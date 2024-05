LIVE TRACKER: Canadians at PGA Championship - Third Round

The third round of the PGA Championship is underway, and three Canadians made the cut for the second major of the year. Track their rounds here or watch LIVE on TSN4, TSN.ca, and the TSN App.

Leader: Xander Schauffele (-12)

Adam Hadwin

Round score: -1 through three

Tournament score: -3

Hole 10 (Par 5): Par, -2

Hole 11 (Par 3): Birdie, -3

Hole 12 (Par 4): Par, -3

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 3):

Hole 15 (Par 4):

Hole 16 (Par 4)

Hole 17 (Par 4):

Hole 18 (Par 5):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 3):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 4):

Hole 6 (Par 4):

Hole 7 (Par 5):

Hole 8 (Par 3):

Hole 9 (Par 4):

Adam Svensson

Round score: -2 through six

Tournament score: -5

Hole 10 (Par 5): Par, -3

Hole 11 (Par 3): Birdie, -4

Hole 12 (Par 4): Par, -4

Hole 13 (Par 4): Par, -4

Hole 14 (Par 3): Birdie, -5

Hole 15 (Par 4): Par, -5

Hole 16 (Par 4)

Hole 17 (Par 4):

Hole 18 (Par 5):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 3):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 4):

Hole 6 (Par 4):

Hole 7 (Par 5):

Hole 8 (Par 3):

Hole 9 (Par 4):

Corey Conners

Round score:

Tournament score: -1

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 3):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 3):

Hole 15 (Par 4):

Hole 16 (Par 4)

Hole 17 (Par 4):

Hole 18 (Par 5):

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 3):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 4):

Hole 6 (Par 4):

Hole 7 (Par 5):

Hole 8 (Par 3):

Hole 9 (Par 4):

Nick Taylor

Tournament score: +1 (missed cut)

Taylor Pendrith

Tournament score: +1 (missed cut)

Mackenzie Hughes

Tournament score: +2 (missed cut)