The top Canadian prospects for the 2019 CFL Draft, and 18 European players, will participate in the CFL National Combine in Toronto from March 22-24. TSN.ca will track prospects' results over the weekend.

Top 5 Results - Bench Press Name Pos. School Result

Top 5 Results - 40-Yard Dash Name Pos. School Result

Top 5 Results - Vertical Jump Name Pos. School Result

Top 5 Results - Broad Jump Name Pos. School Result

Top 5 Results - 3-Cone Drill Name Pos. School Result

Top 5 Results - Shuttle Drill Name Pos. School Result

2019 CFL Combine Participants Name Pos School Bench 40-Yard Vertical Broad 3-Cone Shuttle Nathaniel Anderson DL Missouri Jeshrun Antwi RB Calgary Jean-S'ebastien B'elisle DB Montreal Matthew Boateng DB Fresno State Shamar Busby DB Southeastern Louisiana Jacob Dearborn DB Carleton Vincent Desjardins DL Laval Drew Desjarlais OL Windsor Kerfalla Exum'e DB Montreal Jesse Gibbon OL Waterloo Kurleigh Gittens Jr. WR Wilfrid Laurier Thomas Grant DL Acadia Connor Griffiths DL UBC Jonathan Harke OL Alberta Jamie Harry DB Ottawa Colton Hunchak WR York Cedric Joseph RB Western Kaion Julien-Grant WR St. Francis Xavier Nicola Kalinic WR York Hunter Karl WR Calgary Stavros Katsantonis DB UBC Tariq Lachance DL Manitoba Malcom Lee DB UBC Brayden Lenius-Dickey WR New Mexico Jamel Lyles RB Manitoba Chris Merchant QB Western Michael O'Connor QB UBC Daniel Omara OL Carleton Chris Osei-Kusi WR Queen's Gabriel Polan RB Sherbrooke Malik Richards WR Mount Allison Shane Richards OL Oklahoma State Noah Robinson LB Missouri Shai Ross WR Manitoba Vincent Roy OL Sherbrooke Kyle Saxelid OL UNLV Robert Smith DL Wilfrid Laurier Fraser Sopik LB Western Eric Starczala OL Guelph Samuel Thomassin OL Laval Gordon Whyte LB St. Francis Xavier Zachary Wilkinson OL Northern Colorado Zackary Williams OL Manitoba