Corey Conners fired a 4-under-par 67 on Sunday to finish as the top Canadian in the field at the PGA Championship at Valhalla in Louisville, Ky.

The Listowel, Ont., native sank six birdies in his final round, including the par-5 18th hole to finish the tournament at 9-under.

Conners was tied for 23rd with the final group of Xander Schauffele and Colin Morikawa getting set to tee off.

Fellow Canadians Adam Svensson and Adam Hadwin each closed with a 69 and finished at 6-under and 4-under, respectively.

Nick Taylor, Taylor Pendrith, and Mackenzie Hughes also qualified for the tournament, but did not make the cut.

Adam Hadwin

Round score: 69

Tournament score: -4

Hole 1 (Par 4): Par, -2

Hole 2 (Par 4): Bogey, -1

Hole 3 (Par 3): Par, -1

Hole 4 (Par 4): Par, -1

Hole 5 (Par 4): Birdie, -2

Hole 6 (Par 4): Birdie, -3

Hole 7 (Par 5): Par, -3

Hole 8 (Par 3): Bogey, -2

Hole 9 (Par 4): Par, -2

Hole 10 (Par 5): Par, -2

Hole 11 (Par 3): Birdie, -3

Hole 12 (Par 4): Par, -3

Hole 13 (Par 4): Eagle, -5

Hole 14 (Par 3): Par, -5

Hole 15 (Par 4): Birdie, -6

Hole 16 (Par 4): Double bogey, -4

Hole 17 (Par 4): Par, -4

Hole 18 (Par 5): Par, -4

Adam Svensson

Round score: 69

Tournament score: -6

Hole 1 (Par 4): Par, -4

Hole 2 (Par 4): Par, -4

Hole 3 (Par 3): Par, -4

Hole 4 (Par 4): Par, -4

Hole 5 (Par 4): Par, -4

Hole 6 (Par 4): Birdie, -5

Hole 7 (Par 5): Bogey, -4

Hole 8 (Par 3): Par, -4

Hole 9 (Par 4): Par, -4

Hole 10 (Par 5): Par, -4

Hole 11 (Par 3): Par, -4

Hole 12 (Par 4): Par, -4

Hole 13 (Par 4): Birdie, -5

Hole 14 (Par 3): Birdie, -6

Hole 15 (Par 4): Par, -6

Hole 16 (Par 4): Bogey, -5

Hole 17 (Par 4): Par, -5

Hole 18 (Par 5): Birdie, -6

Corey Conners

Round score: 67

Tournament score: -9

Hole 1 (Par 4): Birdie, -6

Hole 2 (Par 4): Par, -6

Hole 3 (Par 3): Par, -6

Hole 4 (Par 4): Birdie, -7

Hole 5 (Par 4): Par, -7

Hole 6 (Par 4): Bogey, -6

Hole 7 (Par 5): Birdie, -7

Hole 8 (Par 3): Par, -7

Hole 9 (Par 4): Birdie, -8

Hole 10 (Par 5): Bogey, -7

Hole 11 (Par 3): Par, -7

Hole 12 (Par 4): Par, -7

Hole 13 (Par 4): Par, -7

Hole 14 (Par 3): Par, -7

Hole 15 (Par 4): Par, -7

Hole 16 (Par 4): Birdie, -8

Hole 17 (Par 4): Par, -8

Hole 18 (Par 5): Birdie, -9

Nick Taylor

Tournament score: +1 (missed cut)

Taylor Pendrith

Tournament score: +1 (missed cut)

Mackenzie Hughes

Tournament score: +2 (missed cut)