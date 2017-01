The National Hockey League has released its mid-term ranking ahead of the 2017 Draft.

NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.

The following is the full list of North American skaters and goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:

North American Skaters RK Player Team League Pos 1 PATRICK, NOLAN BRANDON WHL C 2 HISCHIER, NICO HALIFAX QMJHL C 3 VILARDI, GABRIEL WINDSOR OHL C 4 TIPPETT, OWEN MISSISSAUGA OHL RW 5 MITTELSTADT, CASEY EDEN PRAIRIE HIGH-MN C 6 RASMUSSEN, MICHAEL TRI-CITY WHL C 7 TOLVANEN, EELI SIOUX CITY USHL RW 8 GLASS, CODY PORTLAND WHL C 9 VALIMAKI, JUUSO TRI-CITY WHL D 10 MAKAR, CALE BROOKS AJHL D 11 HAGUE, NICOLAS MISSISSAUGA OHL D 12 FOOTE, CALLAN KELOWNA WHL D 13 BOWERS, SHANE WATERLOO USHL C 14 POEHLING, RYAN ST. CLOUD STATE NCHC C 15 COMTOIS, MAXIME VICTORIAVILLE QMJHL LW 16 SUZUKI, NICK OWEN SOUND OHL C 17 YAMAMOTO, KAILER SPOKANE WHL RW 18 POPUGAEV, NIKITA PRINCE GEORGE WHL LW 19 STROME, MATTHEW HAMILTON OHL LW 20 RATCLIFFE, ISAAC GUELPH OHL LW 21 LIND, KOLE KELOWNA WHL RW 22 JOKIHARJU, HENRI PORTLAND WHL D 23 MATTHEOS, STELIO BRANDON WHL RW 24 FORMENTON, ALEX LONDON OHL LW 25 HENRY, NICK REGINA WHL RW 26 TIMMINS, CONOR SAULT STE. MARIE OHL D 27 RUZICKA, ADAM SARNIA OHL C 28 THOMAS, ROBERT LONDON OHL C 29 FROST, MORGAN SAULT STE. MARIE OHL C 30 MISMASH, GRANT USA U-18 NTDP LW 31 LESCHYSHYN, JAKE REGINA WHL C 32 SCHNARR, NATE GUELPH OHL C 33 TYSZKA, JARRET SEATTLE WHL D 34 ROBERTSON, JASON KINGSTON OHL LW 35 ENTWISTLE, MACKENZIE HAMILTON OHL RW 36 HEPONIEMI, ALEKSI SWIFT CURRENT WHL C 37 LODNIA, IVAN ERIE OHL RW 38 CHMELEVSKI, ALEXANDER OTTAWA OHL C 39 MEIRELES, GREG KITCHENER OHL C 40 ANDERSON-DOLAN, JARET SPOKANE WHL C 41 HOEFENMAYER, NOEL OTTAWA OHL D 42 JOSEPH, PIERRE-OLIVIER CHARLOTTETOWN QMJHL D 43 SAMBERG, DYLAN HERMANTOWN HIGH-MN D 44 KOLTYGIN, PAVEL DRUMMONDVILLE QMJHL C 45 MITCHELL, IAN SPRUCE GROVE AJHL D 46 NORRIS, JOSHUA USA U-18 NTDP C 47 REEDY, SCOTT USA U-18 NTDP C 48 MIRAGEAS, BENJAMIN BLOOMINGTON USHL D 49 MINULIN, ARTYOM SWIFT CURRENT WHL D 50 GEEKIE, MORGAN TRI-CITY WHL C 51 CHEKHOVICH, IVAN BAIE-COMEAU QMJHL LW 52 FARRANCE, DAVID USA U-18 NTDP D 53 LYLE, BRADY NORTH BAY OHL D 54 MORAND, ANTOINE ACADIE-BATHURST QMJHL C 55 BARRATT, EVAN USA U-18 NTDP C 56 ANDERSON, MICHAEL WATERLOO USHL D 57 RASANEN, EEMELI KINGSTON OHL D 58 OLSON, KYLE TRI-CITY WHL RW 59 THILANDER, ADAM NORTH BAY OHL D 60 GADJOVICH, JONAH OWEN SOUND OHL LW 61 MILLER, THOMAS USA U-18 NTDP D 62 PHILLIPS, MARKUS OWEN SOUND OHL D 63 SHAW, MASON MEDICINE HAT WHL C 64 INAMOTO, TYLER USA U-18 NTDP D 65 WALSH, REILLY PROCTOR ACADEMY HIGH-NH D 66 CRETE-BELZILE, ANTOINE BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL D 67 MARTIN, LUKE MICHIGAN BIG10 D 68 CROTTY, CAMERON BROCKVILLE CCHL D 69 BINNER, ALEXIS GREEN BAY USHL D 70 ZABLOCKI, LANE RED DEER WHL RW 71 GALLANT, ZACH PETERBOROUGH OHL C 72 PHILLIPS, CLAYTON FARGO USHL D 73 SUSHKO, MAKSIM OWEN SOUND OHL RW 74 FLEURY, CALE KOOTENAY WHL D 75 BROOK, JOSH MOOSE JAW WHL D 76 GILDON, MAXWELL USA U-18 NTDP D 77 TEASDALE, JOEL BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 78 RATHBONE, JACK DEXTER SCHOOL HIGH-MA D 79 MCGREGOR, RYAN SARNIA OHL C 80 STUDNICKA, JACK OSHAWA OHL C 81 MILLER, MATT SIOUX CITY USHL C 82 DUGAN, JONATHAN NORTHWOOD SCHOOL HIGH-NY LW 83 PRATT, AUSTIN RED DEER WHL RW 84 COGHLAN, DYLAN TRI-CITY WHL D 85 ALEXEYEV, YAROSLAV SHERBROOKE QMJHL RW 86 STUDENIC, MARIAN HAMILTON OHL RW 87 PECKFORD, RYAN VICTORIA WHL LW 88 BARRON, MORGAN ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON C 89 KOTKANSALO, KASPER SIOUX FALLS USHL D 90 PAQUETTE, JACOB KINGSTON OHL D 91 BELLERIVE, JORDAN LETHBRIDGE WHL C 92 KEATING, AUSTEN OTTAWA OHL LW 93 MOILANEN, SAMI SEATTLE WHL RW 94 ST. IVANY, JOHN SIOUX FALLS USHL D 95 CHAINEY, JOCKTAN HALIFAX QMJHL D 96 COSKEY, COLE SAGINAW OHL RW 97 BUCEK, SAMUEL SHAWINIGAN QMJHL LW 98 SMART, JONATHAN REGINA WHL D 99 JONES, BEN NIAGARA OHL C 100 SEITZ, DYLAN KITCHENER OHL C 101 MISLEY, BRYCE OAKVILLE OJHL C 102 NYMAN, LINUS KINGSTON OHL RW 103 BOUDRIAS, SHAWN GATINEAU QMJHL RW 104 WASHE, PAUL FARGO USHL C 105 LEWIS, TY BRANDON WHL LW 106 KNOEPKE, NATHAN USA U-18 NTDP D 107 FERRARO, MARIO DES MOINES USHL D 108 STUCKER, ROBBIE ST. THOMAS HIGH-MN D 109 DE JONG, BRENDAN PORTLAND WHL D 110 PLOUFFE, DYLAN VANCOUVER WHL D 111 CAMPOLI, NICK NORTH YORK OJHL C 112 BOWEN, RYAN LETHBRIDGE WHL RW 113 SIROTA, JAKUB CEDAR RAPIDS USHL D 114 LEIVERMANN, NICK EDEN PRAIRIE HIGH-MN D 115 DOW, BOBBY KEMPTVILLE CCHL RW 116 MEYER, CARSON MIAMI NCHC RW 117 KAROW, MICHAEL YOUNGSTOWN USHL D 118 JOHNSON, ISAAC DES MOINES USHL LW 119 RUBINCHIK, MARK SASKATOON WHL D 120 GORDA, BRAYDEN EDMONTON WHL D 121 TORTORA, JACOB USA U-18 NTDP LW 122 SAMORUKOV, DMITRI GUELPH OHL D 123 BOOMHOWER, SHAW MISSISSAUGA OHL LW 124 AHCAN, JACK ST. CLOUD STATE NCHC D 125 JOLY, D'ARTAGNAN BAIE-COMEAU QMJHL RW 126 FLOWER, WALTER HALIFAX QMJHL D 127 KHODORENKO, PATRICK MICHIGAN STATE BIG10 C 128 ANDERSON, MATT HOLY FAMILY CATHOLIC HIGH-MN D 129 HOWARTH, KALE TRAIL BCHL LW 130 LEASON, BRETT TRI-CITY WHL C 131 SMIRNOV, DENIS PENN STATE BIG10 RW 132 PIETRONIRO, MATTEO BAIE-COMEAU QMJHL D 133 KASTELIC, MARK CALGARY WHL C 134 WEDMAN, MATTHEW SEATTLE WHL C 135 DEAKIN-POOT, NICHOLAS GUELPH OHL C 136 FORTIER, MAXIME HALIFAX QMJHL RW 137 VESTERINEN, SAKU CHARLOTTETOWN QMJHL D 138 STEENBERGEN, TYLER SWIFT CURRENT WHL C 139 DURZI, SEAN OWEN SOUND OHL D 140 HALBGEWACHS, JAYDEN MOOSE JAW WHL C 141 MCINDOE, ETHAN SPOKANE WHL LW 142 DAVIS, BRETT KOOTENAY WHL RW 143 GOLDEN, JACOB LONDON OHL D 144 STINIL, MICHAL SPRINGFIELD PICS USPHL PRE. LW 145 CATES, NOAH STILLWATER HIGH-MN LW 146 SLAGGERT, GRAHAM USA U-18 NTDP C 147 MACHALA, ONDREJ NIAGARA OHL LW 148 HANCOCK, KEVIN OWEN SOUND OHL LW 149 GREEN, CORSON CHICAGO USHL D 150 THOMPSON, TYCE SALISBURY HIGH-CT C 151 KRIEF, ALEXANDER SHERBROOKE QMJHL D 152 HAYES, ZACKARY PRINCE ALBERT WHL D 153 WALFORD, SCOTT VICTORIA WHL D 154 WARM, WILL EDMONTON WHL D 155 EVANS, FINN ST. MICHAELS OJHL RW 156 HARTIKAINEN, SANTERI GROTON HIGH-MA C 157 MILLER, MICAH GRAND RAPIDS HIGH-MN RW 158 MAASS, BENTON ELK RIVER HIGH-MN D 159 LELLIG, HUNTER MINNESOTA MAGICIANS NAHL D 160 WILKINS, JOSHUA PROVIDENCE H-EAST C 161 DEMEO, ANTHONY SAULT STE. MARIE OHL D 162 MICHNAC, ALBERT GUELPH OHL LW 163 PATERSON, JOSH SASKATOON WHL C 164 LAUZON, ZACHARY ROUYN-NORANDA QMJHL D 165 KELLENBERGER, MATTHEW OAKVILLE OJHL D 166 SVOBODA, MATYAS PETERBOROUGH OHL LW 167 RUBINS, KRISTIANS MEDICINE HAT WHL D 168 ISAACSON, NICK PETERBOROUGH OHL LW 169 BJUGSTAD, JESSE STILLWATER HIGH-MN D 170 LE COULTRE, SIMON MONCTON QMJHL D 171 LAGUNOV, PHILLIP BURLINGTON OJHL C 172 GANSKE, NOAH BLOOMINGTON-JEFF. HIGH-MN D 173 PHILIP, MATTHEW NIAGARA OHL C 174 CONRAD, COLT WESTERN MICHIGAN NCHC C 175 BURKE, BRAYDEN MOOSE JAW WHL LW 176 MCHUGH, NICHOLAS KITCHENER OHL LW 177 HUGHES, RYAN PORTLAND WHL C 178 MCMANUS, BRANNON CHICAGO USHL RW 179 KEMP, PHILIP USA U-18 NTDP D 180 ROBERTS, ZACHARY OWEN SOUND OHL LW 181 HOLT, DAWSON VANCOUVER WHL C 182 SWANEY, NICK WATERLOO USHL RW 183 CARSON, MACAULEY SUDBURY OHL LW 184 SCHEERER, BRAM EDINA HIGH-MN LW 185 MAKSIMOV, KIRILL NIAGARA OHL RW 186 LEE, CAMERON WESTERN MICHIGAN NCHC D 187 PERBIX, NICK ELK RIVER HIGH-MN D 188 GORDEEV, FEDOR FLINT OHL D 189 CASTLEMAN, OLIVER NIAGARA OHL LW 190 SEMCHUK, BRENDAN VANCOUVER WHL RW 191 GARREFFA, JOSEPH KITCHENER OHL LW 192 COCKERILL, LOGAN USA U-18 NTDP LW 193 MIKHNIN, DENIS RIMOUSKI QMJHL RW 194 PURBOO, COLE WINDSOR OHL RW 195 ANDONOVSKI, COREY ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON RW 196 SHEA, NEIL LAWRENCE ACADEMY HIGH-MA LW 197 GRISHAKOV, ANDREI CALGARY WHL LW 198 KOSORENKOV, IVAN VICTORIAVILLE QMJHL RW 199 YERYOMENKO, VLADISLAV CALGARY WHL D 200 GAWANKE, LEON CAPE BRETON QMJHL D 201 MOYLE, NOLAN GREEN BAY USHL RW 202 BRIND'AMOUR, SKYLER SELECTS ACADEMY U18 USMAAAE C 203 PARE, CEDRIC SAINT JOHN QMJHL C 204 DUQUETTE, MARC-OLIVIER DRUMMONDVILLE QMJHL D 205 HEDBERG, TOM BARRIE OHL D 206 FRASER, COLE PETERBOROUGH OHL D 207 NEWPOWER, WYATT UCONN H-EAST D 208 ROBERTS, ELIJAH KITCHENER OHL D 209 GRIMA, NICHOLAS SARNIA OHL D 210 WALKER, ZACHARY BOSTON COLLEGE H-EAST RW 211 BOKA, LUCAS WINDSOR OHL RW 212 PASICHNUK, BRINSON ARIZONA STATE ACHA D 213 GOURLEY, JARROD SPRUCE GROVE AJHL D 214 CHARLEBOIS, MATHIEU HALIFAX QMJHL D 215 MENDEL, GRIFFIN PENTICTON BCHL D 216 CAMERON, JACK LAWRENCE ACADEMY HIGH-MA D 217 BERKOPEC, JOEY BURLINGTON OJHL D LV HUTSKO, LOGAN USA U-18 NTDP RW LV MCGREW, JACOB SPOKANE WHL RW LV VIRTANEN, SANTERI DUBUQUE USHL C