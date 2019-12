What's On TSN

Tangerine Raptors Basketball: Raptors vs. Pistons Tonight at 7PM ET / 4PM PT on TSN1, TSN3 and TSN4

NCAA Basketball: (19) Tennessee vs. Cincinnati Tonight at 7PM ET / 4PM PT on TSN5

AEW: Dynamite Tonight at 8PM ET / 5PM PT on TSN2

NCAA Basketball: (17) North Carolina vs. (6) Gonzaga Tonight at 9PM ET / 6PM PT on TSN5