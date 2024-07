ESPN8: The Ocho on TSN

One of the summer's most popular annual events, "ESPN8: The Ocho," returns to TSN2 on Thursday, August 8 for more than 40 hours of unique programming...

Broadcast Schedule Date Event Time (ET) Network Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Freestyle Trampoline 1:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Blade Masters - Axe & Knife Throwing 2am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2023 World Jump Rope Championship 3am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Rubik's Cube 3:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Teqball World Series - Tulsa 4am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Viii Sports National Championship 5am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Omegaball 6am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Pro Breaking Tour Invitational 7am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: ZoneBall Clash 7:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2022 Speed Chess Championship 8am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: UNAA 8:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Ultimate Tire Wrestling 9am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2023 OneWheel World Championship 9:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Waiter and Waitress Competition 10am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Kickball Championship 10:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Carjitsu Championship 11:30am TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Beard and Mustache Competition Noon TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: ProSayulita SUP Open 12:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Pop-A-Shot National Championship 1pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Battle of the Buoy 2 2pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Microsoft Excel World Championship Finals 2:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 AWA Wiffle Ball All-Star Game 3pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Roofball World Championship 4pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Major League Paintball - Atlantic City Open 4:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2023 National Putting Tour Final 5pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Adult Big Wheel Races 6pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: National Beach Tennis Invitational 6:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: USA Dodgeball All-Star Showcase 7pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 World Dog Surfing Championship 8pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Slippery Stairs 8:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: 2024 Corgi Races 9:30pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: Major League Table Tennis Championship 10pm TSN2 Thursday August 8, 2024 TSN The Ocho: FlingGolf All-Star Skills Challenge 11pm TSN2