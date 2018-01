Up Next

The National Hockey League has released its mid-term ranking ahead of the 2018 Draft.

NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.

The following is the full list of European skaters and goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:

European Skaters RK PLAYER 2017-18 TEAM LEAGUE POS 1 DAHLIN, RASMUS FROLUNDA SWEDEN D 2 BOQVIST, ADAM BRYNAS JR. SWEDEN-JR. D 3 LUNDESTROM, ISAC LULEA SWEDEN C 4 DENISENKO, GRIGORI YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. LW 5 OLOFSSON, JACOB TIMRA SWEDEN-2 C 6 KUPARI, RASMUS KARPAT FINLAND C 7 GINNING, ADAM LINKOPING SWEDEN D 8 BOKK, DOMINIK VAXJO JR. SWEDEN-JR. LW 9 KOTKANIEMI, JESPERI ASSAT FINLAND C 10 KRAVTSOV, VITALI CHELYABINSK RUSSIA RW 11 KAUT, MARTIN PARDUBICE CZREP RW 12 HALLANDER, FILIP TIMRA SWEDEN-2 C 13 JENIK, JAN BENATKY N. J. CZREP-2 RW 14 HRABIK, KRYSTOF LIBEREC CZREP C 15 FEHERVARY, MARTIN OSKARSHAMN SWEDEN-2 D 16 BITSADZE, MIKHAIL DYNAMO MOSCOW RUSSIA C 17 JOHANSSON, FILIP LEKSAND JR. SWEDEN-JR. D 18 LAUKO, JAKUB CHOMUTOV CZREP C 19 NORDGREN, NIKLAS HIFK JR. FINLAND-JR. RW 20 SEMYKIN, DMITRI STUPINO 2 RUSSIA-JR. D 21 ERIKSSON, ALBIN SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. RW 22 ANDERSSON, AXEL DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. D 23 GUSTAFSSON, DAVID HV 71 SWEDEN C 24 BERGGREN, JONATAN SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. RW 25 GALENYUK, DANILA SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 26 BACK, OSKAR FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. C 27 MOROZOV, IVAN KHANTY-MANSIYSK 2 RUSSIA-JR. LW 28 YLONEN, JESSE ESPOO FINLAND-2 RW 29 MANSUROV, DEMID CHELYABINSK 2 RUSSIA-JR. RW 30 SHEN, PAVEL KHANTY-MANSIYSK RUSSIA C 31 WERNBLOM, LUKAS MODO SWEDEN-2 C 32 RAGNARSSON, JACOB ALMTUNA SWEDEN-2 D 33 KILLINEN, LENNI BLUES JR. FINLAND-JR. RW 34 KVASNICA, MICHAL FRYDEK-MISTEK CZREP-2 RW 35 LILJA, DAVID KARLSKOGA SWEDEN-2 C 36 JAKOBSSON, CARL FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. RW 37 MARCHENKO, KIRILL KHANTY-MANSIYSK 2 RUSSIA-JR. RW 38 KOVALENKO, NIKOLAI YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. RW 39 ZHURAVLYOV, DANILA IRBIS KAZAN RUSSIA-JR. D 40 FAGEMO, SAMUEL FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. RW 41 LUNDKVIST, NILS LULEA JR. SWEDEN-JR. D 42 BUCHTELA, ONDREJ KADAN CZREP-2 D 43 KUROVSKY, DANIEL VITKOVICE CZREP RW 44 WESTFALT, MARCUS BRYNAS SWEDEN C 45 KALUS, JAN FRYDEK-MISTEK CZREP-2 RW 46 PLASEK, KAREL BRNO JR. CZREP-JR. RW 47 PUCEK, ROMAN VSETIN U18 CZREP-JR. U18 LW 48 UTUNEN, TONI LEKI FINLAND-2 D 49 KOWALCZYK, DANIEL BRNO JR. CZREP-JR. D 50 NEVASAARI, ARTTU KARPAT JR. FINLAND-JR. RW 51 GRANBERG, FREDRIK SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. D 52 TANUS, KRISTIAN TAPPARA JR. FINLAND-JR. C 53 ZHILYAKOV, BOGDAN DYNAMO ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 54 SALMELA, SANTERI KOOKOO FINLAND D 55 SVENSSON, JACOB ALMTUNA SWEDEN-2 C 56 OKULIAR, OLIVER TRENCIN JR. SLOVAKIA-JR. LW 57 EMANUELSSON, EINAR LULEA SWEDEN RW 58 BJURSTROM, ALEXANDER BRYNAS SWEDEN LW 59 BUCKO, MARTIN PARDUBICE JR. CZREP-JR. D 60 NASSEN, LINUS FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. C 61 KALABUSHKIN, YEVGENI SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 62 KOVACIK, KRISTIAN TRENCIN JR. SLOVAKIA-JR. C 63 RTISHCHEV, NIKITA CSKA 2 RUSSIA-JR. RW 64 SIR, JAN LIBEREC JR. CZREP-JR. C 65 GAJARSKY, ADAM BRNO JR. CZREP-JR. RW 66 KUKUCA, ANDREJ TRENCIN JR. SLOVAKIA-JR. RW 67 KLAPKA, ADAM SLAVIA U18 CZREP-JR. U18 RW 68 SVOBODA, MATEJ BRNO JR. CZREP-JR. LW 69 DOBIAS, VOJTECH ZLIN JR. CZREP-JR. RW 70 SYOMIN, VLADISLAV NEVA ST. PETERSBURG RUSSIA-2 D 71 SHARANGOVICH, YEGOR DYNAMO MINSK RUSSIA C 72 ISKHAKOV, RUSLAN CSKA 2 RUSSIA-JR. C 73 ZHABREYEV, ALEXANDER DYNAMO ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. C 74 KJELLBERG, SIMON ROGLE JR. SWEDEN-JR. D 75 SOLEM, SAMUEL BRYNAS JR. SWEDEN-JR. LW 76 PUPAK, MICHAL NITRA SLOVAKIA D 77 KIVENMAKI, OTTO ASSAT JR. FINLAND-JR. C 78 SODERGRAN, JOHAN LINKOPING JR. SWEDEN-JR. RW 79 ADAMEK, JAKUB TRINEC JR. CZREP-JR. D 80 GRANSTROM, JONATHAN VISBY/ROMA SWEDEN-3 D 81 LINDBERG, GUSTAV LINKOPING JR. SWEDEN-JR. RW 82 SEEMANN, VIT CHOMUTOV JR. CZREP-JR. D 83 SEPPALA, PEETRO KOOKOO JR. FINLAND-JR. D 84 LUUSUANIEMI, AATU KARPAT JR. FINLAND-JR. RW 85 SUNDIN, ANTON FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. D 86 MALMSTROM, HENRIK SODERTALJE SWEDEN-2 D 87 BACKEHAG, ADAM LEKSAND JR. SWEDEN-JR. D 88 ENGLUND, PONTUS TIMRA JR. SWEDEN-JR. D 89 KROPACEK, VOJTECH SPARTA JR. CZREP-JR. LW 90 TURKULAINEN, JERRY JYP FINLAND LW 91 EGGENBERGER, NANDO DAVOS SWISS LW 92 WORGE KREU, WILLIAM LINKOPING JR. SWEDEN-JR. D 93 BERNI, TIM GCK ZURICH SWISS-2 D 94 ZEMBA, JAN LIBEREC JR. CZREP-JR. LW 95 BERGER, JOSEPH FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. D 96 GUSTAVSSON, LUCAS BRYNAS JR. SWEDEN-JR. D 97 JOHANSSON, SIMON DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. D 98 BADANIN, ROMAN OMSK 2 RUSSIA-JR. LW 99 BADANIN, ILYA OMSK 2 RUSSIA-JR. RW 100 SIIKANEN, PATRIK BLUES JR. FINLAND-JR. C 101 HOLM MORTENSEN, LASSE RODOVRE DENMARK D 102 SCHULTZ, PHILLIP RODOVRE DENMARK C 103 MADSEN, DAVID VAXJO JR. SWEDEN-JR. RW 104 MURANOV, IVAN DYNAMO MOSCOW 2 RUSSIA-JR. C 105 DYADENKIN, DANILA YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. LW 106 KIZIMOV, SEMYON TOGLIATTI 2 RUSSIA-JR. RW 107 POLODYAN, ALEXEI NEVA ST. PETERSBURG RUSSIA-2 LW 108 ROMANOV, ALEXANDER CSKA 2 RUSSIA-JR. D 109 ROMANOV, IVAN YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. LW 110 SOLOPANOV, NIKITA CSKA 2 RUSSIA-JR. D 111 GRACHYOV, GERMAN CHEREPOVETS 2 RUSSIA-JR. RW 112 KETOLA, JUUSO ASSAT JR. FINLAND-JR. D 113 SCHUTZ, JUSTIN RB HOCKEY AKADEMIA CZREP-JR. U18 LW 114 BOLLING VAALER, SONDRE VALERENGA JR. NORWAY- JR. D 115 BARANDUN, DAVYD DAVOS JR. SWISS-JR. D 116 MOSER, JANIS BIEL JR. SWISS-JR. D 117 ARRAK, ROBERT JOKERIT JR. FINLAND-JR. C 118 GERBER, JEREMI BERN JR. SWISS-JR. RW 119 SEDLAK, ZDENEK KARPAT JR. FINLAND-JR. RW 120 ODEN, JOONAS KOOKOO JR. FINLAND-JR. RW 121 KALKIS, ROBERTS RIGA 2 RUSSIA-JR. D 122 HALME, ALEKSI TUTO FINLAND-2 LW 123 MIRANDA, MARCO GCK ZURICH SWISS-2 LW 124 PETMAN, VILLE LUKKO JR. FINLAND-JR. C 125 BETZOLD, ERIK KOLN JR. GERMANY-JR. RW