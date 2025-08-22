SCOREBOARD

2025-26 Championship Curling

Date Event Champion
Oct. 1-5 2025 PointsBet Invitational -
Oct. 19-26 2025 Pan Continental Curling Championships  
Oct. 20-26 2025 Home Hardware Canadian Curling Pre-Trials -
Nov. 2-8 2025 Canadian Mixed Curling Championship -
Nov. 18-23 2025 Canadian Curling Club Championships -
Nov. 22-30 2025 Montana's Canadian Curling Trials -
Nov. 22-29 2025 European Curling Championships -
Nov. 29-Dec. 6 2025 Canadian Senior Curling Championships -
Jan. 23-Feb. 1 2026 Scotties Tournament of Hearts -
Feb. 4-22 2026 Winter Olympics -
Feb. 8-15 2026 Canadian Under-18 Curling Championships -
Feb. 17-21 2026 CCAA/Curling Canada College Curling Championships -
Feb. 17-21 2026 U SPORTS/Curling Canada University Curling Championships -
Feb. 24-March 3 2026 World Junior Curling Championships -
Feb. 27 – March 8 2026 Montana’s Brier -
March 4-14 2026 Paralympic Games -
March 14-22 2026 BKT World Women’s Curling Championship -
March 21-27 2026 Canadian Mixed Doubles Curling Championship -
March 28-April 5 LGT World Men's Curling Championship -
March 24-27 2026 U-21 Mixed Doubles Curling Championship -
March 28 – April 5 2026 New Holland Canadian Under-20 Curling Championships -
April 25-May 2 World Senior Curling Championships -
April 25-May 2 World Mixed Doubles Curling Championships  -
April 27–May 2 2026 Canadian Wheelchair Curling Championship -

