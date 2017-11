TSN Hockey's U-24 Core Four Rankings - TSN GO

For analysis on the 2017 U-24 Core Four Rankings go to TSN.ca.

1. Toronto Maple Leafs

Auston Matthews, C

Morgan Rielly, LD

William Nylander, RW

Mitch Marner, RW

2. Edmonton Oilers

Connor McDavid, C

Leon Draisaitl, C/W

Darnell Nurse, LD

Jesse Puljujarvi, RW

3. Winnipeg Jets

Patrik Laine, RW

Nikolaj Ehlers, LW

Jacob Trouba, RD

Kyle Connor, RW/LW

4. Columbus Blue Jackets

Zach Werenski, LD

Seth Jones, RD

Alexander Wennberg, C

Pierre Luc-Dubois, C

5. Tampa Bay Lightning

Andrei Vasilevskiy G

Mikhail Sergachev LD

Brayden Point C

Cal Foote RD

6. Boston Bruins

David Pastrnak RW

Charlie McAvoy RD

Brandon Carlo RD

Anders Bjork LW

7. Arizona Coyotes

Clayton Keller C

Max Domi LW

Christian Dvorak C

Jakob Chychrun LD

8. Calgary Flames

Sean Monahan C

Matthew Tkachuk LW

Adam Fox RD

Mark Jankowski C

9. New Jersey Devils

Nico Hischier C

Will Butcher LD

Jesper Bratt LW

Damon Severson D

10. Vancouver Canucks

Bo Horvat C

Brock Boeser RW

Elias Pettersson C

Thatcher Demko G

11. Florida Panthers

Aleksander Barkov C

Aaron Ekblad RD

Michael Matheson LD

Henrik Borgstrom C

12. Philadelphia Flyers

Ivan Provorov LD

Nolan Patrick C

Travis Konecny RW

Travis Sanheim LD

13. Pittsburgh Penguins

Matt Murray G

Jake Guentzel LW

Olli Maatta LD

Daniel Sprong RW

14. Buffalo Sabres

Jack Eichel C

Rasmus Ristolainen RD

Alex Nylander RW

Sam Reinhart RW

15. Nashville Predators

Filip Forsberg LW

Eeli Tolvanen RW

Dante Fabbro RD

Kevin Fiala C

16. Carolina Hurricanes

Jaccob Slavin D

Sebastian Aho C/LW

Brett Pesce RD

Teuvo Teravainen C/LW

17. New York Rangers

Igor Shestyorkin G

Brady Skjei LD

Pavel Buchnevich

LW Lias Andersson C/W

18. Colorado Avalanche

Nathan MacKinnon C

Mikko Rantanen RW

Cale Makar RD

Tyson Jost C

19. Anaheim Ducks

Hampus Lindholm LD

Brandon Montour RD

Sam Steel C

Nick Ritchie LW

20. Montreal Canadiens

Jonathan Drouin C

Alex Galchenyuk C

Artturi Lehkonen LW

Victor Mete D

21. New York Islanders

Mathew Barzal C

Ilya Sorokin G

Anthony Beauvillier C/LW

Josh Ho-Sang RW

22. Minnesota Wild

Kirill Kaprizov LW

Luke Kunin C/RW

Joel Eriksson Ek

C Matt Dumba RD

23. Ottawa Senators

Thomas Chabot LD

Logan Brown C

Colin White C

Cody Ceci RD

24. Vegas Golden Knights

Shea Theodore LD

Cody Glass C

Nick Suzuki C/RW

Erik Brannstrom LD

25. Detroit Red Wings

Dylan Larkin C/LW

Anthony Mantha RW

Andreas Athanasiou C

Michael Rasmussen C

26. St. Louis Blues

Jordan Kyrou C

Robby Fabbri C/LW

Tage Thompson C/LW

Robert Thomas C

27. Chicago Blackhawks

Nick Schmaltz C

Alex DeBrincat RW

Ryan Hartman RW

Dylan Sikura C

28. Dallas Stars

Miro Heiskanen LD

Esa Lindell LD

Radek Faksa RD

Riley Tufte LW

29. Los Angeles Kings

Adrian Kempe LW

Kale Clague RD

Gabe Vilardi C/RW

Jaret Anderson-Dolan C

30. Washington Capitals

Andre Burakovsky LW

Ilya Samsonov G

Jakub Vrana RW

Tom Wilson RW

31. San Jose Sharks

Timo Meier RW

Tomas Hertl C

Josh Norris C

Kevin Labanc RW