Formula One Racing on TSN
F1 - The Canadian Press
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2024 Broadcast Schedule
|Event
|Date
|Time (ET)
|Network
|Bahrain Grand Prix
|Practice
|Thursday, February 29, 2024
|9:45am
|TSN2
|Qualifying
|Friday, March 1, 2024
|10:55am
|TSN5
|Race
|Saturday, March 2, 2024
|9:55am
|TSN1/5
|Saudi Arabian Grand Prix
|Practice
|Thursday, March 7, 2024
|11:45am
|TSN
|Qualifying
|Friday, March 8, 2024
|11:55am
|TSN
|Race
|Saturday, March 9, 2024
|11:55am
|TSN
|Australian Grand Prix
|Practice
|Friday, March 22, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, March 23, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Saturday, March 23, 2024
|11:55pm
|TSN
|Japanese Grand Prix*
|Practice
|Friday, April 5, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, April 6, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, April 7, 2024
|12:55am
|TSN
|Chinese Grand Prix
|Sprint Shootout
|Friday, April 19, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, April 20, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, April 20, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, April 21, 2024
|2:55am
|TSN
|Miami Grand Prix
|Sprint Shootout
|Friday, May 3, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, May 4, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, May 4, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, May 5, 2024
|3:55pm
|TSN
|Emilia Romagna Grand Prix
|Practice
|Friday, May 17, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, May 18, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, May 19, 2024
|8:55am
|TSN
|Monaco Grand Prix
|Practice
|Friday, May 24, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, May 25, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, May 26, 2024
|8:55am
|TSN
|Canadian Grand Prix
|Practice
|Friday, June 7, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, June 8, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, June 9, 2024
|1:55pm
|TSN
|Spanish Grand Prix
|Practice
|Friday, June 21, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, June 22, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, June 23, 2024
|8:55am
|TSN
|Austrian Grand Prix
|Sprint Shootout
|Friday, June 28, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, June 29, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, June 29, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, June 30, 2024
|8:55am
|TSN
|British Grand Prix
|Practice
|Friday, July 5, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, July 6, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, July 7, 2024
|9:55am
|TSN
|Hungarian Grand Prix
|Practice
|Friday, July 19, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, July 20, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, July 21, 2024
|8:55am
|TSN
|Belgian Grand Prix
|Practice
|Friday, July 26, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, July 27, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, July 28, 2024
|8:55am
|TSN
|Dutch Grand Prix
|Practice
|Friday, August 23, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, August 24, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, August 25, 2024
|8:55am
|TSN
|Italian Grand Prix
|Practice
|Friday, August 30, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, August 31, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, September 1, 2024
|8:55am
|TSN
|Azerbaijan Grand Prix
|Practice
|Friday, September 13, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, September 14, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, September 15, 2024
|6:55am
|TSN
|Singapore Grand Prix
|Practice
|Friday, September 20, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, September 21, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, September 22, 2024
|7:55am
|TSN
|United States Grand Prix
|Sprint Shootout
|Friday, October 18, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, October 19, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, October 19, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, October 20, 2024
|2:55pm
|TSN
|Mexico City Grand Prix*
|Practice
|Friday, October 25, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, October 26, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, October 27, 2024
|3:55pm
|TSN
|Sao Paolo Grand Prix**
|Sprint Shootout
|Friday, November 1, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, November 2, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, November 2, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, November 3, 2024
|11:55am
|TSN
|Las Vegas Grand Prix
|Practice
|Friday, November 22, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, November 23, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, November 24, 2024
|12:55am
|TSN
|Qatar Grand Prix
|Sprint Shootout
|Friday, November 29, 2024
|TBD
|TSN
|Sprint Race
|Saturday, November 30, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, November 30, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, December 1, 2024
|11:55am
|TSN
|Abu Dhabi Grand Prix
|Practice
|Friday, December 6, 2024
|TBD
|TSN
|Qualifying
|Saturday, December 7, 2024
|TBD
|TSN
|Race
|Sunday, December 8, 2024
|7:55am
|TSN
2024 TSN+ Streaming Schedule
|Event (Time ET)
|Bonus Feed
|Driver
|Network
|Bahrain
Practice 1 (Feb. 29: 6:20am)
Practice 2 (Feb. 29: 9:50am)
Practice 3 (Mar. 1: 7:20am)
Qualifying (Mar. 1: 10:50am)
Race (Mar. 2: 9:30am)
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|Lewis Hamilton
|TSN+
|Saudi Arabia
Practice 1 (Mar. 7: 8:20am)
Practice 2 (Mar. 7: 11:50am)
Practice 3 (Mar. 8: 8:20am)
Qualifying (Mar. 8: 11:50am)
Race (Mar. 9: 11:30am)
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Australia
Practice 1 (Mar. 21: 9:20pm)
Practice 2 (Mar. 22: 12:50am)
Practice 3 (Mar. 22: 9:20pm)
Qualifying (Mar. 23: 12:50am)
Race (Mar. 23: 11:30pm)
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Japan
Practice 1 (Apr. 4: 10:20pm)
Practice 2 (Apr. 5: 1:50am)
Practice 3 (Apr. 5: 10:20pm)
Qualifying (Apr. 6: 1:50am)
Race (Apr. 7: 12:30am)
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|China
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Miami
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Emilia Romagna
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Monaco
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Canada
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Spain
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Austria
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Great Britain
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Hungary
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Belgium
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Netherlands
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Italy
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Azerbaijan
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Singapore
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|United States
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Mexico
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Brazil
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Las Vegas
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Qatar
Practice 1
Qualifying
Sprint Shootout
Sprint Race
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
|Abu Dhabi
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Qualifying
Race
|Mixed On-Board Camera
|TSN+
|Pit Lane
|TSN+
|Driver Tracker
|TSN+
|Timing Feed
|TSN+
|On-Board Driver Camera 1
|Lance Stroll
|TSN+
|On-Board Driver Camera 2
|Max Verstappen
|TSN+
|On-Board Driver Camera 3
|TBD
|TSN+
*Schedule subject to change