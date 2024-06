LIVE TRACKER: Canadians at U.S. Open - First Round

The first round of the U.S. Open is underway with seven Canadians in the field. The full U.S. Open Leaderboard can be seen here or watch LIVE on TSN4, TSN.ca, and the TSN App.

Corey Conners completed his first round at 1-under, sitting in a tie for fifth as he entered the clubhouse four strokes back of leader Patrick Cantlay.

Adam Hadwin (+5) and amateur Ashton McColloch (+5) have struggled in their opening rounds.

Adam Svensson, Nick Taylor, Mackenzie Hughes and Taylor Pendrith are just getting on course to start their rounds at Pinehurst No. 2

Follow each of their scorecards below.

Leader: Patrick Cantlay (-5)

Corey Conners

Round Score: 1-under 69

Hole 1 (Par 4): Par, E

Hole 2 (Par 4): Double Bogey, +2

Hole 3 (Par 4): Par, +2

Hole 4 (Par 4): Par, +2

Hole 5 (Par 5): Eagle, E

Hole 6 (Par 3): Par, E

Hole 7 (Par 4): Par, E

Hole 8 (Par 4): Par, E

Hole 9 (Par 3): Bogey, +1

Hole 10 (Par 5): Par, +1

Hole 11 (Par 4): Par, +1

Hole 12 (Par 4): Par, +1

Hole 13 (Par 4): Birdie, -1

Hole 14 (Par 4): Par, E

Hole 15 (Par 3): Par, E

Hole 16 (Par 4): Par, E

Hole 17 (Par 3): Par, E

Hole 18 (Par 4): Birdie, -1

Adam Hadwin

Round score: 5-over 74

Hole 1 (Par 4): Bogey, +1

Hole 2 (Par 4): Bogey, +2

Hole 3 (Par 4): Par, +2

Hole 4 (Par 4): Par, +2

Hole 5 (Par 5): Birdie, +1

Hole 6 (Par 3): Par, +1

Hole 7 (Par 4): Par, +1

Hole 8 (Par 4): Par, +1

Hole 9 (Par 3): Par, +1

Hole 10 (Par 5): Bogey, +2

Hole 11 (Par 4): Bogey, +3

Hole 12 (Par 4): Bogey, +4

Hole 13 (Par 4): Par, +4

Hole 14 (Par 4): Par, +4

Hole 15 (Par 3): Bogey, +5

Hole 16 (Par 4): Par, +5

Hole 17 (Par 3): Par, +5

Hole 18 (Par 4):

Ashton McColloch (A)

Round score: +5

Hole 10 (Par 5): Par, E

Hole 11 (Par 4): Par, E

Hole 12 (Par 4): Par, E

Hole 13 (Par 4): Par, E

Hole 14 (Par 4): Bogey, +1

Hole 15 (Par 3): Par, +1

Hole 16 (Par 4): Bogey, +2

Hole 17 (Par 3): Par, +2

Hole 18 (Par 4): Bogey, +3

Hole 1 (Par 4): Double Bogey, +5

Hole 2 (Par 4): Par, +5

Hole 3 (Par 4): Par, +5

Hole 4 (Par 4): Par, +5

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):



Adam Svensson

Round score:

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

​Hole 18 (Par 4):

Nick Taylor

Round score:

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

​Hole 18 (Par 4):



Mackenzie Hughes

Round score:

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

​Hole 18 (Par 4):



Taylor Pendrith

Round score:

Hole 1 (Par 4):

Hole 2 (Par 4):

Hole 3 (Par 4):

Hole 4 (Par 4):

Hole 5 (Par 5):

Hole 6 (Par 3):

Hole 7 (Par 4):

Hole 8 (Par 4):

Hole 9 (Par 3):

Hole 10 (Par 5):

Hole 11 (Par 4):

Hole 12 (Par 4):

Hole 13 (Par 4):

Hole 14 (Par 4):

Hole 15 (Par 3):

Hole 16 (Par 4):

Hole 17 (Par 3):

​Hole 18 (Par 4):