Coming off a 30-PT, 9-AST performance, Ja Morant gears up for @NBATV at the @STAPLESCenter! 🏀 #GrindCity /… https://t.co/glYgYD8ZFT

"It felt great... to win at home in front of these fans is special." @JimmyButler puts up 21 PTS, 5 REB, 3 STL in… https://t.co/DzrbelqRE0