McKenzie: No drama but lots of excitement for NHL Draft

The National Hockey League has released its final prospect ranking ahead of the 2018 Draft.

NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.

The following is the full list of North American and International goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:

North American Goaltenders RK LAST NAME FIRST NAME TEAM LEAGUE HT WT 1 RODRIGUE OLIVIER DRUMMONDVILLE QMJHL 6' 1.0" 159 2 MANDOLESE KEVIN CAPE BRETON QMJHL 6' 3.75" 180 3 GRAVEL ALEXIS HALIFAX QMJHL 6' 2.75" 219 4 THIESSEN MATTHEW STEINBACH MJHL 6' 2.0" 192 5 KARKI KEEGAN MUSKEGON USHL 6' 4.5" 216 6 BOUTHILLIER ZACHARY CHICOUTIMI QMJHL 6' 2.25" 185 7 HOFER JOEL SWIFT CURRENT WHL 6' 3.25" 160 8 TENDECK DAVID VANCOUVER WHL 6' 1.25" 173 9 DURNY ROMAN DES MOINES USHL 6' 2.0" 201 10 MOE JARED WATERLOO USHL 6' 3.25" 205 11 PROPP CHRISTIAN NORTH BAY OHL 6' 2.25" 195 12 HRENAK DAVID ST. CLOUD STATE NCHC 6' 2.0" 192 13 INGHAM JACOB MISSISSAUGA OHL 6' 4.0" 186 14 PROSVETOV IVAN YOUNGSTOWN USHL 6' 4.5" 175 15 KOOY JORDAN LONDON OHL 6' 1.75" 184 16 GIBSON MITCHELL LONE STAR NAHL 6' 0.5" 188 17 HARVEY SAMUEL ROUYN-NORANDA QMJHL 6' 0.0" 185 18 EMOND ZACHARY ROUYN-NORANDA QMJHL 6' 3.0" 165 19 OUTEN TYRIQ SOUTH SHORE KINGS USPHL - NCDC 6' 1.0" 162 20 OVECKA JURAJ SPRINGFIELD NAHL 6' 3.75" 210 21 KUCHARSKI JACOB DES MOINES USHL 6' 3.75" 215 22 PADDOCK MAX REGINA WHL 6' 1.25" 150 23 PURPURA VINCENT OMAHA USHL 6' 3.0" 174 24 MCGOVERN DUNCAN KOOTENAY WHL 6' 1.75" 190 25 TAYLOR TY VERNON BCHL 6' 3.0" 196 26 LEBEDEFF DANIEL JANESVILLE NAHL 6' 1.75" 194 27 KRAWS BENJAMIN SIOUX CITY USHL 6' 2.25" 165 28 POPOVICH ANTHONY GUELPH OHL 6' 1.75" 170 29 MOODY DANIEL DRUMMONDVILLE QMJHL 6' 1.5" 162 30 DERIDDER DREW USA U-18 NTDP 5' 10.0" 168 31 DONOFRIO NICK HAMILTON OHL 6' 3.25" 204