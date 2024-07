NHL releases official free agent list

The National Hockey League on Monday released a list of players who are restricted free agents under Group 2, unrestricted free agents under Group 3 and Group 6 and unrestricted free agents after not receiving a qualifying offer.

FREE AGENTS SUBJECT TO COMPENSATION AND RIGHT TO MATCH - GROUP 2

The players listed below have been tendered a qualifying offer by their respective Clubs and are subject to draft-choice compensation and right to match. The draft choice compensation scale is based on compensation offered by the new Club:

OFFER / COMPENSATION

$1,511,701 or below: None

Over $1,511,701 to $2,290,457: Third-round choice

Over $2,290,457 to $4,580,917: Second-round choice

Over $4,580,917 to $6,871,374: First-round and third-round choice

Over $6,871,374 to $9,161,834: First-round, second-round and third-round choice

Over $9,161,834 to $11,452,294: Two first-round choices, one second- and one third-round choice

Over $11,452,294: Four first-round choices

ANAHEIM

Pavol Regenda.

BOSTON

Michael Callahan, Marc McLaughlin, Alec Regula, Jeremy Swayman.

BUFFALO

Henri Jokiharju, Peyton Krebs, Ukko-Pekka Luukkonen, Beck Malenstyn.

CALGARY

Adam Klapka, Yan Kuznetsov, Nikita Okhotiuk, Jakob Pelletier, Cole Schwindt, Ilya Solovyov, Dustin Wolf.

CAROLINA

Dylan Coghlan, Jack Drury, Seth Jarvis, Martin Necas.

CHICAGO

Isaak Phillips.

COLORADO

Wyatt Aamodt, Jason Polin.

COLUMBUS

Jake Christiansen, Jet Greaves, Kirill Marchenko, Cole Sillinger.

DALLAS

Thomas Harley.

DETROIT

Jonatan Berggren, Lucas Raymond, Moritz Seider, Joe Veleno.

EDMONTON

Philip Broberg, James Hamblin, Noel Hoefenmayer, Dylan Holloway, Raphael Lavoie.

FLORIDA

Anton Lundell.

LOS ANGELES

Quinton Byfield, Arthur Kaliyev, Jordan Spence.

MINNESOTA

Declan Chisholm, Graeme Clarke, Adam Raska, Sammy Walker.

MONTREAL

Justin Barron.

NASHVILLE

Marc Del Gaizo, Juuso Parssinen, Spencer Stastney, Philip Tomasino, Adam Wilsby.

NEW JERSEY

Adam Beckman, Nico Daws, Dawson Mercer.

NEW YORK ISLANDERS

Dennis Cholowski, Simon Holmstrom, Ruslan Iskhakov, Tyce Thompson, Oliver Wahlstrom.

NEW YORK RANGERS

Karl Henriksson, Ryan Lindgren, Matthew Robertson, Braden Schneider.

OTTAWA

Kevin Mandolese, Shane Pinto, Mads Sogaard, Egor Sokolov, Lassi Thomson.

PHILADELPHIA

Bobby Brink, Egor Zamula.

PITTSBURGH

Corey Andonovski.

SAN JOSE

Egor Afanasyev, Ty Dellandrea, Ty Emberson, Carl Grundstrom.

SEATTLE

Matty Beniers, Peetro Seppala, Eeli Tolvanen.

ST. LOUIS

Mikhail Abramov, Nikita Alexandrov.

TAMPA BAY

Hugo Alnefelt, Waltteri Merela, J.J. Moser.

TORONTO

Connor Dewar, Nicholas Robertson, Alex Steeves.

UTAH

Curtis Douglas, Barrett Hayton, Jan Jenik, Milos Kelemen, Victor Soderstrom.

VANCOUVER

Arturs Silovs.

VEGAS

Pavel Dorofeyev, Kaedan Korczak, Ivan Morozov.

WASHINGTON

Mitchell Gibson, Hardy Haman Aktell, Alex Limoges, Connor McMichael, Riley Sutter.

WINNIPEG

David Gustafsson, Ville Heinola, Simon Lundmark, Cole Perfetti, Logan Stanley.

UNRESTRICTED FREE AGENTS - GROUP 3

The following players have qualified for Group 3 Free Agency (age 27 or older or with at least seven Accrued Seasons) and are Unrestricted Free Agents.

ANAHEIM

Andrew Agozzino, Trevor Carrick, Chase De Leo, Glenn Gawdin, Robert Hagg, William Lagesson, Jakob Silfverberg, Alex Stalock, Colton White.

BOSTON

Jake DeBrusk, Derek Forbort, Matt Grzelcyk, Danton Heinen, Milan Lucic, Pat Maroon, Jayson Megna, Dan Renouf, Anthony Richard, Kevin Shattenkirk, James van Riemsdyk.

BUFFALO

Joseph Cecconi, Eric Comrie, Jeremy Davies, Zemgus Girgensons, Tyson Jost, Victor Olofsson, Eric Robinson, Dustin Tokarski.

CALGARY

Oscar Dansk, Dennis Gilbert, A.J. Greer, Oliver Kylington, Jordan Oesterle, Colton Poolman, Mark Pysyk.

CAROLINA

Callahan Burke, Tony DeAngelo, David Kase, Jordan Martinook, Stefan Noesen, Brett Pesce, Antti Raanta, Brady Skjei, Teuvo Teravainen.

CHICAGO

Colin Blackwell, David Gust, Tyler Johnson, Sam Lafferty, Jaycob Megna, Luke Philp, Rem Pitlick, Vili Saarijarvi, Jarred Tinordi, Nikita Zaitsev.

COLORADO

Andrew Cogliano, Jonathan Drouin, Brandon Duhaime, Pavel Francouz, Brad Hunt, Jack Johnson, Caleb Jones, Vladislav Kamenev, Joel Kiviranta, Fredrik Olofsson, Zach Parise, Corey Schueneman, Spencer Smallman, Yakov Trenin, Sean Walker.

COLUMBUS

Brendan Gaunce, Malcolm Subban, Billy Sweezey, Calvin Thurkauf, Jakub Zboril.

DALLAS

Gavin Bayreuther, Matt Duchene, Jani Hakanpää, Joe Pavelski, Derrick Pouliot, Jerad Rosburg, Craig Smith, Scott Wedgewood.

DETROIT

Zach Aston-Reese, Austin Czarnik, Christian Fischer, Shayne Gostisbehere, Taro Hirose, Michael Hutchinson, John Lethemon, Matt Luff, David Perron, James Reimer, Radim Simek, Daniel Sprong.

EDMONTON

Connor Brown, Sam Carrick, Vincent Desharnais, Adam Erne, Warren Foegele, Sam Gagner, Seth Griffith, Adam Henrique, Mattias Janmark, Brad Malone, Greg McKegg, Corey Perry, Troy Stecher.

FLORIDA

Nick Cousins, Oliver Ekman-Larsson, Casey Fitzgerald, Magnus Hellberg, Egor Korshkov, Dmitry Kulikov, Ryan Lomberg, Steven Lorentz, Gerry Mayhew, Brandon Montour, Kyle Okposo, Aleksi Saarela, Kevin Stenlund, Anthony Stolarz, Vladimir Tarasenko.

LOS ANGELES

Viktor Arvidsson, Kevin Connauton, Pheonix Copley, Aaron Dell, Hayden Hodgson, Trevor Lewis, Matt Roy, Steven Santini, Cam Talbot, T.J. Tynan.

MINNESOTA

Will Butcher, Turner Elson, Steven Fogarty, Alex Goligoski, Jujhar Khaira, Jacob Lucchini, Zane McIntyre, Dakota Mermis.

MONTREAL

Brady Keeper, Phillippe Maillet, Tanner Pearson, Mitchell Stephens, Colin White, Chris Wideman.

NASHVILLE

Tyson Barrie, Anthony Beauvillier, Alexandre Carrier, Troy Grosenick, Jordan Gross, Kevin Lankinen, Roland McKeown, Kiefer Sherwood, Jason Zucker.

NEW JERSEY

Kyle Criscuolo, Kaapo Kahkonen, Erik Kallgren, Keith Kinkaid, Tomas Nosek, Brendan Smith, Chris Tierney, Tyler Wotherspoon.

NEW YORK ISLANDERS

Sebastian Aho, Kenneth Appleby, Robert Bortuzzo, Cal Clutterbuck, Karson Kuhlman, Paul LaDue, Matt Martin, Brian Pinho, Mike Reilly.

NEW YORK RANGERS

Nikolas Brouillard, Erik Gustafsson, Nic Petan, Tyler Pitlick, Jack Roslovic, Chad Ruhwedel, Alexander Wennberg, Blake Wheeler.

OTTAWA

Rourke Chartier, Josh Currie, Dillon Heatherington, Bokondji Imama, Dominik Kubalik, Jacob Larsson, Jiri Smejkal.

PHILADELPHIA

Adam Brooks, Denis Gurianov, Erik Johnson, Tanner Laczynski, Cooper Marody, Felix Sandstrom, Marc Staal.

PITTSBURGH

Jeff Carter, Taylor Fedun, Jansen Harkins, Vinnie Hinostroza, Xavier Ouellet, Ryan Shea, Ludovic Waeber, Radim Zohorna.

SAN JOSE

Alexander Barabanov, Ryan Carpenter, Devin Cooley, Mike Hoffman, Kevin Labanc, Oskar Lindblom, Jacob MacDonald.

SEATTLE

Pierre-Edouard Bellemare, Connor Carrick, Chris Driedger, Cameron Hughes, Andrew Poturalski, Mitch Reinke, Jimmy Schuldt, Justin Schultz, Devin Shore, Tomas Tatar.

ST. LOUIS

Sammy Blais, Adam Gaudette, Josh Jacobs, Wyatt Kalynuk, Kasperi Kapanen, Matthew Peca, Calle Rosen, Marco Scandella, Jakub Vrana.

TAMPA BAY

Alex Barré-Boulet, Calvin de Haan, Anthony Duclair, Mathew Dumba, Haydn Fleury, Tyler Motte, Philippe Myers, Brent Seabrook, Steven Stamkos, Austin Watson.

TORONTO

Tyler Bertuzzi, TJ Brodie, Kyle Clifford, Max Domi, Joel Edmundson, Dylan Gambrell, Mark Giordano, Martin Jones, John Klingberg, Ilya Lyubushkin, Matt Murray, Jake Muzzin, Ilya Samsonov, Chris Tanev.

UTAH

Travis Boyd, Josh Brown, Travis Dermott, Steven Kampfer, Justin Kirkland, Bryan Little, Jakub Voracek.

VANCOUVER

Ian Cole, Casey DeSmith, Sheldon Dries, Matt Irwin, Elias Lindholm, Nikita Zadorov.

VEGAS

Michael Amadio, William Carrier, Byron Froese, Anthony Mantha, Jonathan Marchessault, Alec Martinez, Sheldon Rempal, Chandler Stephenson, Mikhail Vorobyev.

WASHINGTON

Nicolas Aube-Kubel, Max Pacioretty, Damien Riat, Joe Snively.

WINNIPEG

Laurent Brossoit, Collin Delia, Brenden Dillon, Jeff Malott, Colin Miller, Sean Monahan, Ashton Sautner, Tyler Toffoli, Jeffrey Viel.

UNRESTRICTED FREE AGENTS - GROUP 6

The following players qualify for unrestricted free agency, having met the requirements for Group 6 free agency. This group is defined as players whose contracts have expired, are age 25 or older, have completed three or more professional seasons, and (i) in the case of a player other than a goaltender, have played fewer than 80 NHL games (regular-season and playoff), or (ii) in the case of a goaltender, have played fewer than 28 NHL games (regular-season and playoff).

ANAHEIM

Ben Meyers.

BOSTON

Kyle Keyser, Oskar Steen, Reilly Walsh.

BUFFALO

Brandon Biro, Brett Murray, Justin Richards, Linus Weissbach.

CALGARY

Ben Jones, Brady Lyle.

CAROLINA

None.

CHICAGO

Mike Hardman.

COLORADO

Nate Clurman, Arvid Holm, Ivan Prosvetov, Riley Tufte.

COLUMBUS

Nick Blankenburg, Josh Dunne, Carson Meyer.

DALLAS

Nick Caamano, Fredrik Karlstrom, Scott Reedy.

DETROIT

Wyatt Newpower.

EDMONTON

Markus Niemelainen.

FLORIDA

Lucas Carlsson, Evan Cormier, Alexander True.

LOS ANGELES

Mikhail Maltsev.

MINNESOTA

Nick Swaney.

MONTREAL

Arnaud Durandeau.

NASHVILLE

Jasper Weatherby.

NEW JERSEY

None.

NEW YORK ISLANDERS

Otto Koivula, Robin Salo.

NEW YORK RANGERS

Mac Hollowell.

OTTAWA

Garrett Pilon.

PHILADELPHIA

None.

PITTSBURGH

Jack Rathbone, Dmitri Samorukov.

SAN JOSE

Eetu Makiniemi.

SEATTLE

Kole Lind, Marián Studenic.

ST. LOUIS

William Bitten.

TAMPA BAY

Sean Day, Cole Koepke.

TORONTO

None.

UTAH

Travis Barron, Cameron Crotty, John Leonard, Ryan McGregor, Nathan Smith.

VANCOUVER

Zach Sawchenko.

VEGAS

Jiri Patera.

WASHINGTON

Lucas Johansen, Matthew Phillips.

WINNIPEG

Kyle Capobianco, Kristian Reichel.

UNRESTRICTED FREE AGENTS

The following players were not tendered a qualifying offer and are therefore Unrestricted Free Agents not subject to a right to match or draft choice compensation.

ANAHEIM

Bo Groulx, Max Jones, Brett Leason, Gustav Lindstrom, Blake McLaughlin, Brayden Tracey, Urho Vaakanainen.

BOSTON

Joey Abate, Jesper Boqvist, Curtis Hall.

BUFFALO

Jacob Bryson, Calle Sjalin, Riley Stillman.

CALGARY

Riley Damiani, Dillon Dube.

CAROLINA

Maxime Comtois, Griffin Mendel, Blake Murray, Tuukka Tieksola.

CHICAGO

Joey Anderson, MacKenzie Entwistle, Reese Johnson, Taylor Raddysh, Filip Roos, Jaxson Stauber, Michal Teply.

COLORADO

Alex Beaucage, Gianni Fairbrother.

COLUMBUS

Tyler Angle, Jake Bean, Marcus Bjork, Alex Nylander.

DALLAS

Max Ellis, Nils Lundkvist, Matt Murray, Sam Steel.

DETROIT

Jared McIsaac.

EDMONTON

Ryan Fanti, Carter Savoie.

FLORIDA

Rasmus Asplund, Mack Guzda, Santtu Kinnunen, Josh Mahura.

LOS ANGELES

Jacob Ingham, Blake Lizotte, Tyler Madden.

MINNESOTA

Sam Hentges, Simon Johansson, Hunter Jones, Dmitry Ovchinnikov, Mason Shaw.

MONTREAL

Lias Andersson, Filip Cederqvist, Mattias Norlinder, Jesse Ylönen.

NASHVILLE

Wade Allison, Jaret Anderson-Dolan, Liam Foudy, Gustavs Grigals.

NEW JERSEY

Cal Foote, Michael McLeod, Michael Vukojevic.

NEW YORK ISLANDERS

Reece Newkirk.

NEW YORK RANGERS

Olof Lindbom, Bobby Trivigno.

OTTAWA

Erik Brannstrom, Boris Katchouk, Parker Kelly.

PHILADELPHIA

Carter Hart, Victor Mete, Mason Millman, Will Zmolek.

PITTSBURGH

Emil Bemstrom, Maxim Cajkovic, Dillon Hamaliuk, Pierre-Olivier Joseph.

SAN JOSE

Calen Addison, Jacob Peterson, Jack Studnicka, Filip Zadina.

SEATTLE

Ville Petman, Kailer Yamamoto.

ST. LOUIS

Keean Washkurak.

TAMPA BAY

Logan Brown, Felix Robert.

TORONTO

Noah Gregor, Max Lajoie, Keith Petruzzelli.

UTAH

None.

VANCOUVER

Nick Cicek, Filip Johansson, Aidan McDonough.

VEGAS

Layton Ahac, Mason Primeau, Akira Schmid.

WASHINGTON

None.

WINNIPEG

Artemi Kniazev, Oskari Salminen.