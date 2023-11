The Canadian Football League announced Friday the list of potential free agents from all nine clubs, highlighted by a pair of award winners in Most Outstanding Defensive Player Mathieu Betts of the BC Lions and Most Outstanding Canadian Brady Oliveira of the Winnipeg Blue Bombers.

Betts became the new single-season sack leader by a Canadian with 18 in 18 regular-season games for the Lions, surpassing previous record-holders Jamaal Westerman (2015), and former Lion, Brent Johnson, who set the record in 2005 with 17 after setting the new Canadian record with 16 just a year prior.

Betts started the season on a six-game sack streak and finished the 2023 campaign with six more sacks than AC Leonard (12), Jake Ceresna (12), and Carter Bryce (12) for the league crown.

A product of Laval University, Betts also racked up a career-high 42 defensive tackles and four forced fumbles, earning a CFL All-Star nod.

Oliveira flourished in his second full season as the Blue Bombers’ No. 1 back, joining Jon Cornish as just the second Canadian to rush for over 1,500 yards in a single season.

Oliveira took the reins for the Blue Bombers' backfield after the departure of fellow Winnipeg native Andrew Harris, who joined the Toronto Argonauts in 2022 after an illustrious and decorated career with the Bombers.

The University of North Dakota product rushed for 4,249 yards and a pair of touchdowns in his rookie campaign, helping the Blue Bombers capture the 108th Grey Cup over the Hamilton Tiger-Cats.

Oliveira eclipsed his season stats a year later in 2022, taking 202 touches for 1,001 yards and four touchdowns.

Oliveira also earned a nomination for the Most Outstanding Player for his 2,014 all-purpose yards and 13 touchdowns.

Other notable potential free agents include:

BC Lions WR Jevon Cottoy, Edmonton Elks DB Loucheiz Purifoy, Calgary Stampeders RB Ka'Deem Carey, Saskatchewan Roughriders WR Shawn Bane Jr., Winnipeg Blue Bombers WR Dalton Schoen, Hamilton Tiger-Cats LB Simoni Lawrence, Toronto Argonauts RB A.J. Ouellette, Ottawa Redblacks DL Lorenzo Mauldin, and Montreal Alouettes RB William Stanback.

The following players are set to hit the open market on Feb. 13, 2024, at noon ET, provided they have not come to terms with their respective teams before.

*Denotes national player

​^Denotes global player

BC Lions

Mathieu Betts* | DL | Laval

Jevon Cottoy* | WR | Langley Rams Jr.

Dominique Davis | QB | East Carolina

Tibo Debaillie^ | DL | Towson University

Jalon Edwards-Cooper | DB | Texas A&M Commerce

Dane Evans | QB | Tulsa

Stefan Flintoft | P | UCLA

Keon Hatcher | WR | Arkansas

Ben Hladik* | LB | UBC

Alexander Hollins | WR | Eastern Illinois

Mike Jones | DB | Temple

David Knevel* | OL | Nebraska

Kienan LaFrance* | RB | Manitoba

Philip Norman | OL | Bethune-Cookman

Daniel Petermann* | WR | McMaster

Maxime Rouyer^ | LB | McGill

Marcus Sayles | DB | West Georgia

Sione Teuhema | DL | Southeastern

Nick Usher | DL | Texas El Paso

Lucky Whitehead | WR | Florida Atlantic

Terry Williams | WR | UT Martin

Josh Woods | LB | UCLA

Edmonton Elks

Samuel Acheampong* | DL | Wilfrid Laurier

Emmanuel Arceneaux | WR | Alcorn State

Brett Boyko* | OL | UNLV

Ed Gainey | DB | Appalachian State

Tanner Green* | RB | Concordia

Aaron Grymes | DB | Idaho

Tomas Jack-Kurdyla* | OL | Buffalo

Tony Jones | LB | Texas Tech

AC Leonard | DL | Tennessee State

Kyran Moore | WR | Austin Peay

Cole Nelson* | DL | Albera

Donovan Olumba | DB | Portland State

Loucheiz Purifoy | DB | Florida

Jordan Reaves* | LB | Brandon University

Daniel Ross | DL | Northeast Mississippi Jr. CC

Josiah Schakel* | LB | Alberta

Josiah St. John* | OL | Oklahoma

Samuel Thomassin* | OL | Laval

Calgary Stampeders

Isaac Adeyemi-Berglund* | DL | Southeastern Louisiana

Micah Awe | LB | Texas Tech

Bryce Bell* | OL | Wilfrid Laurier

Jamal Campbell* | OL | York

Ka'Deem Carey | RB | Arizona

DJ Coker | OL | Rhodes College

Brad Cowan* | LB | Wilfrid Laurier

Branden Dozier | DB |UNC Charlotte

Elliot Graham* | DL | UBC

Luther Hakunavanhu* | WR | York

Jordan Herdman-Reed* | LB | Simon Fraser

Julian Howsare | DL | Clarion

Colton Hunchak* | WR | York

Natrell Jamerson | DB | Wisconsin

William Langlais* | RB | Sherbrooke

Peyton Logan | RB | Tennessee Martin

Terrell McClain | DL | South Florida

Sean McEwen* | OL | Calgary

Tyson Middlemost* | WR | McMaster

Dedrick Mills | RB | Nebraska

Charlie Moore* | LB | Calgary

Mike Moore | DL | Virginia

Brad Muhammad | DB | Florida International

René Paredes* | K | Concordia

Shaquille Richardson | DB | Arizona

Mike Rose | DL | North Carolina State

Ryan Sceviour* | OL | Calgary

Nicholas Statz* | DB | Calgary

Tommy Stevens | QB | Mississippi State

Silas Stweart | LB | Incarnate World

Nicholas Taylor | DB | Florida International

Malcolm Thompson* | DB | Wilfrid Laurier

Hugh Thornton | OL | Illinois

Titus Wall | LB | Missouri State

Derek Wiggan* | DL | Queen’s

Darius Williams | LB | Colorado State-Pueblo

Kobe Williams | DB | Arizona State

Saskatchewan Roughriders

Mario Alford | WR | West Virginia

Albert Awachie* | RB | Toronto

Shawn Bane Jr. | RÉ | Northwest Missouri State

Philip Blake* | OL | Baylor

Juwan Brescacin* | WR | Northern Illinois

Miles Brown | DL | Wofford College

Demarcus Christmas | DL | Florida State

Jeremy Clark | DB | Michigan

Charbel Dabire* | DL | Wagner College

Larry Dean | LB | Valdosta State

Jake Dolegala | QB | Central Connecticut State

Logan Ferland* | OL | Regina Thunder ​

Mason Fine | QB | North Texas

Amari Henderson | DB | Wake Forest

Justin Herdman-Reed* | LB | Simon Fraser

Frankie Hickson | RB | Liberty

Evan Johnson* | OL | Saskatchewan

Micah Johnson | DL | Kentucky

Tevin Jones | WR | Memphis

Colin Kelly | OL | Oregon State

Anthony Lanier II | DL | Alabama A&M

Brett Lauther* | K | Saint Mary’s

Eric Lofton | OL | Temple

Nelson Lokombo* | DB | Saskatchewan

Derrick Moncrief | LB | Oklahoma State

Jamal Morrow | RB | Washington State

Godfrey Onyeka* | DB | Wilfrid Laurier

Mitchell Picton* | WR | Regina ​

CJ Reavis | DB | Marshall

Pete Robertson | DL | Texas Tech

Micah Teitz* | LB | Calgary

Winnipeg Blue Bombers

Brandon Alexander | DB | Central Florida

Johnny Augustine* | RB | Guelph

Rasheed Bailey | WR | Delaware Valley

Jesse Briggs* | LB | McGill

Dru Brown | QB | Oklahoma State

Stanley Bryant | OL | East Carolina

Sergio Castillo | K | West Texas A&M

Malik Clements | LB | Cincinnati

Brian Cole | LB | Mississippi State

Alden Darby Jr. | DB | Arizona State

Kerfalla-Emmanuel Exumé* | DB | Montréal

Tanner Cadwallader* | LB | Wilfrid Laurier

Shayne Gauthier* | LB | Laval

Janarion Grant | WR | Rutgers

Geoff Gray* | OL | Manitoba

Nick Hallett* | DB | Toronto

Thiadric Hansen^ | DL | Potsdam

Jermarcus Hardrick | OL | Nebraska

Demerio Houston | DB | Southern

Jackson Jeffcoat | DL | Texas

Willie Jefferson | DL | Stephen F. Austin State

Chris Kolankowski* | OL | York

Redha Kramdi* | LB | Montréal

Cameron Lawson* | DL | Queen’s

Greg McCrae | RB | Central Florida

Mike Miller* | RB | Acadia

Patrick Neufeld* | OL | Saskatchewan

Deatrick Nichols | DB | South Florida

Brendon O'Leary-Orange* | WR | Nevada

Brady Oliveira* | RB | North Dakota

Dakota Prukop | QB | Oregon

Winston Rose | DB | New Mexico State

Dalton Schoen | WR | Kansas

Jake Thomas* | DL | Acadia

Ricky Walker | DL | Virginia Tech

Drew Wolitarsky* | WR | Minnesota

Hamilton Tiger-Cats

Tunde Adeleke *| DB | Carleton

Mason Bennett* | DL | North Dakota

Malik Carney | DL | North Carolina

Nic Cross* | LB | UBC

Ja'Gared Davis | DL | SMU

Jamal Davis | DL | Akron

Jacob Dearborn* | DB | Carleton

Chris Edwards | LB | Idaho

Bailey Feltmate* | LB | Acadia

Felix Garand-Gauthier* | RB | Laval

Terry Godwin | WR | Georgia

Stavros Katsantonis* | DB | UBC

Brandon Kemp | OL | Valdosta State

Ted Laurent* | DL | Mississippi

Simoni Lawrence | LB | Minnesota

Richard Leonard | DB | Florida International

Marc Liegghio* | K | Western

Kai Locksley | QB | Texas El Paso

Hergy Mayala* | WR | Connecticut

Jordan Murray | OL | North Texas

Chris Osei-Kusi* | WR | Queen’s

Enoch Penney-Laryea* | LB | McMaster

Brandon Revenberg* | OL | Grand Valley State

Tyrone Riley | OL | North Carolina State

Kyle Saxelid* | OL | UNLV

Matt Shiltz | QB | Butler

Fraser Sopik* | LB | Western

Tyler Ternowski* | WR | Waterloo

Sean Thomas Erlington* | RB | Montréal

Jameer Thurman | LB | Indiana State

Chris Van Zeyl* | OL | McMaster

Kaare Vedvik* | K | Marshall

Derel Walker | WR | Texas A&M

Tim White | WR | Arizona State

Duke Williams | WR | Auburn

Coulter Woodmansey* | OL | Guelph

Dylan Wynn | DL | Oregon State

Toronto Argonauts ​

Brandon Barlow | DL | Boston College

Boris Bede | K | Laval

Dariusz Bladek* | OL | Bethune-Cookman

Dejon Brissett* | WR | Virgina

Isiah Cage | OL | Wisconsin Eau Claire

Maurice Carnell | DB | North Alabama

Jack Cassar* | LB | Carleton

Darius Ciraco* | OL | Calgary

Damonte Coxie | WR | Memphis

Robertson Daniel | DB | BYU

Dylan Giffen* | OL | Western

Brian Harelimana* | LB | Montréal

Andrew Harris* | RB | Nanaimo Raiders Jr.

Jamie Harry* | DB | Ottawa

Dewayne Hendrix | DL | Pittsburgh

Trevor Hoyte* | LB | Carleton

Jonathan Jones | LB | Toledo

Javon Leake | RB | Maryland

Benoît Marion* | DL | Montréal

Wynton McManis | LB | Memphis

Henoc Muamba* | LB | St. Francis Xavier

Tommy Nield* | WR | McMaster

Shawn Oakman | DL | Baylor

AJ Ouellette | RB | Ohio

Jamal Peters | DB | Mississippi State

Cameron Phillips | WR | Virginia Tech

Adarius Pickett | LB | UCLA

Robert Priester | LB | Wyoming

Shane Richards* | OL | Oklahoma State

Tigie Sankoh^ | DB | London Warriors

Richard Sindani* | WR | Regina

Trevon Tate | OL | Memphis

Ottawa Redblacks

Bralon Addison | WR | Oregon

Nick Arbuckle | QB | Georgia State

Adam Auclair* | LB | Laval

Hakeem Bailey | DB | West Virginia

Sherrod Baltimore | DB | Maine

Dan Basambombo* | LB | Laval

Cariel Brooks | DB | Adams State

Bryce Carter | DL | James Madison

Douglas Coleman III | LB | Texas Tech

Ty Cranston* | DB | Ottawa

Brandin Dandridge | DB | Missouri Western State

Tanner Doll* | LS | Calgary

Michael Domagala* | K | Carleton

Shaq Evans | WR | UCLAS

Kevin Francis* | LB | North Carolina A&T

Anthony Gosselin* | RB | Sherbrooke

Frankie Griffin | LB | Texas State

Justin Hardy | WR | East Carolina

Justin Howell* | DB | Carleton

Monshadrik Hunter | DB | Arkansas-State

Gary Johnson | LB | Texas

Abdul Kanneh | DB | New Mexico Highlands

Richie Leone | P | Houston

Siaosi Mariner | WR | Utah State

Lorenzo Mauldin | DL | Louisville

Ante Milanovic-Litre* | RB | Simon Fraser

Nigel Romick* | DL | Saint Mary’s

Tevaun Smith* | WR | Iowa

Hunter Steward* | OL | Liberty

Tyron Vrede^ | LB | North Dakota

Michael Wakefield | DL | Florida International

Damon Webb | DB | Ohio State

Devonte Williams | RB | Southeastern Louisiana

Montreal Alouettes

Jeshrun Antwi* | RB | Calgary

Tyrice Beverette | LB | Stony Brook

David Brown* | OL | Western

Frédéric Chagnon* | LB | Montréal

Régis Cibasu* | WR | Montréal

Vincent Desjardins* | DL | Laval

Greg Ellingson | WR | Florida International

Avery Ellis | DL | Temple

Ciante Evans | DB |Nebraska

Walter Fletcher | RB | Ball State

Alexandre Gagne* | LB | Sherbrooke

Philippe Gagnon* | OL | Laval

Jesse Gibbon* | OL | Waterloo

Jake Harty* | WR | Calgary

Shawn Lemon | DL | Akron

Nafees Lyon | DB | UNC Charlotte

Kristian Matte* | OL | Concordia

Najee Murray | DB | Kent State

Landon Rice* | OL | Manitoba

Darnell Sankey | LB | Sacramento State

William Stanback | RB | Virginia Union

James Tuck* | RB | York

Avery Williams | LB | Temple