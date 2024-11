CFL announces free agency to open Feb. 11, with list of pending free agents

The Canadian Football League free agency period is slated to open on Feb. 11, 2025 at noon ET.

The following CFL players are slated to become free agents, provided they do not come to terms with their respective clubs, when free agency opens.

The Free Agency Communication Window, in which teams can openly speak with pending free agents or their CFL Players’ Association-registered designates, will be open from Feb. 2 at noon until Feb. 9 at noon.

* Denotes national player

^ Denotes global player

BC Lions

Antwi, Jeshrun* | RB

Archibald, Joshua* | DL

Banks, Joshua | DL

Betts, Mathieu* | DL

Cherry, Nathan* | DL

Chungh, Sukh* | OL

Couture, Michael* | OL

Debaillie, Tibo^ | DL

Edwards-Cooper, Jalon | DB

Evans, Ciante | DB

Flintoft, Stefan | P

Greene, Adrian* | DB

Guzylak-Messam, Isaiah* | LB

Knevel, David* | OL

Lee, T.J. | DB

Lokombo, Boseko* | LB

Mackie, David* | RB

McInnis, Justin* | WR

Moore, Marcus | DL

Peirson, Andrew* | OL

Perkins, Kent | OL

Peters, Garry | DB

Pickett, Riley* | DL

René, Patrice* | DB

Robertson, Pete | DL

Rugamba, Emmanuel | LB

Schleuger, Chris | OL

Stanback, William | RB

Whyte, Sean* | K

Edmonton Elks

Acheampong, Samuel* | DL

Bethel-Thompson, McLeod | QB

Bratton, Darius | DB

Christmas, Demarcus | DL

Cobb, Gavin* | WR

Dominique, Jeremie* | DB

Forbes-Mombleau, Vincent* | WR

Ford, Tre* | QB

Foucault, David* | OL

Gray, Tony | OL

Hagerty, Joshua* | DB

Hutter, Scott* | DB

Ivey, Martez | OL

Jones, Tevin | WR

Leake, Javon | RB

Leonard, A.C. | DL

Lewis, Eugene | WR

Maruo, Les^ | LB

Mayala, Hergy* | WR

McKnight, Romeo | DL

Moncrief, Derrick | LB

Moore, Kyran | WR

Morgan, Nyles | LB

Oakman, Shawn | DL

Plamondon, Jacob* | DL

Prukop, Dakota | QB

Purifoy, Loucheiz | DB

Richards, Shane* | OL

Steward, Hunter* | OL

Szott, Jakub* | OL

Calgary Stampeders

Awe, Micah | LB

Bonner, Logan | QB

Crawford, Aaron* | LS

Demery, D'Antne | OL

Dozier, Branden | DB

Grace, Cody^ | P

Graham, Elliot* | DL

Howsare, Julian | DL

John, Rysen* | WR

Konar, Adam* | LB

Langlais, William* | RB

Logan, Peyton | RB

Maier, Jake | QB

McEwen, Sean* | OL

Michel, Marken | WR

Middlemost, Tyson* | WR

Mills, Dedrick | RB

Odoms-Dukes, Tre | WR

Paredes, René* | K

Philpot, Jalen* | WR

Roberson, Tre | DB

Saxelid, Kyle* | OL

Shiltz, Matt | QB

Statz, Nick* | DB

Stevens, Tommy | QB

Teitz, Micah* | LB

Thompson, Malcolm* | DB

Williams, Darius | LB

Williams, Kobe | DB

Williams, Zack* | OL

Saskatchewan Roughriders

Albright, Christian | DL

Alford, Mario | WR

Allen, A.J.* | LB

Auclair, Adam* | LB

Blake, Philip* | OL

Brown, Miles | DL

Carney, Malik | DL

Cox, Bryan | DL

Dabire, Charbel* | DL

Dalke, Jayden* | DB

Godber, Peter* | OL

Harris, Trevor | QB

Henderson, Amari | DB

Herdman-Reed, Jordan* | LB

Herdman-Reed, Justin* | LB

Hickson, Frankie | RB

Hunchak, Colton* | WR

Johnson, Micah | DL

Lanier II, Anthony | DL

Lokombo, Nelson* | DB

Marion, Benoît* | DL

Onyeka, Godfrey* | DB

Onyeka, Kosi* | DB

Patterson, Shea | QB

Picton, Mitchell* | WR

Sayles, Marcus | DB

Sceviour, Ryan* | OL

Sterns, Jerreth | WR

Tate, Trevon | OL

Thurman, Jameer | LB

Williams, Deontai | DB

Zerr, Noah* | OL

Winnipeg Blue Bombers

Alexander, Brandon | DB

Augustine, Johnny* | RB

Benson, Mike* | LS

Bighill, Adam | LB

Bryant, Stanley | OL

Cole II, Brian | LB

Dobson, Liam* | OL

Feltmate, Bailey* | LB

Ford, Tyrell* | DB

Fox, Miles | DL

Garbutt, TyJuan | DL

Gauthier, Shayne* | LB

Haba, Celestin | DL

Hallett, Noah* | DB

Holm, Evan | DB

Jefferson, Willie | DL

Jones, Tony | LB

Lawler, Kenny | WR

Lofton, Eric | OL

Neufeld, Patrick* | OL

Parker, Jamal | DB

Schoen, Dalton | WR

Streveler, Chris | QB

Taylor, Nicholas | DB

Thomas, Jake* | DL

Whitehead, Lucky | WR

Wilson, Kyrie | LB

Hamilton Tiger-Cats

Beard, David* | OL

Butler, James | RB

Dunbar Jr., Steven | WR

Figueroa, Joel | OL

Hoyte, Trevor* | LB

Johnson, Evan* | OL

Leonard, Richard | DB

Makonzo, Enock* | LB

Ménard, David* | DL

Milanovic-Litre, Ante* | RB

Moxey, Jonathan | DB

O'Leary-Orange, Brendan* | WR

Smith, Kiondré* | WR

Sunderland, Will | DB

Ternowski, Tyler* | WR

Tuck, James* | RB

Usher, Nick | DL

Toronto Argonauts

Adeleke, Tunde* | DB

Amos, DaShaun | DB

Arbuckle, Nick | QB

Baron, Woody | DL

Brinkman, Jared | DL

Cage, Isiah | OL

Calver, Brandon* | RB

Carey, Ka'Deem | RB

Ceresna, Jake | DL

Coxie, Damonte | WR

Dukes, Cameron | QB

Exumé, Kerfalla-Emmanuel* | DB

Grant, Janarion | WR

Haggerty, John^ | P

Harry, Jamie* | DB

Mackellar, Gregor* | OL

McFadden, Tarvarus | DB

McManis, Wynton | LB

Metchie, Royce* | DB

Priester, Robert | LB

Rice, Landon* | OL

Scott, Bryan | QB

Smith, Robbie* | DL

Sopik, Fraser* | LB

Ottawa Redblacks

Acklin, Jaelon | WR

Addae, Alonzo* | DB

Addison, Bralon | WR

Bladek, Dariusz* | OL

Boyd, Dino | OL

Bruggeling, Keaton* | WR

Carter, Bryce | DL

Cranston, Ty* | DB

Crum, Dustin | QB

Dedmon, DeVonte | WR

Dubois, Marco* | WR

Hardy, Justin | WR

Hogan-Saindon, Cyrille* | OL

Howell, Justin* | DB

Johnson Jr., Gary | LB

Lamont, Deandre | DB

Leone, Richie | K

Masoli, Jeremiah | QB

Mauldin IV, Lorenzo | DL

McGhee, Alijah | DB

Morrow, Jamal | RB

Onyeka, Kene* | DL

Pelehos, Zack* | OL

Pickett, Adarius | LB

Romick, Nigel* | DL

Ruby, Jacob* | OL

Santos-Knox, Jovan | LB

Stewart, Silas | LB

Vrede, Tyron^ | LB

Wakefield, Michael | DL

Webb, Damon | DB

Montreal Alouettes

Behar, Nathaniel* | WR

Chagnon, Frédéric* | LB

Cibasu, Régis* | WR

Côté, David* | K

Davis, Dominique | QB

Ellis, Avery | DL

Ento, Kabion | DB

Evans, Caleb | QB

Fletcher, Walter | RB

Gagné, Alexandre* | LB

Gagnon, Philippe* | OL

Gowanlock, Brock* | DL

Julien-Grant, Kaion* | WR

Letcher Jr., James | WR

Lyon, Nafees | DB

Matte, Kristian* | OL

Murray, Najee | DB

Stubblefield, Reggie | DB

Sutton, Wesley | DB

Thomas Erlington, Sean* | RB

White Jr., Reggie | WR

Wiggan, Derek* | DL

Wynn, Dylan | DL

Zema, Joseph^ | P