|DYNAMO MOSCOW JR.
|RUSSIA-JR.
|118
|LAAKSO, ELMERI
|D
|SAIPA
|FINLAND
|119
|PASHCHENKO, MAXIM
|D
|KHANTY-MANSIYSK JR.
|RUSSIA-JR.
|120
|NOIVA, NESTOR
|RW
|JOKERIT JR.
|FINLAND-JR.
|121
|RYABOV, IVAN
|C
|KRYLJA SOVETOV JR.
|RUSSIA-JR.
|122
|KRALOVIC, TOMAS
|D
|SLOVAKIA U18 (SVK-2)
|SLOVAKIA-2
|123
|RAUTIAINEN, BENJAMIN
|RW
|TAPPARA JR.
|FINLAND-JR.
|124
|BICKER, KEVIN
|LW
|MANNHEIM JR.
|GERMANY-JR.
|125
|KESKINEN, OIVA
|C
|TAPPARA JR.
|FINLAND-JR.
|126
|ROSSMY, BENNET
|LW
|EISBAREN BERLIN
|GERMANY
|127
|CECH, DOMINIK
|RW
|LITVINOV JR.
|CZECHIA-JR.
|128
|SEPPANEN, NIKLAS
|D
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|129
|TICHACEK, JIRI
|D
|KLADNO
|CZECHIA
|130
|SEVER, MARK
|LW
|KLOTEN JR.
|SWISS-JR.
|131
|SCHNELLER, ERIC
|D
|ROGLE JR.
|SWEDEN-JR.
|132
|BERGGREN, HERMAN
|D
|LINKOPING JR.
|SWEDEN-JR.
|133
|JUNKKARI, JIMI
|D
|PELICANS JR.
|FINLAND-JR.
|134
|SVENSSON, JOEL
|C
|VAXJO JR.
|SWEDEN-JR.
|135
|KANGAS, KALLE
|D
|JOKERIT JR.
|FINLAND-JR.
|136
|CARLSSON, KALLE
|C
|OREBRO JR.
|SWEDEN-JR.
|137
|HELL, HUGO
|D
|FARJESTAD JR.
|SWEDEN-JR.
|138
|NASSEN, CASPER
|RW
|VASTERAS JR.
|SWEDEN-JR.
|139
|YLITALO, OTSO
|LW
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|140
|TALVIKUNNAS, NIKLAS
|D
|HPK JR.
|FINLAND-JR.
|141
|JANSSON, ELIAS
|LW
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|142
|VYHLIDAL, RADEK
|D
|LITVINOV JR.
|CZECHIA-JR.
|143
|RIX, ELIS
|LW
|VAXJO JR.
|SWEDEN-JR.
|144
|PARICKA, ANDREJ
|C
|SLOVAKIA U18 (SVK-2)
|SLOVAKIA-2
North American Goaltenders
|No.
|Player
|Team
|League
|1
|BJARNASON, CARSON
|BRANDON
|WHL
|2
|HRABAL, MICHAEL
|OMAHA
|USHL
|3
|AUGUSTINE, TREY
|USA U-18
|NTDP
|4
|RATZLAFF, SCOTT
|SEATTLE
|WHL
|5
|FOWLER, JACOB
|YOUNGSTOWN
|USHL
|6
|GAJAN, ADAM
|CHIPPEWA
|NAHL
|7
|PECK, STEPHEN
|AVON OLD FARMS
|HIGH-CT
|8
|MUSSER, CARSEN
|USA U-18
|NTDP
|9
|SUCHANEK, TOMAS
|TRI-CITY
|WHL
|10
|SPUNAR, JAN
|PORTLAND
|WHL
|11
|MILLER, QUENTIN
|QUEBEC
|QMJHL
|12
|DAY, NATHANIEL
|FLINT
|OHL
|13
|ROBERTSON, CHARLIE
|NORTH BAY
|OHL
|14
|URBAN, SAMUEL
|SIOUX CITY
|USHL
|15
|BOWEN, ZACHARY
|LONDON
|OHL
|16
|SLUKYNSKY, HAMPTON
|WARROAD
|HIGH-MN
|17
|GUIMOND, RUDY
|TAFT SCHOOL
|HIGH-CT
|18
|LUNDGREN, MAX
|DES MOINES
|USHL
|19
|UNGER, JACKSON
|MOOSE JAW
|WHL
|20
|KORPI, CAMERON
|TRI-CITY
|USHL
|21
|HEROUX, DANIEL
|KIMBALL UNION
|HIGH-NH
|22
|BERZINS, PATRIKS
|TRI-CITY
|USHL
|23
|MICHALUK, COOPER
|SPOKANE
|WHL
|24
|MERCER, RILEY
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|25
|SCHENKEL, CHARLIE
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|26
|ERNST, DYLAN
|KAMLOOPS
|WHL
|27
|FLORES, OWEN
|NIAGARA
|OHL
|28
|MILIC, THOMAS
|SEATTLE
|WHL
|29
|OKE, ANDREW
|SAGINAW
|OHL
|30
|FLEMING, JOSHUA
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|31
|METZGER, TIM
|EVERETT
|WHL
|32
|VOTARY, CORBIN
|OWEN SOUND
|OHL
International Goalies
|No.
|Player
|Team
|League
|1
|HELLNEMO, ALEXANDER
|SKELLEFTEA JR.
|SWEDEN-JR.
|2
|JATKOLA, JUHA
|KALPA
|FINLAND
|3
|BLOMQUIST, IAN
|VASTERAS
|SWEDEN-2
|4
|VALI, NOA
|TPS JR.
|FINLAND-JR.
|5
|MATECHA, LUKAS
|PARDUBICE JR.
|CZECHIA-JR.
|6
|CLARA, DAMIAN
|FARJESTAD JR.
|SWEDEN-JR.
|7
|VEDENPAA, VISA
|KARPAT JR.
|FINLAND-JR.
|8
|OZOLS, AKSELS
|HS RIGA
|LATVIA
|9
|KHAZHEYEV, RUSLAN
|CHELYABINSK JR.
|RUSSIA-JR.
|10
|DYBAL, ADAM
|KARLOVY VARY JR.
|CZECHIA-JR.
|11
|LAMPINEN, JANI
|K-ESPOO
|FINLAND-2
|12
|ZAVRAGIN, EGOR
|KHANTY-MANSIYSK JR.
|RUSSIA-JR.