SCOREBOARD

2025 Women's Rugby World Cup - Broadcast Schedule

2025 Women's Rugby World Cup 2025 Women's Rugby World Cup
Published

 

 

Broadcast Schedule

 
Date Home Away Time (ET) TSN Network
Friday, August 22, 2025 England  USA 1:53pm TSN1/4
Saturday, August 23, 2025 Australia Samoa 6:42am TSN5
Saturday, August 23, 2025 Scotland Wales 9:27am TSN5
Saturday, August 23, 2025 Canada Fiji Noon TSN1/5
Saturday, August 23, 2025 France Italy 2:57pm TSN5
Sunday, August 24, 2025 Ireland Japan 6:42am TSN3
Sunday, August 24, 2025 South Africa Brazil 9:27am TSN3
Sunday, August 24, 2025 New Zealand Spain 12:12pm TSN3
Saturday, August 30, 2025 Canada Wales 6:30am TSN4
Saturday, August 30, 2025 Scotland Fiji 9:27am TSN4
Saturday, August 30, 2025 England  Samoa 11:42am TSN5
Saturday, August 30, 2025 USA Australia 2:27pm TSN5
Sunday, August 31, 2025 Ireland Spain 6:42am TSN3
Sunday, August 31, 2025 New Zealand Japan 8:42am TSN4
Sunday, August 31, 2025 Italy South Africa 10:12am TSN3
Sunday, August 31, 2025 France Brazil 11:27am TSN4
Saturday, September 6, 2025 Canada Scotland 6:30am TSN1
Saturday, September 6, 2025 USA Samoa 8:12am TSN3
Saturday, September 6, 2025 Wales Fiji 9:27am TSN1
Saturday, September 6, 2025 England Australia 11:42am TSN3
Sunday, September 7, 2025 Japan Spain 6:42am TSN1
Sunday, September 7, 2025 Italy Brazil 8:42am TSN2
Sunday, September 7, 2025 New Zealand Ireland 9:27am TSN1
Sunday, September 7, 2025 France South Africa 11:27am TSN2
Saturday, September 13, 2025 QF QF 7:42am TSN
Saturday, September 13, 2025 QF QF 10:30am TSN
Sunday, September 14, 2025 QF QF 7:42am TSN
Sunday, September 14, 2025 QF QF 10:42am TSN
Friday, September 19, 2025 SF SF 1:30pm TSN
Saturday, September 20, 2025 SF SF 10am TSN
Saturday, September 27, 2025 Bronze Bronze 7:30am TSN
Saturday, September 27, 2025 Gold Gold 10:30am TSN
 

 

 

 

 

 

 

 

© 2025 All rights reserved.