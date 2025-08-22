2025-26 Championship Curling
Published
2025-26 Championship Curling
|Date
|Event
|Champion
|Oct. 1-5
|2025 PointsBet Invitational
|fdefdfd
|Oct. 20-26
|2025 Home Hardware Canadian Curling Pre-Trials
|fdefdfd
|Nov. 2-8
|2025 Canadian Mixed Curling Championship
|fdefdfd
|Nov. 18-23
|2025 Canadian Curling Club Championships
|fdefdfd
|Nov. 22-30
|2025 Montana's Canadian Curling Trials
|fdefdfd
|Nov. 22-29
|2025 European Curling Championships
|fdefdfd
|Nov. 29-Dec. 6
|2025 Canadian Senior Curling Championships
|fdefdfd
|Jan. 23-Feb. 1
|2026 Scotties Tournament of Hearts
|fdefdfd
|Feb. 4-22
|2026 Winter Olympics
|fdefdfd
|Feb. 8-15
|2026 Canadian Under-18 Curling Championships
|fdefdfd
|Feb. 17-21
|2026 CCAA/Curling Canada College Curling Championships
|fdefdfd
|Feb. 17-21
|2026 U SPORTS/Curling Canada University Curling Championships
|fdefdfd
|Feb. 24-March 3
|2026 World Junior Curling Championships
|fdefdfd
|Feb. 27 – March 8
|2026 Montana’s Brier
|fdefdfd
|March 4-14
|2026 Paralympic Games
|fdefdfd
|March 14-22
|2026 BKT World Women’s Curling Championship
|fdefdfd
|March 21-27
|2026 Canadian Mixed Doubles Curling Championship
|fdefdfd
|March 28-April 5
|LGT World Men's Curling Championship
|fdefdfd
|March 24-27
|2026 U-21 Mixed Doubles Curling Championship
|fdefdfd
|March 28 – April 5
|2026 New Holland Canadian Under-20 Curling Championships
|fdefdfd
|April 25-May 2
|World Senior Curling Championships
|fdefdfd
|April 25-May 2
|World Mixed Doubles Curling Championships
|fdefdfd
|April 27–May 2
|2026 Canadian Wheelchair Curling Championship
|fdefdfd