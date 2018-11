The Montreal Canadiens have sent down sophomore defenceman Victor Mete to the Laval Rocket of the American Hockey League.

Les Canadiens ont annoncé aujourd’hui que le défenseur Victor Mete a été cédé au Rocket de Laval dans la Ligue américaine.



The 20-year-old has four assists over 23 games for the Habs this season.

The former 2016 fourth round pick had seven assists in his rookie year of 2017-18.