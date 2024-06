LIVE TRACKER: Canadians at U.S. Open - Final Round

The final round of the 124th U.S. Open is underway with three Canadians still in the field at Pinehurst Resort & Country Club. Track their rounds here or watch LIVE on TSN3/5, TSN.ca, and the TSN App.

Track the Canadians and their scorecards below:

Leader: Bryson DeChambeau at -7

Adam Svensson

Round Score: +2

Tournament Score: +9

Hole 1 (Par 4): Bogey, +8

Hole 2 (Par 4): Bogey, +9

Hole 3 (Par 4): Bogey, +10

Hole 4 (Par 4): Par, +10

Hole 5 (Par 5): Birdie, +9

Hole 6 (Par 3): Par, +9

Hole 7 (Par 4): Par, +9

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Taylor Pendrith

Round Score:

Tournament Score: +1

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4): Bogey, +1

Hole 15 (Par 3): Birdie, E

Hole 16 (Par 4): Par, E

Hole 17 (Par 3): Par, E

Hole 18 (Par 4): Par, E

Corey Conners

Round Score: E

Tournament Score: +1

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

Hole 18 (Par 4):

Adam Hadwin

Tournament Score: +7 (MC)

Ashton McCulloch (A)

Tournament Score: +10 (MC)

Nick Taylor

Tournament Score: +8 (MC)

Mackenzie Hughes

Tournament Score: +14 (MC)