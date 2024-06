Adam Hadwin (Leader)

The second round of the Memorial Tournament at Muirfield Village Golf Club is underway with Canadians Adam Hadwin and Corey Conners both vying for the lead on Friday morning. You can track their rounds here or subscribe to watch LIVE on TSN+.

Round score: E

Tournament score: -6

Hole 1 (Par 4): Par, -6

Hole 2 (Par 4): Par, -6

Hole 3 (Par 4): Birdie, -7

Hole 4 (Par 3): Bogey, -6

Hole 5 (Par 5): Birdie, -7

Hole 6 (Par 4): Par, -7

Hole 7 (Par 5): Birdie, -8

Hole 8 (Par 3): Par, -8

Hole 9 (Par 4): Bogey, -7

Hole 10 (Par 4) Par, -7

Hole 11 (Par 5): Par, -7

Hole 12 (Par 3): Par, -7

Hole 13: (Par 4): Par, -7

Hole 14 (Par 4): Par, -7

Hole 15: (Par 5): Birdie, -8

Hole 16 (Par 3): Par, -8

Hole 17 (Par 4): Double bogey, -6

Hole 18 (Par 4): Par, -6

Corey Conners (T4)

Round score: E

Tournament score: -4

Hole 1 (Par 4): Par, -4

Hole 2 (Par 4): Bogey, -3

Hole 3 (Par 4): Par, -3

Hole 4 (Par 3): Birdie, -4

Hole 5 (Par 5): Par, -4

Hole 6 (Par 4): Par, -4

Hole 7 (Par 5): Birdie, -5

Hole 8 (Par 3): Birdie, -6

Hole 9 (Par 4): Birdie, -7

Hole 10 (Par 4) Bogey, -6

Hole 11 (Par 5): Bogey, -5

Hole 12 (Par 3): Bogey, -4

Hole 13: (Par 4): Par, -4

Hole 14 (Par 4):

Hole 15: (Par 5):

Hole 16 (Par 3):

Hole 17 (Par 4):

Hole 18 (Par 4):