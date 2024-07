TSN Hockey's Top 50 UFAs available at Noon et on July 1

The following NHL players are set to become unrestricted free agents at Noon et/9am pt on July 1.

Age Pos GP PTS Proj AAV

1 Steven Stamkos (TB) 34 C 79 81 $6.25 M

2 Brandon Montour (Fla) 30 RD 66 33 $7.5 M

3 Brady Skjei (Car) 30 LD 80 47 $6.75 M

4 Jonathan Marchessault (VGK) 33 RW 82 69 $6 M

5 Elias Lindholm (Van) 29 C 75 44 $7 M



6 Brett Pesce (Car) 29 RD 70 13 $6 M

7 Chandler Stephenson (VGK) 30 C 75 51 $5.9 M

8 Anthony Stolarz (Fla) 30 G 27 .925 $2.8 M

9 Laurent Brossoit (Wpg) 31 G 23 .927 $2.6 M

10 Nikita Zadorov (Van) 29 LD 75 20 $5 M



11 Matt Roy (LA) 29 RD 81 25 $5.75 M

12 Tyler Bertuzzi (Tor) 29 LW 80 43 5.25 M

13 Jake DeBrusk (Bos) 27 LW 80 40 $5.6 M

14 Teuvo Teravainen (Car) 29 LW 76 53 $5.2 M

15 Tyler Toffoli (Wpg) 32 RW 79 55 $5.75 M



16 Sean Walker (Col) 29 RD 81 29 $4.5 M

17 Oliver Ekman-Larsson (Fla) 32 LD 80 32 $3.8 M

18 Sean Monahan (Wpg) 29 C 83 59 $5 M

19 Scott Wedgewood (Dal) 31 G 32 .899 $1.25 M

20 Warren Foegele (Edm) 28 LW 82 41 $3.7 M



21 Viktor Arvidsson (LA) 31 RW 18 15 $3.5 M

22 Jonathan Drouin (Col) 29 LW 79 56 $3.9 M

23 Adam Henrique (Edm) 34 C 82 51 $3.25 M

24 Vladimir Tarasenko (FLA) 32 RW 76 55 $4 M

25 Shayne Gostisbehere(Det) 31 LD 81 56 $4.95 M



26 William Carrier (VGK) 29 LW 39 8 $2.2 M

27 Ryan Suter (Dal) 39 LD 82 17 $1.7 M

28 Jeff Skinner (Buf) 32 LW 74 46 $3.5 M

29 Alex Wennberg (NYR) 29 C 79 30 $4 M

30 Cam Talbot (LA) 36 G 54 .913 $1.7 M



31 David Perron (Det) 36 C 76 47 $3 M

32 Alexandre Carrier (Nsh) 30 RD 73 20 $3.6 M

33 Brenden Dillon (Wpg) 34 LD 77 20 $2.8 M

34 Anthony Mantha (VGK) 29 LW 74 44 $4.1 M

35 Anthony Duclair (TB) 28 LW 73 42 $3.7 M



36 Daniel Sprong (Det) 27 RW 76 43 $2.5 M

37 Jack Roslovic (NYR) 27 C 59 31 $3.3 M

38 Kevin Lankinen (Nsh) 29 G 24 .908 $2.2 M

39 Matt Dumba (TB) 30 RD 76 12 $3 M

40 Nate Schmidt (Wpg) 32 LD 63 14 $2.5 M



41 Stefan Noesen (Car) 31 RW 81 37 $3 M

42 Erik Gustafsson (NYR) 32 LD 76 31 $3.4 M

43 T.J. Brodie (Tor) 34 LD 78 26 $3.3 M

44 Jordan Martinook (Car) 31 LW 82 32 $3.25 M

45 Kaapo Kahkonen (NJ) 27 G 37 .898 $2.2 M



46 Mattias Janmark (Edm) 31 C 71 12 $1.8 M

47 Joel Edmundson (Tor) 31 LD 53 6 $1.75 M

48 Ilya Samsonov (Tor) 27 G 40 .890 $2.1 M

49 Vincent Desharnais (Edm) 28 RD 78 11 $1.75 M

50 Ian Cole (Van) 35 LD 78 11 $2.6 M