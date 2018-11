Craig Button TSN Director of Scouting Follow|Archive

Legend

No. 1 goalie, 1st pair defenceman, 1st line forward

No. 1 goalie, 2nd pair defenceman, 2nd line forward

Depth goalie, 3rd pair defenceman, 3rd/4th line forward

Nos. 1 - 5 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 1. Connor McDavid, C Edmonton 21 18 10 16 26 2. Auston Matthews, C Toronto 21 11 10 6 16 3. Nathan MacKinnon, C Colorado 23 17 11 13 24 4. David Pastrnak, LW Boston 22 17 16 7 23 5. Elias Pettersson, C Vancouver 20 14 10 7 17

Nos. 6 - 10 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 6. Mikko Rantanen, RW Colorado 22 17 6 20 26 7. Aleksander Barkov, C Florida 23 15 5 9 14 8. Mitch Marner, RW Toronto 21 18 5 17 22 9. Rasmus Dahlin, D Buffalo 18 18 1 6 7 10. Jack Eichel, C Buffalo 22 18 4 15 19

Nos. 11 - 15 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 11. Leon Draisaitl, C Edmonton 23 18 11 9 19 12. Patrik Laine, RW Winnipeg 20 16 8 2 10 13. Brayden Point, C Tampa Bay 22 18 9 10 19 14. Charlie McAvoy, D Boston 20 7 1 5 6 15. Clayton Keller, RW Arizona 20 17 5 7 12

Nos. 16 - 20 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 16. Matthew Tkachuk, LW Calgary 20 18 7 12 19 17. Igor Shestyorkin, G St. Petersburg (KHL) 22 13 11-2-0 1.30 .946 18. Thomas Chabot, D Ottawa 21 18 5 17 22 19. Sebastian Aho, C Carolina 21 18 5 17 22 20. Mathew Barzal, C NY Islanders 21 17 2 14 16

Nos. 21 - 25 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 21. Miro Heiskanen, D Dallas 19 18 2 6 8 22. Ilya Sorokin, G Moscow (KHL) 23 17 10-3-3 1.37 .920 23. Zach Werenski, D Columbus 21 18 3 8 11 24. Ivan Provorov, D Philadelphia 21 19 2 5 7 25. Kyle Connor, LW Winnipeg 21 16 7 6 13

Nos. 26 - 50 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 26. Brock Boeser, RW Vancouver 21 13 4 7 11 27. Bo Horvat, C Vancouver 23 20 9 8 17 28. William Nylander, LW Toronto 22 - - - - 29. Nico Hischier, C New Jersey 19 15 3 9 12 30. Pierre-Luc Dubois, C Columbus 20 18 8 5 13

Nos. 31 - 35 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 31. Josh Morrissey, D Winnipeg 23 16 1 7 8 32. Dylan Larkin, LW Detroit 22 18 7 11 18 33. Elias Lindholm, C Calgary 23 18 9 9 8 34. Timo Meier, LW San Jose 22 19 12 6 18 35. Mikhail Sergachev, D Tampa Bay 20 17 0 6 6

Nos. 36 - 40 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 36. Aaron Ekblad, D Florida 22 15 1 2 3 37. Nikolaj Ehlers, LW Winnipeg 22 16 4 4 8 38. Jesperi Kotkaniemi, C Montreal 18 18 3 6 9 39. Alex DeBrincat, RW Chicago 20 18 9 7 16 40. Kirill Kaprizov, LW Moscow (KHL) 21 24 10 7 17

Nos. 41 - 45 Player Rating 2018-19 Age GP G A PTS 41. Cale Makar, D UMass-Amherst (NCAA) 20 9 4 9 13 42. Max Domi, C Montreal 23 18 10 12 22 43. Brady Tkachuk, LW Ottawa 19 7 4 4 8 44. Shea Theodore, D Vegas 23 18 2 5 7 45. Jonathan Drouin, LW Montreal 23 18 9 5 14