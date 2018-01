The National Hockey League has released its mid-term ranking ahead of the 2018 Draft.

NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.

The following is the full list of North American skaters and goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:

North American Skaters RK PLAYER 2017-18 TEAM LEAGUE POS 1 SVECHNIKOV, ANDREI BARRIE OHL RW 2 ZADINA, FILIP HALIFAX QMJHL RW 3 TKACHUK, BRADY BOSTON UNIVERSITY H-EAST LW 4 HUGHES, QUINTIN MICHIGAN BIG10 D 5 BOUCHARD, EVAN LONDON OHL D 6 HAYTON, BARRETT SAULT STE. MARIE OHL C 7 WAHLSTROM, OLIVER USA U-18 NTDP RW 8 DOBSON, NOAH ACADIE-BATHURST QMJHL D 9 NOEL, SERRON OSHAWA OHL RW 10 THOMAS, AKIL NIAGARA OHL C 11 FARABEE, JOEL USA U-18 NTDP LW 12 MCISAAC, JARED HALIFAX QMJHL D 13 VELENO, JOSEPH DRUMMONDVILLE QMJHL C 14 SMITH, TY SPOKANE WHL D 15 SANDIN, RASMUS SAULT STE. MARIE OHL D 16 MCLEOD, RYAN MISSISSAUGA OHL C 17 SAMUELSSON, MATTIAS USA U-18 NTDP D 18 GROULX, BENOIT-OLIVIER HALIFAX QMJHL C 19 GILES, PATRICK USA U-18 NTDP RW 20 WOO, JETT MOOSE JAW WHL D 21 MERKLEY, RYAN GUELPH OHL D 22 WILDE, BODE USA U-18 NTDP D 23 RANTA, SAMPO SIOUX CITY USHL RW 24 JENKINS, BLADE SAGINAW OHL LW 25 MCLAUGHLIN, BLAKE CHICAGO USHL LW 26 ALEXEYEV, ALEXANDER RED DEER WHL D 27 KONDELIK, JACHYM MUSKEGON USHL C 28 CLARK, KODY OTTAWA OHL RW 29 MCBAIN, JACK TORONTO JC OJHL C 30 BAHL, KEVIN OTTAWA OHL D 31 MILLER, K'ANDRE USA U-18 NTDP D 32 DEMIN, STANISLAV WENATCHEE BCHL D 33 MCSHANE, ALLAN OSHAWA OHL C 34 ADDISON, CALEN LETHBRIDGE WHL D 35 FORTIER, GABRIEL BAIE-COMEAU QMJHL LW 36 BEAUDIN, NICOLAS DRUMMONDVILLE QMJHL D 37 BERNARD, XAVIER DRUMMONDVILLE QMJHL D 38 VALLATI, GIOVANNI KITCHENER OHL D 39 DURZI, SEAN OWEN SOUND OHL D 40 ROMAN, MILOS VANCOUVER WHL C 41 BOUCHARD, XAVIER BAIE-COMEAU QMJHL D 42 CHISHOLM, DECLAN PETERBOROUGH OHL D 43 REGULA, ALEC LONDON OHL D 44 O'BRIEN, JAY THAYER ACADEMY HIGH-MA C 45 TYCHONICK, JONATHON PENTICTON BCHL D 46 HARRIS, JORDAN KIMBALL UNION HIGH-NH D 47 GROSS, NICO OSHAWA OHL D 48 GRUDEN, JONATHAN USA U-18 NTDP C 49 MADDEN, TYLER TRI-CITY USHL C 50 HALL, CURTIS YOUNGSTOWN USHL C 51 O'REILLY, RYAN MADISON USHL RW 52 KRAL, FILIP SPOKANE WHL D 53 SALDA, RADIM SAINT JOHN QMJHL D 54 ZAVGORODNY, DMITRI RIMOUSKI QMJHL LW 55 KESSELRING, MICHAEL NEW HAMPTON SCHOOL HIGH-NH D 56 GORNIAK, JACK WEST SALEM HIGH-WI LW 57 EMBERSON, TY USA U-18 NTDP D 58 DER-ARGUCHINTSEV, SEMYON PETERBOROUGH OHL C 59 HILLIS, CAMERON GUELPH OHL C 60 DRURY, JACK WATERLOO USHL C 61 ROBERTSON, CARTER OTTAWA OHL D 62 BERNARD-DOCKER, JACOB OKOTOKS AJHL D 63 RIPPON, MERRICK OTTAWA OHL D 64 TOPPING, KYLE KELOWNA WHL C 65 MACDONALD, ANDERSON MONCTON QMJHL LW 66 SAMUELSSON, ADAM USA U-18 NTDP D 67 STEEVES, ALEXANDER DUBUQUE USHL C 68 KURASHEV, PHILIPP QUEBEC QMJHL C 69 PIVONKA, JACOB USA U-18 NTDP C 70 DOUGLAS, CURTIS WINDSOR OHL C 71 WEISS, TYLER USA U-18 NTDP LW 72 SUTTER, RILEY EVERETT WHL RW 73 SOKOLOV, EGOR CAPE BRETON QMJHL LW 74 KOTKOV, VLADISLAV CHICOUTIMI QMJHL LW 75 GOGOLEV, PAVEL PETERBOROUGH OHL RW 76 DELLANDREA, TY FLINT OHL C 77 NELSON, JAXON SIOUX FALLS USHL C 78 FONSTAD, COLE PRINCE ALBERT WHL C 79 YERYOMENKO, VLADISLAV CALGARY WHL D 80 REICHEL, KRISTIAN RED DEER WHL C 81 BARTON, SETH TRAIL BCHL D 82 HOELSCHER, MITCHELL OTTAWA OHL C 83 PERBIX, JACKSON ELK RIVER HIGH-MN RW 84 MICHNAC, ALBERT MISSISSAUGA OHL LW 85 HAIN, GAVIN USA U-18 NTDP C 86 EVERETT, CALEB SAGINAW OHL D 87 PEKAR, MATEJ MUSKEGON USHL C 88 STOTTS, RILEY CALGARY WHL C 89 BURZAN, LUKA BRANDON WHL C 90 IVAN, MICHAL ACADIE-BATHURST QMJHL D 91 FOUDY, LIAM LONDON OHL C 92 HUGHES, RILEY ST. SEBASTIANS SCHOOL HIGH-MA RW 93 FLORCHUK, ERIC SASKATOON WHL C 94 BITTEN, SAMUEL OTTAWA OHL C 95 LEPPARD, JACKSON PRINCE GEORGE WHL LW 96 CORCORAN, CONNOR WINDSOR OHL D 97 PECKFORD, RYAN MOOSE JAW WHL LW 98 COTTER, PAUL LINCOLN USHL C 99 DUCHARME, JUSTIN ACADIE-BATHURST QMJHL LW 100 ZAMULA, EGOR CALGARY WHL D 101 POSPISIL, MARTIN SIOUX CITY USHL C 102 CALLAHAN, MICHAEL CENTRAL ILLINOIS USHL D 103 WOUTERS, CHASE SASKATOON WHL C 104 TUCKER, TYLER BARRIE OHL D 105 COMRIE, SEAN SPRUCE GROVE AJHL D 106 FELTON, CHRISTIAN KIMBALL UNION HIGH-NH D 107 LUDVIG, JOHN PORTLAND WHL D 108 STRUTHERS, MATTHEW NORTH BAY OHL C 109 CASH, LOGAN KIMBALL UNION HIGH-NH LW 110 ZABRANSKY, LIBOR KELOWNA WHL D 111 DILIBERATORE, PETER SALISBURY HIGH-CT D 112 COSTELLO, BRADEN DES MOINES USHL LW 113 JENSEN, JACK EDEN PRAIRIE HIGH-MN C 114 STASTNEY, SPENCER USA U-18 NTDP D 115 CROZIER, MAXWELL NANAIMO BCHL D 116 STRATIS, PETER SUDBURY OHL D 117 BOUDREAU, CAMERON JUNIOR BRUINS USPHL - NCDC D 118 GOLOD, MAXIM ERIE OHL LW 119 DAMIANI, RILEY KITCHENER OHL C 120 GUAY, NICOLAS DRUMMONDVILLE QMJHL C 121 MACDOUGALL, MATTHEW WINDSOR OHL LW 122 MCKENNA, JEREMY MONCTON QMJHL RW 123 HUTSKO, LOGAN BOSTON COLLEGE H-EAST RW 124 PERUNOVICH, SCOTT MINNESOTA-DULUTH NCHC D 125 ALMEIDA, JUSTIN MOOSE JAW WHL C 126 PETTERSEN, MATHIAS EMILIO MUSKEGON USHL C 127 LYLE, BRADY OWEN SOUND OHL D 128 KHODORENKO, PATRICK MICHIGAN STATE BIG10 C 129 ST. IVANY, JOHN SIOUX FALLS USHL D 130 MOSKAL, BILLY LONDON OHL C 131 DUDAS, AIDAN OWEN SOUND OHL C 132 DUNKLEY, NATHAN LONDON OHL C 133 HOLLOWELL, MAC SAULT STE. MARIE OHL D 134 HUGG, RICKARD KITCHENER OHL C 135 BOUDRIAS, SHAWN GATINEAU QMJHL RW 136 LEUFVENIUS, HUGO SARNIA OHL LW 137 KRASTENBERGS, RENARS OSHAWA OHL LW 138 BUDY, BRENDAN LANGLEY BCHL LW 139 CROOKSHANK, ANGUS LANGLEY BCHL LW 140 KOUMONTZIS, DEMETRIOS EDINA HIGH-MN LW 141 BRAZEAU, JUSTIN NORTH BAY OHL RW 142 MINULIN, ARTYOM SWIFT CURRENT WHL D 143 SAIGEON, BRANDON HAMILTON OHL C 144 STUART, BRODI KAMLOOPS WHL LW 145 SAVAGE, RYAN FARGO USHL RW 146 STAPLEY, BRETT VERNON BCHL C 147 HENMAN, LUKE BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL C 148 KRYGIER, COLE LINCOLN USHL D 149 HOLMES, HUNTER FLINT OHL C 150 ROBERTS, CONNOR FLINT OHL C 151 SCHLAHT, WYATT ST. SEBASTIANS SCHOOL HIGH-MA LW 152 RANDL, JACK OMAHA USHL LW 153 BURGHARDT, LUKE NORTH BAY OHL C 154 DE JONG, ETHAN PRINCE GEORGE BCHL RW 155 THILANDER, ADAM NORTH BAY OHL D 156 BARTEAUX, DAWSON RED DEER WHL D 157 SCHMIDT-SVEJSTRUP, JACOB FARGO USHL RW 158 HOUDE, SAMUEL CHICOUTIMI QMJHL C 159 KRYGIER, CHRISTIAN LINCOLN USHL D 160 CHYZOWSKI, RYAN MEDICINE HAT WHL LW 161 NIZHNIKOV, KIRILL SUDBURY OHL RW 162 LISKA, ADAM KITCHENER OHL C 163 MACPHERSON, JUSTIN NIAGARA OHL D 164 REINHARDT, COLE BRANDON WHL LW 165 LOHEIT, LUKE MINNETONKA HIGH-MN RW 166 KEMP, BRETT EDMONTON WHL C 167 VORLICKY, MICHAEL EDINA HIGH-MN D 168 MCCORMICK, ADAM CAPE BRETON QMJHL D 169 GINNELL, BRAD KOOTENAY WHL C 170 JOHNSON, ISAAC TRI-CITY WHL LW 171 VESTERINEN, SAKU CHARLOTTETOWN QMJHL D 172 HALVERSON, JORDON HUDSON HIGH-WI D 173 ENNIS, WILLIAM OSHAWA OHL D 174 GROUCHY, MATTHEW QUEBEC QMJHL RW 175 PROKOP, JOSH VERNON BCHL C 176 MALM, JAMES VANCOUVER WHL C 177 GIROUX, DAMIEN SAGINAW OHL C 178 KELLENBERGER, MATTHEW OAKVILLE OJHL D 179 WYLIE, WYATTE EVERETT WHL D 180 WOODING, TEDDY RIVERS ACADEMY HIGH-MA C 181 HARTJE, CHASE BRANDON WHL D 182 MARTEL, JORDAN BAIE-COMEAU QMJHL RW 183 LEVIN, DAVID SUDBURY OHL C 184 MCLEOD, WYATT EDMONTON WHL D 185 SNELL, MASON WELLINGTON OJHL D 186 PERESUNKO, ALEXANDR JUNIOR BRUINS USPHL - NCDC RW 187 ETHIER, THOMAS BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL LW 188 HARSCH, REECE SEATTLE WHL D 189 WRIGHT, CAMERON BOWLING GREEN WCHA RW 190 KANNOK-LEIPERT, ALEX VANCOUVER WHL LW 191 SCHULTHEIS, BENJAMIN MN MAGICIANS NAHL D 192 MCDONOUGH, AIDAN THAYER ACADEMY HIGH-MA LW 193 OKSANEN, EMIL REGINA WHL LW 194 BOUQUOT, JACQUES SALISBURY HIGH-CT LW 195 HELGESON, BEN HILL-MURRAY HIGH-MN C 196 MCFAUL, DUSTYN PICKERING OJHL D 197 DEBOER, JACK USA U-18 NTDP C 198 SCHMIDT, COLIN WAYZATA HIGH-MN RW 199 STEVENS, RYAN NOBLE & GREENOUGH HIGH-MA LW 200 FOCHT, CARSON CALGARY WHL C 201 LAPOINTE, PHILIPPE LINCOLN USHL RW 202 NYMAN, LINUS KINGSTON OHL RW 203 HERAUF, JACOB RED DEER WHL D 204 SOLOW, ZACH NORTHEASTERN H-EAST RW 205 PROKOP, NOAH GREEN BAY USHL C 206 MIDDENDORF, ERIK USA U-18 NTDP LW 207 LYNCH, ROBERT DRUMMONDVILLE QMJHL C 208 PLOUFFE, DYLAN VANCOUVER WHL D 209 WESTERLUND, EMIL MAINE H-EAST LW 210 BINNER, ALEXIS MAINE H-EAST D 211 GRONDIN, MAXIM SAGINAW OHL C 212 MANDERVILLE, ETHAN OTTAWA CCHL C 213 MCELHANEY, NOLAN CUSHING ACADEMY HIGH-MA D 214 WONG, AUSTIN OKOTOKS AJHL C 215 BLANCHARD, GABRIEL TRINITY PAWLING HIGH-NY D 216 ONYEBUCHI, MONTANA KAMLOOPS WHL D 217 SWEENEY, CONNOR LAWRENCE ACADEMY HIGH-MA LW