2024 Scotties Tournament of Hearts and Montana's Brier Playdowns

Province/Territory Date Location Winner Canada - - Kerri Einarson British Columbia Jan. 23-28 Victoria - Alberta Jan. 23-28 St. Paul - Saskatchewan Jan. 17-21 Tisdale - Manitoba Jan. 23-28 Morden - Northern Ontario Jan. 23-28 Little Current - Ontario Jan. 22-26 Dorchester - Quebec Jan. 21-28 Drummondville - New Brunswick Jan. 17-21 Oromocto - Nova Scotia Jan. 17-21 Halifax - Prince Edward Island Jan. 24-28 Summerside - Newfoundland and Labrador Jan. 23-28 St. John's - Yukon Jan. 11-14 Whitehorse - Northwest Territories Jan. 17-22 Hay River - Nunavut - - - Pre-qualified No. 1 - - Rachel Homan Pre-qualified No. 2 - - Jennifer Jones Pre-qualified No. 3 - - TBD

The 2024 Scotties Tournament of Hearts takes place in Calgary, Alberta from Feb 16-25.