Canada Soccer names women's soccer roster for Paris Olympics

Canada Soccer has named its roster for this summer's women's soccer tournament at the Paris Olympics.

GOALKEEPERS:

Sabrina D’Angelo (Welland, Ont.)

​Kailen Sheridan (Whitby, Ont.)

DEFENDERS:

Kadeisha Buchanan (Brampton, Ont.) ​

​Sydney Collins (Beaverton, Oregon, USA)

​Vanessa Gilles (Ottawa, Ont.) ​

​Ashley Lawrence (Caledon East, Ont.)

​Jayde Riviere (Markham, Ont.)

​Jade Rose (Markham, Ont.)

MIDFIELDERS:

Simi Awujo (Atlanta, Georgia, USA)

​Jessie Fleming (London, Ont.)

​Julia Grosso (Vancouver, B.C.) ​

​Quinn (Toronto, Ont. )

FORWARDS:

Janine Beckie (Highlands Ranch, Colorado, USA)

​Jordyn Huitema (Chilliwack, B.C.) ​

​Cloé Lacasse (Sudbury, Ont.)

​Adriana Leon (King City, Ont.) ​

​Nichelle Prince (Ajax, Ont.) ​

​Evelyne Viens (L’Ancienne-Lorette, Que.)

ALTERNATES:

Gabrielle Carle (Lévis, Que.) ​

​Lysianne Proulx (Boucherville, Que.) ​

​Shelina Zadorsky (London, Ont.)

​Deanne Rose (Alliston, Ont.)