2025 Women's Rugby World Cup - Broadcast Schedule
2025 Women's Rugby World Cup
Published
Broadcast Schedule
|Date
|Home
|Away
|Time (ET)
|TSN Network
|Friday, August 22, 2025
|England
|USA
|1:53pm
|TSN1/4
|Saturday, August 23, 2025
|Australia
|Samoa
|6:42am
|TSN5
|Saturday, August 23, 2025
|Scotland
|Wales
|9:27am
|TSN5
|Saturday, August 23, 2025
|Canada
|Fiji
|Noon
|TSN1/5
|Saturday, August 23, 2025
|France
|Italy
|2:57pm
|TSN5
|Sunday, August 24, 2025
|Ireland
|Japan
|6:42am
|TSN3
|Sunday, August 24, 2025
|South Africa
|Brazil
|9:27am
|TSN3
|Sunday, August 24, 2025
|New Zealand
|Spain
|12:12pm
|TSN3
|Saturday, August 30, 2025
|Canada
|Wales
|6:30am
|TSN4
|Saturday, August 30, 2025
|Scotland
|Fiji
|9:27am
|TSN4
|Saturday, August 30, 2025
|England
|Samoa
|11:42am
|TSN5
|Saturday, August 30, 2025
|USA
|Australia
|2:27pm
|TSN5
|Sunday, August 31, 2025
|Ireland
|Spain
|6:42am
|TSN3
|Sunday, August 31, 2025
|New Zealand
|Japan
|8:42am
|TSN4
|Sunday, August 31, 2025
|Italy
|South Africa
|10:12am
|TSN3
|Sunday, August 31, 2025
|France
|Brazil
|11:27am
|TSN4
|Saturday, September 6, 2025
|Canada
|Scotland
|6:30am
|TSN1
|Saturday, September 6, 2025
|USA
|Samoa
|8:12am
|TSN3
|Saturday, September 6, 2025
|Wales
|Fiji
|9:27am
|TSN1
|Saturday, September 6, 2025
|England
|Australia
|11:42am
|TSN3
|Sunday, September 7, 2025
|Japan
|Spain
|6:42am
|TSN1
|Sunday, September 7, 2025
|Italy
|Brazil
|8:42am
|TSN2
|Sunday, September 7, 2025
|New Zealand
|Ireland
|9:27am
|TSN1
|Sunday, September 7, 2025
|France
|South Africa
|11:27am
|TSN2
|Saturday, September 13, 2025
|QF
|QF
|7:42am
|TSN
|Saturday, September 13, 2025
|QF
|QF
|10:30am
|TSN
|Sunday, September 14, 2025
|QF
|QF
|7:42am
|TSN
|Sunday, September 14, 2025
|QF
|QF
|10:42am
|TSN
|Friday, September 19, 2025
|SF
|SF
|1:30pm
|TSN
|Saturday, September 20, 2025
|SF
|SF
|10am
|TSN
|Saturday, September 27, 2025
|Bronze
|Bronze
|7:30am
|TSN
|Saturday, September 27, 2025
|Gold
|Gold
|10:30am
|TSN