Hockey Canada has unveiled its roster for Canada's National Junior Team that will participate at the Sport Chek Development Camp in Plymouth, MI this summer.

The 42 prospects, which includes nine returning players from the 2017 team and 14 players eligible in this weekend's NHL draft, will be looking to earn an invitation to December's final selection camp for the 2018 World Junior Hockey Championship. Among the invitees are four goaltenders, 13 defencemen and 25 forwards.

The camp schedule will be announced soon.

The 2018 World Junior Hockey Championship kicks off in Buffalo, New York on Boxing Day.

Development Camp Roster Summer Camp GOALTENDERS Name C HT WT Hometown Team NHL Draft Michael DiPietro L 6’0” 193 Amherstburg, ON Windsor (OHL) 2017 Draft Carter Hart* L 6’2” 180 Sherwood Park, AB Everett (WHL) PHI 2016 Stuart Skinner L 6’4” 195 Edmonton, AB Lethbridge (WHL) 2017 Draft Dylan Wells L 6’2” 182 St. Catharines, ON Peterborough (OHL) EDM 2016 DEFENCE Name SH HT WT Hometown Club Team NHL Draft Jake Bean L 6’1” 169 Calgary, AB Calgary (WHL) CAR 2016 Dennis Cholowski L 6’1” 185 Langley, BC St. Cloud St. (NCHC) DET 2016 Kale Clague* L 6’0” 177 Lloydminster, AB Brandon (WHL) LAK 2016 Dante Fabbro* R 6’1” 192 Coquitlam, BC Boston U (HE) NSH 2016 Cal Foote R 6’4” 210 Kelowna, BC Kelowna (WHL) 2017 Draft Samuel Girard L 5’9” 166 Roberval, QC Shawinigan (QMJHL) NSH 2016 Nic Hague L 6’5” 216 Kitchener, ON Mississauga (OHL) 2017 Draft Josh Mahura L 6’1” 185 St. Albert, AB Regina (WHL) ANA 2016 Cale Makar R 5’10” 175 Calgary, AB Brooks (AJHL) 2017 Draft Victor Mete L 5’10” 178 Woodbridge, ON London (OHL) MTL 2016 David Quenneville R 5’8” 187 Edmonton, AB Medicine Hat (WHL) NYI 2016 Conor Timmins R 6’1” 182 Thorold, ON S.S. Marie (OHL) 2017 Draft Logan Stanley L 6’7” 231 Waterloo, ON Windsor (OHL) WPG 2016 FORWARDS Name SH HT WT Hometown Team NHL Draft Jonathan Ang R 5’11” 160 Markham, ON Peterborough (OHL) FLA 2016 Tyler Benson L 6’0” 190 Edmonton, AB Vancouver (WHL) EDM 2016 Will Bitten R 5’10” 170 Gloucester, ON Hamilton (OHL) MTL 2016 Dillon Dubé* L 5’11” 186 Cochrane, AB Kelowna (WHL) CGY 2016 Pierre-Luc Dubois* L 6’3” 202 Ste-A-d-Monts, QC B-Boisbriand (QMJHL) CBJ 2016 Jonah Gadjovich L 6'2" 201 Whitby, ON Owen Sound (OHL) 2017 Draft Cody Glass R 6’2” 179 Winnipeg, MB Portland (WHL) 2017 Draft Brett Howden L 6’3” 191 Oakbank, MB Moose Jaw (WHL) TBL 2016 Tyson Jost* L 5’11” 191 Kelowna, BC Colorado (NHL) COL 2016 Tanner Kaspick L 6’1” 205 Brandon, MB Brandon (WHL) STL 2016 Boris Katchouk L 6’3” 190 Waterloo, ON S.S. Marie (OHL) TBL 2016 Jordan Kyrou R 6’0” 177 Toronto, ON Sarnia (OHL) STL 2016 Adam Mascherin L 5’9” 197 Maple, ON Kitchener (OHL) FLA 2016 Michael McLeod* R 6’2” 195 Mississauga, ON Mississauga (OHL) NJD 2016 Nolan Patrick R 6’3” 198 Winnipeg, MB Brandon (WHL) 2017 Draft Matthew Phillips R 5’6” 141 Calgary, AB Victoria (WHL) CGY 2016 Cliff Pu R 6’2” 191 Richmond Hill, ON London (OHL) BUF 2016 Taylor Raddysh* R 6’2” 209 Caledon, ON Erie (OHL) TBL 2016 Mason Shaw L 5’9” 180 Wainwright, AB Medicine Hat (WHL) 2017 Draft Givani Smith L 6’2” 209 Toronto, ON Guelph (OHL) DET 2016 Sam Steel L 6’0” 180 Sherwood Park, AB Regina (WHL) ANA 2016 Nick Suzuki R 5’11” 183 London, ON Owen Sound (OHL) 2017 Draft Robert Thomas R 6’0” 188 Aurora, ON London (OHL) 2017 Draft Owen Tippett R 6’2” 204 Peterborough, ON Mississauga (OHL) 2017 Draft Gabe Vilardi R 6’2” 193 Kingston, ON Windsor (OHL) 2017 Draft

* - Returning player from 2017 World Junior Team