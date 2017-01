The National Hockey League has released its mid-term ranking ahead of the 2017 Draft.

NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.

The following is the full list of European skaters and goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:

European Skaters RK Player Team League Pos 1 KOSTIN, KLIM DYNAMO MOSCOW RUSSIA C/LW 2 PETTERSSON, ELIAS TIMRA SWEDEN-2 C 3 ANDERSSON, LIAS HV 71 SWEDEN C 4 VESALAINEN, KRISTIAN FROLUNDA SWEDEN LW/RW 5 NECAS, MARTIN BRNO CZREP C 6 HEISKANEN, MIRO HIFK FINLAND D 7 LILJEGREN, TIMOTHY ROGLE SWEDEN D 8 VAAKANAINEN, URHO JYP FINLAND D 9 SAFIN, OSTAP SPARTA JR. CZREP-JR. RW 10 WESTERLUND, FILIP FROLUNDA SWEDEN D 11 BOQVIST, JESPER TIMRA SWEDEN-2 C 12 DAVIDSSON, MARCUS DJURGARDEN SWEDEN C 13 IKONEN, JONI FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. C 14 RONDBJERG, JONAS VAXJO JR. SWEDEN-JR. RW 15 CHYTIL, FILIP ZLIN CZREP LW 16 BRANNSTROM, ERIK HV 71 JR. SWEDEN-JR. D 17 SALO, ROBIN SPORT FINLAND D 18 LIPANOV, ALEXEI MVD BALASHIKHA 2 RUSSIA-JR. C 19 ELVENES, LUKAS ROGLE JR. SWEDEN-JR. C/RW 20 GALVAS, JAKUB OLOMOUC CZREP D 21 HUGG, RICKARD LEKSAND JR. SWEDEN-JR. C 22 KVASNICKA, DAVID PLZEN CZREP D 23 SKORIKOV, DANIIL UFA 2 RUSSIA-JR. RW 24 DVORAK, JAROSLAV HR. KRALOVE JR. CZREP-JR. RW 25 SHUTOV, GLEB OMSK 2 RUSSIA-JR. D 26 KOSKENKORVA, JESSE KARPAT FINLAND C 27 BARANOV, VENYAMIN DYNAMO ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 28 SLEPETS, KIRILL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. LW 29 AFONKIN, GRIGORY MAGNITOGORSK 2 RUSSIA-JR. D 30 NOVAK, MATEJ BRNO JR. CZREP-JR. RW 31 OVECHKIN, DMITRI SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. LW 32 LINDSTROM, GUSTAV ALMTUNA SWEDEN-2 D 33 BEMSTROM, EMIL LEKSAND JR. SWEDEN-JR. C 34 PAVLIKOV, MARK YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. D 35 ALTYBARMAKYAN, ANDREI LVY ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. RW 36 KERN, JAN SLAVIA CZREP-2 LW 37 CHRTEK, ONDREJ LIBEREC JR. CZREP-JR. C 38 KUBIK, ADAM KLADNO CZREP-2 C 39 TEXIER, ALEXANDRE GRENOBLE FRANCE C 40 EKBERG, PHILIP FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. LW 41 DAVIDSSON, JONATHAN DJURGARDEN SWEDEN RW 42 SODERLUND, TIM SKELLEFTEA SWEDEN C/LW 43 SALDA, RADIM HR. KRALOVE JR. CZREP-JR. D 44 ZOTOV, KIRILL MAGNITOGORSK 2 RUSSIA-JR. D 45 OSKIN, ALEXANDER UFA 2 RUSSIA-JR. RW 46 GEISSER, TOBIAS ZUG ACADEMY SWISS-2 D 47 LISIN, IVAN YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. C 48 LACKA, JAKUB TRINEC JR. CZREP-JR. LW 49 YELSHANSKY, PAVEL DYNAMO ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 50 HEDERA, TOMAS BRATISLAVA JR. SLOVAKIA-JR. D 51 MIKYSKA, DALIMIL BRNO JR. CZREP-JR. D 52 SVENINGSSON, FILIP HV 71 JR. SWEDEN-JR. LW 53 GUNNARSSON, KRISTOFFER FROLUNDA SWEDEN D 54 VYBIRAL, VLADIMIR L. MIKULAS JR. SLOVAKIA-JR. LW 55 POUR, JAKUB PLZEN JR. CZREP-JR. RW 56 MARUSHEV, MAXIM IRBIS KAZAN RUSSIA-JR. C 57 SKVRNE, MAREK BRNO JR. CZREP-JR. C 58 ANOKHOVSKY, NIKITA YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. C 59 HLADONIK, JAN TRINEC JR. CZREP-JR. C 60 BODAK, MARTIN TAPPARA JR. FINLAND-JR. D 61 BERGLUND, VICTOR MODO JR. SWEDEN-JR. D 62 ASPLUND, JONATAN DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. D 63 TOROPCHENKO, ALEXEI MVD BALASHIKHA 2 RUSSIA-JR. RW 64 LINDGREN, WILLIAM OREBRO JR. SWEDEN-JR. D 65 POPOV, KIRILL KHANTY-MANSIYSK 2 RUSSIA-JR. C 66 SJALIN, CALLE OSTERSUND SWEDEN-3 D 67 VOLKOV, ALEXANDER NEVA ST. PETERSBURG RUSSIA-2 RW 68 LATVALA, OTTO HPK JR. FINLAND-JR. D 69 MIKETINAC, KALLE FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. C 70 ZHOLOBOV, MIKHAIL SPARTAK 2 RUSSIA-JR. LW 71 RODIONYCHEV, DMITRI NIZHNY NOVGOROD RUSSIA D 72 VACLAVEK, JAN ZLIN JR. CZREP-JR. LW 73 ZELINGR, MATYAS KLADNO JR. CZREP-JR. D 74 BELYAYEV, KIRILL KHANTY-MANSIYSK RUSSIA C 75 LUUSUANIEMI, AATU KARPAT JR. FINLAND-JR. RW 76 KOZHEVNIKOV, KIRILL KHANTY-MANSIYSK 2 RUSSIA-JR. LW/RW 77 WOJNAR, JAKUB SPARTA JR. CZREP-JR. LW 78 KORHONEN, JUHO KARPAT JR. FINLAND-JR. D 79 SHEN, PAVEL KHANTY-MANSIYSK 2 RUSSIA-JR. C 80 IVASHOV, ROMAN YEKATERINBURG 2 RUSSIA-JR. LW 81 IVANOV, GEORGI YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. C 82 BERG, AUGUST BRYNAS JR. SWEDEN-JR. D 83 GUSTAVSSON, LUCAS VALBO SWEDEN-3 D 84 LEUFVENIUS, HUGO LINKOPING JR. SWEDEN-JR. C/LW 85 BEDNAR, JAN LIBEREC JR. CZREP-JR. D 86 HREHORCAK, PATRIK TRINEC JR. CZREP-JR. RW 87 TALVITIE, AARNE BLUES JR. FINLAND-JR. C 88 FERETA, SAMUEL BRATISLAVA JR. SLOVAKIA-JR. D 89 LEUENBERGER, SVEN ZUG JR. SWISS-JR. C 90 REICHEL, THOMAS ROSENHEIM JR. GERMANY-JR. LW 91 SVENSSON, JACOB ALMTUNA JR. SWEDEN-JR. 2 C/RW 92 ZETTERLUND, FABIAN FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. LW/RW 93 ISIGUZO, BERNARD BLUES JR. FINLAND-JR. D 94 WIA, WILLIAM DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. RW 95 DANIELSSON, HUGO SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. D 96 LUOTO, JOONA LEKI FINLAND-2 RW 97 WALFRIDSSON, SEBASTIAN MODO JR. SWEDEN-JR. D 98 AALTO, SANTERI TAPPARA JR. FINLAND-JR. C 99 KORENCIK, MAREK LULEA JR. SWEDEN-JR. D 100 BECVAR, JAN LITVINOV JR. CZREP-JR. LW 101 SMOLKA, ERIK TRENCIN JR. SLOVAKIA-JR. LW 102 HAVRILA, MATUS SLOVAKIA U18 SLOVAKIA-JR. C 103 FAFRAK, MILOS SLOVAKIA U18 SLOVAKIA-JR. LW 104 KUPEC, MARTIN SLOVAKIA U18 SLOVAKIA-JR. D 105 KRIVOSIK, FILIP HPK JR. FINLAND-JR. C/LW 106 LUOSTARINEN, EETU KALPA JR. FINLAND-JR. C 107 HORSKY, MATOUS ML. BOLESLAV U18 CZREP-JR. U18 D 108 RUBNER, MAREK PLZEN JR. CZREP-JR. C/RW 109 PAJUNIEMI, LAURI TPS JR. FINLAND-JR. RW 110 BJORKMAN, ANTON LINKOPING JR. SWEDEN-JR. D 111 ANDERSSON, LINUS SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. LW 112 OKSANEN, EMIL ESPOO FINLAND-2 LW 113 PETERSON, JACOB FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. C 114 MALMSTROM, HENRIK LINKOPING JR. SWEDEN-JR. D 115 GATZ NIELSEN, OLIVER HERNING DENMARK D 116 LAHTINEN, SEVERI PELICANS JR. FINLAND-JR. RW 117 PRASSL, RAPHAEL GCK ZURICH SWISS-2 C/RW 118 SYLVEGARD, MARCUS MALMO JR. SWEDEN-JR. LW 119 VILLE, GABIN CHAMONIX-MORZINE FRANCE LW 120 KARRER, ROGER ZURICH SWISS D