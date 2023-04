NEW YORK — Canadian junior hockey phenom Connor Bedard remains the No. 1 North American prospect for the upcoming NHL Draft, according to the final rankings released Tuesday by the NHL Central Scouting Bureau.

The Regina Pats star finished the Western Hockey League season with 71 goals and 72 assists for 143 points in 57 games to lead all Canadian Hockey League players in scoring. Bedard, from North Vancouver, B.C., can become the first WHL player selected first overall since Ryan Nugent-Hopkins in 2011.

Michigan freshman Adam Fantilli, a teammate of Bedard's on Canada's 2023 world junior hockey championship squad, is ranked second among North American skaters. Fantilli, of Nobleton, Ont., scored 30 goals and 35 assists in 36 games to lead the NCAA in scoring and claimed the Hobey Baker Award as the best collegiate hockey player in the United States.

Leo Carlsson, a centre for Orebro of the Swedish Hockey League, ranks No. 1 among international skaters.

Brandon Wheat Kings netminder Carson Bjarnason, of Carberry, Man., is the No. 1-ranked North American goaltender and Alexander Hellnemo, a Swedish national who plays for Skelleftea’s junior team, tops the list of international goaltenders.

The NHL Draft is scheduled from June 28-29 and will be hosted by the Nashville Predators at Bridgestone Arena.

This report by The Canadian Press was first published April 18, 2023.

North American Skaters No. Player Pos. Team League 1 BEDARD, CONNOR C REGINA WHL 2 FANTILLI, ADAM C MICHIGAN BIG10 3 SMITH, WILLIAM C USA U-18 NTDP 4 WOOD, MATTHEW RW UCONN H-EAST 5 LEONARD, RYAN RW USA U-18 NTDP 6 BENSON, ZACH LW WINNIPEG WHL 7 DANIELSON, NATE C BRANDON WHL 8 MOORE, OLIVER C USA U-18 NTDP 9 HONZEK, SAMUEL LW VANCOUVER WHL 10 PERREAULT, GABRIEL RW USA U-18 NTDP 11 YAGER, BRAYDEN C MOOSE JAW WHL 12 BARLOW, COLBY LW OWEN SOUND OHL 13 RITCHIE, CALUM C OSHAWA OHL 14 MUSTY, QUENTIN LW SUDBURY OHL 15 CRISTALL, ANDREW LW KELOWNA WHL 16 GAUTHIER, ETHAN RW SHERBROOKE QMJHL 17 NADEAU, BRADLY LW PENTICTON BCHL 18 DRAGICEVIC, LUKAS D TRI-CITY WHL 19 MORIN, ETIENNE D MONCTON QMJHL 20 BONK, OLIVER D LONDON OHL 21 HEIDT, RILEY C PRINCE GEORGE WHL 22 NELSON, DANNY C USA U-18 NTDP 23 BRINDLEY, GAVIN C MICHIGAN BIG10 24 SAWCHYN, GRACYN C SEATTLE WHL 25 ZIEMMER, KOEHN RW PRINCE GEORGE WHL 26 MYATOVIC, NICO LW SEATTLE WHL 27 LARDIS, NICK LW HAMILTON OHL 28 MOLENDYK, TANNER D SASKATOON WHL 29 REHKOPF, CARSON LW KITCHENER OHL 30 STRAMEL, CHARLIE C WISCONSIN BIG10 31 GIBSON, ANDREW D SAULT STE. MARIE OHL 32 BERTUCCI, TRISTAN D FLINT OHL 33 AKEY, BEAU D BARRIE OHL 34 BURNS, QUINTON D KINGSTON OHL 35 CAGNONI, LUCA D PORTLAND WHL 36 CATAFORD, MATHIEU C HALIFAX QMJHL 37 PITRE, COULSON RW FLINT OHL 38 TERRANCE, CAREY C ERIE OHL 39 LIND, KALAN LW RED DEER WHL 40 SUNIEV, AYDAR LW PENTICTON BCHL 41 BRZUSTEWICZ, HUNTER D KITCHENER OHL 42 WHITELAW, WILLIAM RW YOUNGSTOWN USHL 43 PERRON, JAYDEN RW CHICAGO USHL 44 STRATHMANN, ANDREW D YOUNGSTOWN USHL 45 MISIAK, MARTIN RW YOUNGSTOWN USHL 46 ALLEN, CAMERON D GUELPH OHL 47 PRICE, CADEN D KELOWNA WHL 48 STRBAK, MAXIM D SIOUX FALLS USHL 49 LIPINSKI, JADEN C VANCOUVER WHL 50 MIEDEMA, ETHAN LW KINGSTON OHL 51 COWAN, EASTON RW LONDON OHL 52 MCCARTHY, GAVIN D MUSKEGON USHL 53 LUDTKE, TANNER C LINCOLN USHL 54 PINELLI, LUCA C OTTAWA OHL 55 SHAUGABAY, JAYSON RW WARROAD HIGH-MN 56 SQUIRES, CAM RW CAPE BRETON QMJHL 57 GARDINER, BRAD C OTTAWA OHL 58 FISCHER, PAUL D USA U-18 NTDP 59 NEHRING, ZACH RW SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN 60 FORTESCUE, DREW D USA U-18 NTDP 61 MACKINNON, DYLAN D HALIFAX QMJHL 62 MYNIO, SAWYER D SEATTLE WHL 63 FINK, AIDEN RW BROOKS AJHL 64 CLEVELAND, BRADY D USA U-18 NTDP 65 MALINOSKI, HUDSON C BROOKS AJHL 66 SVOBODA, BRANDON C YOUNGSTOWN USHL 67 HENDRICKSON, BECKETT C USA U-18 NTDP 68 LOSHKO, ANDREI C CHICOUTIMI QMJHL 69 BROWN, COLE LW HAMILTON OHL 70 MANIA, MATTHEW D SUDBURY OHL 71 SOTHERAN, CARTER D PORTLAND WHL 72 MAYICH, MATTHEW D OTTAWA OHL 73 KEENAN, LARRY D CULVER ACADEMY HIGH-IN 74 CONNOR, JOSEPH LW AVON OLD FARMS HIGH-CT 75 LEVIS, CONNOR RW KAMLOOPS WHL 76 PEDDLE, TYLER LW DRUMMONDVILLE QMJHL 77 PHARAND, ALEX C SUDBURY OHL 78 MINNETIAN, ARAM D USA U-18 NTDP 79 BARKEY, DENVER C LONDON OHL 80 POITRAS, BENJAMIN C SIOUX CITY USHL 81 SIDOROV, YEGOR RW SASKATOON WHL 82 DEANGELO, MICHAEL LW GREEN BAY USHL 83 HAY, ETHAN C FLINT OHL 84 MANN, MATTEO D CHICOUTIMI QMJHL 85 STANLEY, HOYT D VICTORIA BCHL 86 BECKNER, OWEN C SALMON ARM BCHL 87 FISHER, JAKE C CRETIN-DERHAM HIGH-MN 88 FOSTER, COOPER C OTTAWA OHL 89 HALABURDA, TY C VANCOUVER WHL 90 DELL'ELCE, FRANCESCO D ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON 91 CASTAGNA, JONATHAN C ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON 92 BURNEVIK, AUSTIN RW USA U-17 NTDP 93 PARKER, KALEM D VICTORIA WHL 94 SMITH, KONNOR D PETERBOROUGH OHL 95 HAMMELL, KADEN D EVERETT WHL 96 SCHULZ, ZACHARY D USA U-18 NTDP 97 MITTELSTADT, LUKE D MINNESOTA BIG10 98 COPPONI, MATT C MERRIMACK H-EAST 99 CHESLOCK, CHASE D ROGERS HIGH-MN 100 MCNAMARA, LUKE C SAGINAW OHL 101 ADAMS, TANNER RW TRI-CITY USHL 102 HENRICKS, TY LW MUSKEGON USHL 103 HAGENS, MICHAEL D CHICAGO USHL 104 WISDOM, ZACCHARYA RW CEDAR RAPIDS USHL 105 KNUBLE, COLE C FARGO USHL 106 ROMANI, ANTHONY C NORTH BAY OHL 107 KIPKIE, JUSTIN D VICTORIA WHL 108 MCMILLAN, DEAGAN RW TRI-CITY WHL 109 SEBASTIAN, ELI C GREEN BAY USHL 110 BURBIDGE, COLE C SAINT JOHN QMJHL 111 ANDERSON, HUNTER LW SHATTUCK - ST.MARY'S HIGH-MN 112 CONMY, RYAN RW SIOUX CITY USHL 113 ROEST, AUSTIN C EVERETT WHL 114 DIONICIO, RODWIN D WINDSOR OHL 115 UCHACZ, KAI RW RED DEER WHL 116 GILL, JUSTIN C SHERBROOKE QMJHL 117 PIONK, AARON D WATERLOO USHL 118 POHLKAMP, ERIC D CEDAR RAPIDS USHL 119 HENNEBERRY, JOSEPH LW ACADIE-BATHURST QMJHL 120 WEIERMAIR, ALEXANDER C USA U-18 NTDP 121 VERMETTE, EMMANUEL LW CHICOUTIMI QMJHL 122 BLAIS-SAVOIE, PHILIPPE D TRI-CITY USHL 123 TOURIGNY, JORDAN D SHAWINIGAN QMJHL 124 HANZEL, JEREMY D SEATTLE WHL 125 LESLIE, MAZDEN D VANCOUVER WHL 126 OUTWATER, OWEN C KINGSTON OHL 127 PELOSI, CHRISTOPHER C SIOUX FALLS USHL 128 MACPHERSON, CONNOR RW LEAMINGTON GOJHL 129 MOLNAR, ONDREJ LW ERIE OHL 130 SOTO, MATTHEW RW KINGSTON OHL 131 XHEKAJ, FLORIAN LW HAMILTON OHL 132 WEINSTEIN, SAIGE D SPOKANE WHL 133 COTE, CHARLES D RIMOUSKI QMJHL 134 ANDONOVSKI, MATTHEW D KITCHENER OHL 135 BRADY, MORGAN D SPRUCE GROVE AJHL 136 PETROVSKI, JAMES D OWEN SOUND OHL 137 SHARP, ZACHARY D CEDAR RAPIDS USHL 138 MANTEI, QUINN D BRANDON WHL 139 ROMEO, LUCAS RW CHARLOTTETOWN QMJHL 140 CELEBRINI, AIDEN D BROOKS AJHL 141 FABRIZI, MATTEO D RED DEER WHL 142 MACDONELL, ANGUS C MISSISSAUGA OHL 143 NEVERS, JACKSON C EDINA HIGH-MN 144 COUGHLIN, LUKE D RIMOUSKI QMJHL 145 VOTE, WILLIAM RW USA U-18 NTDP 146 HARVEY, JACK C CHICAGO USHL 147 HIGGINS, TY D ACADIE-BATHURST QMJHL 148 SPRYNAR, JAN RW RIMOUSKI QMJHL 149 SHAHAN, KADEN RW SIOUX CITY USHL 150 THORESON, GAVYN RW ANDOVER HIGH-MN 151 CONWAY, COOPER LW ANDOVER HIGH-MN 152 VALIS, BORYA RW REGINA WHL 153 CASEY, CAYDEN C ANDOVER HIGH-MN 154 CHADWICK, NOAH D LETHBRIDGE WHL 155 SMITH, BLAKE D FLINT OHL 156 WORMALD, LOGAN LW LETHBRIDGE WHL 157 KOERING, RYAN D EDEN PRAIRIE HIGH-MN 158 DE LUCA, TOMMASO C SPOKANE WHL 159 KEOHANE, SEAN D DEXTER SCHOOL HIGH-MA 160 DAVIAULT, ALEXIS D ERIE OHL 161 JULIEN, JACOB C LONDON OHL 162 JESSLI, ARON LW PICKERING OJHL 163 BOUROSH, DANIIL RW ROUYN-NORANDA QMJHL 164 VANTASSELL, NICHOLAS RW GREEN BAY USHL 165 PERKINS, MATTHEW C YOUNGSTOWN USHL 166 CAMPBELL, TY D SMITHS FALLS CCHL 167 TOWNSEND, TEDDY C EDEN PRAIRIE HIGH-MN 168 TOPILNYCKYJ, ANTON D CHARLOTTETOWN QMJHL 169 CLARK, WARREN D STEINBACH MJHL 170 GARDULA, ETHAN LW CUSHING ACADEMY HIGH-MA 171 CLARK, JAMES LW GREEN BAY USHL 172 PORT, VOJTECH D EDMONTON WHL 173 MCCOY, DONOVAN D PETERBOROUGH OHL 174 WILLIS, JOEY C SAGINAW OHL 175 VIDICEK, MARKUS C HALIFAX QMJHL 176 FAUCHON, JONATHAN C BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 177 BOWMAN, BRAEDEN RW GUELPH OHL 178 TOURE, DJIBRIL D SUDBURY OHL 179 LEGAULT, CHARLES-ALEXIS D QUINNIPIAC ECAC 180 GOLDSMITH, TERRELL D PRINCE ALBERT WHL 181 LIVANAVAGE, JAKE D CHICAGO USHL 182 SOVA, SPENCER D ERIE OHL 183 HARKIMO, DAN RW SELECTS U18 - SOUTH KENT HIGH-CT 184 ST. DENIS, MAEL C RIMOUSKI QMJHL 185 ABLE, CHRIS D CHICAGO USHL 186 BRUNELLE, BENJAMIN RW ROUYN-NORANDA QMJHL 187 LOUNSBURY, PRESTON C MONCTON QMJHL 188 KLEE, DAVID C WATERLOO USHL 189 PIRTLE, CHASE RW MOUNT ST. CHARLES HIGH-RI 190 JELSMA, BEAU C BARRIE OHL 191 DELIC, KOCHA C SUDBURY OHL 192 COURT, SAM D BROOKS AJHL 193 ROBERTSON, BENJAMIN D WATERLOO USHL 194 BRADSHAW, SEBASTIAN LW ELITE HOCKEY ACADEMY 18U USMAAAE 195 DANEAULT, TY RW DRUMHELLER AJHL 196 GUZZO, SALVATORE RW USA U-18 NTDP 197 PELLERIN, MAXIME RW VICTORIAVILLE QMJHL 198 CHRISTOPOULOS, ALEX RW WINDSOR OHL 199 HOPKINS, RYAN D PENTICTON BCHL 200 FINE, RYAN C USA U-18 NTDP 201 MARTINO, GIACOMO LW ST. MICHAELS OJHL 202 O'MALLEY, BRADY D VICTORY HONDA U18 USMAAAE 203 MAYO, HUNTER D RED DEER WHL 204 FITZGERALD, KEVIN D SIOUX CITY USHL 205 MILLER, COLE C EDMONTON WHL 206 THORNTON, HUDSON D PRINCE GEORGE WHL 207 ST. LOUIS, LUCAS D DUBUQUE USHL 208 ROY, PIER-OLIVIER D VICTORIAVILLE QMJHL 209 MOORE, LUCAS D HAMILTON OHL 210 WATTERODT, VAUGHN LW SASKATOON WHL 211 MACPHERSON, RYAN C LEAMINGTON GOJHL 212 WOLFENBERG, NICHOLAS D OKOTOKS AJHL 213 HARRIS, SAM LW SIOUX FALLS USHL 214 MANGONE, CALEM RW SAGINAW OHL 215 TULK, OLIVER C CALGARY WHL 216 CHRISTENSON, CADE D SHERWOOD PARK AJHL 217 HANSON, TY D SIOUX CITY USHL 218 MONTGOMERY, BLAKE C MOUNT ST. CHARLES HIGH-RI 219 CONSTANCE, SETH D TRI-CITY USHL 220 SZTURC, GABRIEL C KELOWNA WHL 221 LAVIGNE, MAEL C VICTORIAVILLE QMJHL 222 CERRATO, CHARLIE C USA U-17 NTDP 223 THORPE, TYLER RW VANCOUVER WHL 224 CHALYI, GENNADII D WATERLOO USHL

International Skaters No. Player Pos. Team League 1 CARLSSON, LEO C OREBRO SWEDEN 2 MICHKOV, MATVEI RW SKA ST. PETERSBURG RUSSIA 3 DVORSKY, DALIBOR C AIK SWEDEN-2 4 SALE, EDUARD LW BRNO CZECHIA 5 REINBACHER, DAVID D KLOTEN SWISS 6 STENBERG, OTTO C FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 7 SANDIN PELLIKKA, AXEL D SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. 8 HAMEENAHO, LENNI RW ASSAT FINLAND 9 BUT, DANIL LW YAROSLAVL JR. RUSSIA-JR. 10 GULYAYEV, MIKHAIL D OMSK JR. RUSSIA-JR. 11 HALTTUNEN, KASPER RW HIFK FINLAND 12 WILLANDER, TOM D ROGLE JR. SWEDEN-JR. 13 KIISKINEN, JESSE RW PELICANS JR. FINLAND-JR. 14 LINDSTEIN, THEO D BRYNAS SWEDEN 15 DVORAK, JAKUB D LIBEREC CZECHIA 16 KANTSEROV, ROMAN RW MAGNITOGORSK JR. RUSSIA-JR. 17 DOWER NILSSON, NOAH LW FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 18 MOLGAARD, OSCAR FISKER C HV 71 SWEDEN 19 SIMASHEV, DMITRIY D YAROSLAVL JR. RUSSIA-JR. 20 NORDH, NOEL LW BRYNAS JR. SWEDEN-JR. 21 CIERNIK, ALEX LW SODERTALJE SWEDEN-2 22 KUMPULAINEN, RASMUS C PELICANS JR. FINLAND-JR. 23 RYKOV, ALEXANDER RW CHELMET RUSSIA-2 24 NILSSON, FELIX C ROGLE JR. SWEDEN-JR. 25 EDSTROM, DAVID C FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 26 STANCL, JAKUB C VAXJO JR. SWEDEN-JR. 27 MUKHANOV, TIMUR LW OMSK JR. RUSSIA-JR. 28 NURMI, JESSE LW KOOKOO JR. FINLAND-JR. 29 SUSUYEV, NIKITA RW SPARTAK JR. RUSSIA-JR. 30 WAHLBERG, ANTON C MALMO JR. SWEDEN-JR. 31 PIENINIEMI, EMIL D KARPAT JR. FINLAND-JR. 32 WIKMAN, ALBERT D FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 33 JARVENTIE, EMIL LW ILVES JR. FINLAND-JR. 34 FORSFJALL, ZEB C SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. 35 URONEN, TUOMAS RW HIFK JR. FINLAND-JR. 36 RIMASHEVSKIY, YEGOR RW DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 37 KARKI, ARTTU D TAPPARA JR. FINLAND-JR. 38 FIALA, SAMUEL C LIBEREC JR. CZECHIA-JR. 39 ANOSHKO, IVAN C DINAMO-SHINNIK JR. RUSSIA-JR. 40 BORN, ISAC C FROLUNDA SWEDEN 41 PEKARCIK, JURAJ LW NITRA SLOVAKIA 42 VOLOCHKO, KONSTANTIN D DINAMO-SHINNIK JR. RUSSIA-JR. 43 ISHIMNIKOV, NIKITA D YEKATERINBURG JR. RUSSIA-JR. 44 LANDEN, AXEL D HV 71 JR. SWEDEN-JR. 45 KUUSLA, EMIL LW JOKERIT JR. FINLAND-JR. 46 HES, LUKAS RW ZLIN JR. CZECHIA-JR. 47 YAROVOI, STANISLAV RW VITYAZ RUSSIA 48 DEJ, FRANTISEK C MODRE KRIDLA SLOVAN SLOVAKIA-2 49 MOROZ, VADIM RW MINSK RUSSIA 50 VEHOVSKY, MAXIM RW VITKOVICE JR. CZECHIA-JR. 51 VOVSIK, MATEJ D JIHLAVA JR. CZECHIA-JR. 52 MARYSHEV, ANTON D SPARTAK JR. RUSSIA-JR. 53 NEDOPEKIN, NIKITA C SKA ST. PETERSBURG JR. RUSSIA-JR. 54 BERGSTROM, ARVID D DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 55 SJOHOLM, VICTOR D HV 71 SWEDEN 56 KUKUMBERG, ROMAN LW BRATISLAVA SLOVAKIA 57 UNGER SORUM, FELIX RW LEKSAND JR. SWEDEN-JR. 58 ASPLUND, OSKAR D ALMTUNA SWEDEN-2 59 KARPOVICH, DANIIL D YEKATERINBURG JR. RUSSIA-JR. 60 BARCIK, SAMUEL D ZVOLEN SLOVAKIA 61 PETTERSSON, HUGO LW HV 71 JR. SWEDEN-JR. 62 KOSTADINSKI, KRISTIAN D FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 63 LARSSON, RASMUS D VASTERAS JR. SWEDEN-JR. 64 PELTONEN, JANNE D KARPAT JR. FINLAND-JR. 65 OSCARSON, MILTON C OREBRO SWEDEN 66 SHARAKANOV, MAGOMED D DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 67 FELCMAN, JIRI C LANGNAU JR. SWISS-JR. 68 FRANSSON, HUGO D HV 71 JR. SWEDEN-JR. 69 REMEZOVSKIY, IVAN D SKA ST. PETERSBURG JR. RUSSIA-JR. 70 SMIRNOV, EGOR C CHEREPOVETS JR. RUSSIA-JR. 71 KEILIN, THEO C SKELLEFTEA SWEDEN 72 PEREZ, JAROMIR RW LIBEREC JR. CZECHIA-JR. 73 VESTERHEIM, PETTER C MORA JR. SWEDEN-JR. 74 KOCI, MATTEO D KARLOVY VARY JR. CZECHIA-JR. 75 ZVYAGIN, STEPAN LW DINAMO-SHINNIK JR. RUSSIA-JR. 76 HADOBAS, ZETENY D VASTERAS JR. SWEDEN-JR. 77 MAKSIMOV, MATVEI RW DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 78 CEDZO, ADAM LW TRINEC JR. CZECHIA-JR. 79 MALOV, DENIS LW OMSK JR. RUSSIA-JR. 80 PETR, DOMINIK C LUKKO JR. FINLAND-JR. 81 SCHIOLDAN, ALBERT RW HV 71 JR. SWEDEN-JR. 82 HELLBERG, HANNES RW LEKSAND JR. SWEDEN-JR. 83 KARLSSON, OLLE D OREBRO JR. SWEDEN-JR. 84 ADAMEK, MATYAS LW KARLOVY VARY JR. CZECHIA-JR. 85 SCHERZER, IAN C ROGLE JR. SWEDEN-JR. 86 MATEJICEK, MARTIN D JIHLAVA JR. CZECHIA-JR. 87 ZAMALTDINOV, RADEL RW IRBIS KAZAN RUSSIA-JR. 88 KASHTANOV, ARTYOM C YEKATERINBURG JR. RUSSIA-JR. 89 LEPPA, TOM C JOKERIT JR. FINLAND-JR. 90 SOLOVYEV, EGOR LW CSKA JR. RUSSIA-JR. 91 SVISCHEV, KIRILL C CHELYABINSK JR. RUSSIA-JR. 92 ALASIURUA, ARTTU C KARPAT JR. FINLAND-JR. 93 VERBITSKY, IGOR D DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 94 ALRIKSSON, VILMER LW DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 95 PATALAKHA, MARIO D DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 96 VOLAS, PATRIK D TRINEC JR. CZECHIA-JR. 97 BAKLASHEV, NIKITA D DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 98 BEDNARIK, JAKUB LW LITVINOV JR. CZECHIA-JR. 99 RUDSLATT, RASMUS RW AIK JR. SWEDEN-JR. 100 HURTIG, AXEL D ROGLE JR. SWEDEN-JR. 101 KARPOV, ARTEM D YAROSLAVL JR. RUSSIA-JR. 102 PYANOV, EMIL C DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 103 CECH, ALES D MLADA BOLESLAV JR. CZECHIA-JR. 104 PAVELEC, PETR LW VITKOVICE JR. CZECHIA-JR. 105 SAGADIN, JACOB C VAXJO JR. SWEDEN-JR. 106 MEIER, SIMON C KLOTEN JR. SWISS-JR. 107 WERSALL, MELVIN LW DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 108 RULLERS, RAINERS C ZEMGALE FINLAND-2 109 BRANDL, LINUS C MANNHEIM JR. GERMANY-JR. 110 JENCKO, DANIEL ALEXANDER C MALMO JR. SWEDEN-JR. 111 JOHNSEN, MARTIN C FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 112 HEDQVIST, ISAC C LULEA JR. SWEDEN-JR. 113 ZEHNDER, LENN RW GCK ZURICH JR. SWISS-JR. 114 PANOCHA, NORWIN D EISBAREN BERLIN JR. GERMANY-JR. 115 BIALY, SIMON D VITKOVICE JR. CZECHIA-JR. 116 BAU, SAMU C ILVES FINLAND 117 ZAITSEV, ALEXEI C DYNAMO MOSCOW JR. RUSSIA-JR. 118 LAAKSO, ELMERI D SAIPA FINLAND 119 PASHCHENKO, MAXIM D KHANTY-MANSIYSK JR. RUSSIA-JR. 120 NOIVA, NESTOR RW JOKERIT JR. FINLAND-JR. 121 RYABOV, IVAN C KRYLJA SOVETOV JR. RUSSIA-JR. 122 KRALOVIC, TOMAS D SLOVAKIA U18 (SVK-2) SLOVAKIA-2 123 RAUTIAINEN, BENJAMIN RW TAPPARA JR. FINLAND-JR. 124 BICKER, KEVIN LW MANNHEIM JR. GERMANY-JR. 125 KESKINEN, OIVA C TAPPARA JR. FINLAND-JR. 126 ROSSMY, BENNET LW EISBAREN BERLIN GERMANY 127 CECH, DOMINIK RW LITVINOV JR. CZECHIA-JR. 128 SEPPANEN, NIKLAS D KARPAT JR. FINLAND-JR. 129 TICHACEK, JIRI D KLADNO CZECHIA 130 SEVER, MARK LW KLOTEN JR. SWISS-JR. 131 SCHNELLER, ERIC D ROGLE JR. SWEDEN-JR. 132 BERGGREN, HERMAN D LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 133 JUNKKARI, JIMI D PELICANS JR. FINLAND-JR. 134 SVENSSON, JOEL C VAXJO JR. SWEDEN-JR. 135 KANGAS, KALLE D JOKERIT JR. FINLAND-JR. 136 CARLSSON, KALLE C OREBRO JR. SWEDEN-JR. 137 HELL, HUGO D FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 138 NASSEN, CASPER RW VASTERAS JR. SWEDEN-JR. 139 YLITALO, OTSO LW KARPAT JR. FINLAND-JR. 140 TALVIKUNNAS, NIKLAS D HPK JR. FINLAND-JR. 141 JANSSON, ELIAS LW KARPAT JR. FINLAND-JR. 142 VYHLIDAL, RADEK D LITVINOV JR. CZECHIA-JR. 143 RIX, ELIS LW VAXJO JR. SWEDEN-JR. 144 PARICKA, ANDREJ C SLOVAKIA U18 (SVK-2) SLOVAKIA-2

North American Goaltenders No. Player Team League 1 BJARNASON, CARSON BRANDON WHL 2 HRABAL, MICHAEL OMAHA USHL 3 AUGUSTINE, TREY USA U-18 NTDP 4 RATZLAFF, SCOTT SEATTLE WHL 5 FOWLER, JACOB YOUNGSTOWN USHL 6 GAJAN, ADAM CHIPPEWA NAHL 7 PECK, STEPHEN AVON OLD FARMS HIGH-CT 8 MUSSER, CARSEN USA U-18 NTDP 9 SUCHANEK, TOMAS TRI-CITY WHL 10 SPUNAR, JAN PORTLAND WHL 11 MILLER, QUENTIN QUEBEC QMJHL 12 DAY, NATHANIEL FLINT OHL 13 ROBERTSON, CHARLIE NORTH BAY OHL 14 URBAN, SAMUEL SIOUX CITY USHL 15 BOWEN, ZACHARY LONDON OHL 16 SLUKYNSKY, HAMPTON WARROAD HIGH-MN 17 GUIMOND, RUDY TAFT SCHOOL HIGH-CT 18 LUNDGREN, MAX DES MOINES USHL 19 UNGER, JACKSON MOOSE JAW WHL 20 KORPI, CAMERON TRI-CITY USHL 21 HEROUX, DANIEL KIMBALL UNION HIGH-NH 22 BERZINS, PATRIKS TRI-CITY USHL 23 MICHALUK, COOPER SPOKANE WHL 24 MERCER, RILEY DRUMMONDVILLE QMJHL 25 SCHENKEL, CHARLIE SAULT STE. MARIE OHL 26 ERNST, DYLAN KAMLOOPS WHL 27 FLORES, OWEN NIAGARA OHL 28 MILIC, THOMAS SEATTLE WHL 29 OKE, ANDREW SAGINAW OHL 30 FLEMING, JOSHUA ACADIE-BATHURST QMJHL 31 METZGER, TIM EVERETT WHL 32 VOTARY, CORBIN OWEN SOUND OHL