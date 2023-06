MacKenzie Hughes, Adam Hadwin, and Adam Svensson are the Canadian contingent in the field in the final round of the U.S. Open. Track their hole-by-hole score HERE on TSN.ca.

Adam Svensson

Current position: T58

Overall score: +8

Hole 1 (Par 5): Bogey, +1 in Round 4

Hole 2 (Par 4): Par, +1 in Round 4

Hole 3 (Par 4): Par, +1 in Round 4

Hole 4 (Par 3): Bogey, +2 in Round 4

Hole 5 (Par 4): Par, +2 in Round 4

Hole 6 (Par 4): Birdie, +1 in Round 4

Hole 7 (Par 3): Par, +1 in Round 4

Hole 8 (Par 5): Birdie, E in Round 4

Hole 9 (Par 3): Par, E in Round 4

Hole 10 (Par 4): Birdie, -1 in Round 4

Hole 11 (Par 3): Bogey, E in Round 4

Hole 12 (Par 4): Par, E in Round 4

Adam Hadwin

Current position: T55

Overall score: +7

Hole 1 (Par 5): Bogey, +1 in Round 4

Hole 2 (Par 4) Par, +1 in Round 4

Hole 3 (Par 4): Birdie, E in Round 4

Hole 4 (Par 3): Par, E in Round 4

Hole 5 (Par 4): D-Bogey, +2 in Round 4

Hole 6 (Par 4): Birdie, +1 in Round 4

Hole 7 (Par 3): Bogey, +2 in Round 4

Hole 8 (Par 5): Birdie, +1 in Round 4

Hole 9 (Par 3) Par, +1 in Round 4

Mackenzie Hughes

Current position: T55

Overall score: +7

Hole 1 (Par 5): Par, E in Round 4

Hole 2 (Par 4): Bogey, +1 in Round 4

Hole 3 (Par 4) Par, +1 in Round 4

Hole 4 (Par 3) Bogey, +2 in Round 4

Hole 5 (Par 4): Par, +2 in Round 4

Hole 6 (Par 4): Par, +2 in Round 4

Hole 7 (Par 3): Par, +2 in Round 4

Hole 8 (Par 5): Par, +2 in Round 4