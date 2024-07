Brooke tracker: Henderson on course in final round

Canadian Brooke Henderson enters Sunday at 2-under par after a shooting a third round 69 on Saturday at the CPKC Women's Open.

The Smiths Falls, Ont., native opened the tournament with an even-par 72 on Thursday and followed up with a 73 in the second round on Friday.

Henderson, 26, won the event in 2018 becoming the first Canadian to win her national open since Jocelyne Bourassa in 1973.Ha

Leader: Ryu Hae-ran, -13

Henderson: -3, T16

Here is a hole-by-hole look at her final round:

Hole 1 (Par 5): Par (-2)

Hole 2 (Par 4): Par (-2)

Hole 3 (Par 3): Par (-2)

Hole 4 (Par 5): Birdie (-3)

Hole 5 (Par 3): Par (-3)

Hole 6 (Par 4):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 4):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 5):

Hole 15 (Par 5):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):