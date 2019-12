The CFL free agency period opens February 11, 2020 at noon et/9am pt. Below is a list of every team's pending free agents leading up to free agency.

BC Lions Player I/N Position 2020 Team Josh Bartel National P Brandon Bridge National QB Marquis Bundy International WR Crezdon Butler International DB Frederic Chagnon National LB Terrell Davis National LB Branden Dozier International DB Chris Edwards International DB David Foucault National OL Edward Godin National DB Aaron Grymes International DB Maleki Harris International LB Antonio Johnson International OL Shaq Johnson National WR Adam Konar National LB Ryan Lankford International WR Shawn Lemon International DL Junior Lake National DL Khadim Mbaye National LB David Menard National DL Jonathan Newsome International DL Danny O'Brien International QB Garry Peters International DB Justin Renfrow International OL Jean-Simon Roy National OL Brandon Rutley International RB Rashaun Simonise National WR Hunter Steward National OL Anthony Thompson National DB Odell Willis International DL Josh Woodman National DB

Calgary Stampeders Player I/N Position 2020 Team DaShaun Amos International DB Nick Arbuckle International QB Marcus Ball International LB Reggie Begelton International WR Adam Berger National DB Juwan Brescacin National WR Chris Casher International DL Montell Cozart International QB Derek Dennis International OL Cory Greenwood National LB Austen Hartley National WR Don Jackson International RB Nila Kasitati International OL Corderro Law International DL Justin Lawrence National OL Ivan McLennan International DL Ante Milanovic-Litre National LB Romar Morris International RB Ese Mrabure National DL Folarin Orimolade International DL Mike Rose International DL Brandon Smith International DB Courtney Stephen National DB Junior Turner National DL Jamar Wall International CB Jabar Westerman National DL Derek Wiggan National DL Terry Williams International RB Ucambre Williams International OL

Edmonton Eskimos Player I/N Position 2020 Team Johnny Adams International DB D'Anthony Batiste International OL Alex Bazzie International DL David Beard National OL Travis Bond International OL Da'Quan Bowers International DL Arjen Colquhoun National DB Shaquille Cooper International RB DaVaris Daniels International WR Larry Dean International LB Tommie Draheim International OL CJ Gable International RB Tyquwan Glass International DB Jordan Hoover National DB Monshadrik Hunter International DB Martese Jackson International RB Josh Johnson International DB Christion Jones International RB Jesse Joseph National DL Logan Kilgore International QB Mark Mackie National DL Andrew Marshall National DL Calvin McCarty National FB Maurice McKnight International DB Mike Moore International DL Christophe Mulumba-Tshimanga National LB Anthony Parker National WR Jacob Ruby National OL Jovan Santos-Knox International LB Jamill Smith International WR Josiah St. John National OL James Tuck National FB Don Unamba International DB Nick Usher International DL Brian Walker International DB

Saskatchewan Roughriders Player I/N Position 2020 Team Emmanuel Arceneaux International WR Albert Awachie National WR Brandyn Bartlett National LB Dariusz Bladek National OL Philip Blake National OL Elie Bouka National DB Dan Clark National OL Takoby Cofield International OL Thaddeus Coleman International OL DyShawn Davis International LB Lavar Edwards International DL Solomon Elimimian International LB Shaq Evans International WR Alexandre Gagne National LB Ed Gainey International DB Chad Geter International LB Makana Henry National DL Roughriders Sam Hurl National LB Jorgen Hus National LS Micah Johnson International DL Cameron Judge National LB Kienan LaFrance National RB AC Leonard International DL Nick Marshall International DB Derrick Moncrief International LB Denzel Radford National WR Jordan Reaves National DB Naaman Roosevelt International WR Jonathan Ryan National P Marcus Thigpen International RB Cory Watson National WR Jeremy Zver National OL

Winnipeg Blue Bombers Player I/N Position 2020 Team Darvin Adams International WR Johnny Augustine National RB Stanley Bryant International OL Zach Collaros International QB Michael Couture National OL Chandler Fenner International DB Masase Foketi International OL Jemarcus Hardrick International OL Jeff Hecht National DB Willie Jefferson International DL Derek Jones National DB Korey Jones International LB Mercy Maston International DB Thomas Miles National LB Charles Nelson International WR Patrick Neufeld National OL Drake Nevis International DL Craig Roh International DE Winston Rose International DB Marcus Sayles International DB Chris Streveler International QB Nicholas Taylor International DB Jake Thomas National DL Drew Wolitarsky National WR

Hamilton Tiger-Cats Player I/N Position 2020 Team Bralon Addison International WR Tunde Adeleke National DB Justin Buren National WR Anthony Coombs National RB Michael Daly National DB Ja'Gared Davis International LB Mike Filer National OL Julian Howsare International DE Brian Jones National WR Mike Jones National WR Jonathan Langa National DB Ted Laurent National DL Richard Leonard International DB Cameron Marshall International RB Jeremiah Masoli International QB Ryker Mathews International OL Connor McGough National DL Rico Murray International LB Curtis Newton National LB Kay Okafor National DL Bobby Richardson International DL Jumal Rolle International DB Nic Shortill National LB Tyrell Sutton International RB Luke Tasker International WR Adrian Tracy International DL Justin Tuggle International DL David Watford International QB Jamaal Westerman National DL Frankie Williams International DB Dylan Wynn International DL

Toronto Argonauts Oluwatobi Antigha International DL Micah Awe International LB Frank Beltre International DE McLeod Bethel-Thompson International QB Freddie Bishop International DE Jamal Campbell National OL Davon Coleman International DL Armanti Edwards International WR Kevin Fogg International DB James Franklin International QB Jermaine Gabriel National DB SJ Green International WR Justin Herdman-Reed National LB Tyler Holmes National OL Abdul Kanneh International DB Cleyon Laing National DL Sean McEwen National OL Zackary Medeiros National K Jonathon Mincy International DB Llevi Noel National WR Ronald Pfeffer National K Dakota Prukop International QB Chris Rainey International RB Jimmy Ralph National WR Shaq Richardson International DB Rodney Smith International WR Eric Striker International LB Derel Walker International WR Trumaine Washington International DB Ian Wild International LB Bear Woods International LB Chandler Worthy International WR Argonauts

Ottawa Redblacks Player I/N Position 2020 Team Sherrod Baltimore International DB Nate Behar National WR Mike Benson National LS Jean-Philippe Bolduc National DB Nicolas Boulay National LB Louis-Philippe Bourassa National LS Kevin Brown International LB Anthony Cioffi International DB Seth Coate International WR Avery Ellis International DL Randall Evans International DB Kevin Francis National DB Anthony Gosselin National FB RJ Harris International WR Caleb Holley International WR Justin Howell National DB Jonathon Jennings International QB Jeff Knox Jr. International LB Ettore Lattanzio National DL Richie Leone International K Nolan MacMillan National OL Mossis Madu International RB Danny Mason International DE Josue Matias International OL Greg Morris National RB Chris Randle International DB Dominique Rhymes International WR Jonathan Rose International DB Jacob Scarfone National WR JR Tavai International DE Michael Wakefield International DL Cameron Walker National DL Lewis Ward National K Avery Williams International LB Blaine Woodson International DL