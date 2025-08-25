SCOREBOARD

2025-26 Men's Event Schedule

Matt Dunstone Matt Dunstone - The Canadian Press
Published

2025-26 Men's Event Schedule

Date Event Purse Champion
Aug. 14-17 Baden Masters 35,000 CHF Marco Hösli
Aug. 20-24 Euro Super Series 15,000 GBP Bruce Mouat
Aug. 21-24 ADVICS Cup 1.7M Yen Tsuyoshi Yamaguchi
Aug. 26-28 U25 NextGen Classic $15,000 -
Aug. 28-31 Icebreaker Challenge $4,000 -
Aug. 28-31 ARGO GRAPHICS Cup 1.7M Yen -
Aug. 28-31 Oslo Cup  78,000 NOK -
Aug. 28-31 Trentino World Cup 27,000 EURO -
Sept. 5-8 Stu Sells Oakville Tankard $30,000 -
Sept. 5-7 Rice Lake Competitor Spiel $4,000 USD -
Sept. 5-7 Saville Shootout $25,000 -
Sept. 11-14 AMJ Campbell Shorty Jenkins Classic $60,000 -
Sept. 11-14 ATB Okotoks Classic $50,000 -
Sept. 12-14 Tournoi Equinoxe Open $10,000 -
Sept. 17-21 Mother Club Fall Curling Classic $11,000 -
Sept. 18-21 Stu Sells U25 Tankard - -
Sept. 18-21 KW Fall Classic $17,950 -
Sept. 18-21 Prague Open - -
Sept. 23-28 Grand Slam - Masters $175,000 -
Sept. 23-28 Grand Slam - Masters Tier 2 $60,000 -
Sept. 25-28 Invitation Valleyfield $11,500 -
Sept. 25-28 Tallinn Men's International Challenger 6,000 EURO -
Sept. 26-28 Saville U25 Challenge $8,000 -
Sept. 26-28 Capital Curling Fall Men's $10,400 -
Sept. 26-28 MCT Challenge $9,000 -
Oct. 1-6 Stu Sells Toronto Tankard $40,000 -
Oct. 2-5 MCT Border Cup $9,000 USD -
Oct. 2-5 Match Town Trophy 48,000 SEK -
Oct. 3-6 Prestige Hotels & Resorts Curling Classic $28,500 -
Oct. 3-6 McKee Homes Fall Curling Classic $15,000 -
Oct. 9-12 St. Paul Cashspiel $25,000 USD -
Oct. 10-12 Capital Curling Classic $15,000 -
Oct. 10-13 Regina Highland Rocktoberfest $6,780 -
Oct. 10-12 Saville Grand Prix $25,000 -
Oct. 14-19 Grand Slam - Tour Challenge Tier 1 $200,000 -
Oct. 14-19 Grand Slam Tour Challenge U25 - -
Oct. 16-19 King Cashspiel $12,800 -
Oct. 17-19 MCT Curling Cup $9,000 -
Oct. 17-20 Stroud Sleeman Cashspiel $12,800 -
Oct. 23-26 Mayflower Cashspiel $14,000 -
Oct. 23-26 Sundbyberg Open 40,000 SEK -
Oct. 23-26 Henderson Metal Fall Classic  $100,000 -
Oct. 24-26 S3 Group Curling Stadium Series $12,000 -
Oct. 24-26 Kamloops Crown of Curling $9,000 -
Oct. 24-26 Grand Prix Bern Inter Curling Challenge 18,100 CHF -
Oct. 31-Nov. 2 Swiss Cup Basel 25,000 CHF -
Oct. 31-Nov. 2 MCT Atkins Curling Supplies Classic $9,000 -
Nov. 4-9 Grand Slam - National $200,000 -
Nov. 5-9 Nufloors Penticton Curling Classic $100,000 -
Nov. 7-9 Prague Classic - -
Nov. 7-9 Tobacco Belt Cashspiel $12,600 -
Nov. 7-9 Original 16 Men's Cashspiel $30,000 -
Nov. 7-9 Scott Comfort RE/MAX Blue Chip Tour Spiel $8,025 -
Nov. 12-16 Stu Sells 1824 Halifax Classic $25,500 -
Nov. 13-16 Oslo International 3,500 (NOK) -
Nov. 14-17 Red Deer Curling Classic $46,000 -
Nov. 14-16 Nutana SaskTour Men's Spiel $6,780 -
Nov. 14-16  COMCO Cashspiel $12,000 -
Nov. 20-23 Stu Sells Living Waters Collingwood Classic $25,000  -
Nov. 20-23 Crestwood Anniversary Showdown $16,000  -
Nov. 21-23 Mile Zone Cashspiel - -
Nov. 21-23 Abbotsford Curling Classic $18,000  -
Nov. 21-23 MCT Showdown $9,000  -
Nov. 27-30 DEKALB Superspiel $30,000  -
Nov. 27-30 Charlevoix Challenge de Curling Desjardins $28,000  -
Nov. 28-Dec. 1 Stu Sells Brantford NISSAN Classic $15,000  -
Nov. 28-Dec. 1 Moose Jaw SaskTour Spiel $10,000  -
Dec. 5-7 Take-Out Trophy 17,000 CHF -
Dec. 11-14 Chicoutimi Invitation - -
Dec. 11-14 Rick Rowsell Classic - -
Dec. 11-14 RBC Dominion Securities Western Showdown $40,000  -
Dec. 15-21 Grand Slam - Canadian Open $200,000  -
Dec. 16-21 Grand Slam - Canadian Open Tier 2 $60,000  -
Jan. 6-11 Grand Slam - Players' Championship $175,000  -
Jan. 15-18 Ed Werenich Golden Wrench Classic $24,000 USD -
Jan. 15-18 Mercure Perth Masters 38,250 GBP -
Jan. 16-19 St. Galler Elite Challenge 6,000 CHF -
Jan. 22-25 Sun City Cup 55,000 SEK -
Feb. 13-16 Curling Stadium Martensville International $21,000  -
March 12-15 Karuizawa International 1.5M YEN -
March 19-22 Curling Stadium Speedy Creek Shoot-Out $25,000  -

© 2025 All rights reserved.