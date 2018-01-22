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2018 NHL CS Mid-term Draft Ranking - North America
TSN.ca Staff
WJC: Russia 5, Belarus 2
The National Hockey League has released its mid-term ranking ahead of the 2018 Draft.
NHL Central Scouting breaks the ranking into North American skaters and goaltenders and European skaters and goaltenders.
The following is the full list of North American skaters and goaltenders, as posted by NHL Central Scouting:
North American Skaters
|RK
|PLAYER
|2017-18 TEAM
|LEAGUE
|POS
|1
|SVECHNIKOV, ANDREI
|BARRIE
|OHL
|RW
|2
|ZADINA, FILIP
|HALIFAX
|QMJHL
|RW
|3
|TKACHUK, BRADY
|BOSTON UNIVERSITY
|H-EAST
|LW
|4
|HUGHES, QUINTIN
|MICHIGAN
|BIG10
|D
|5
|BOUCHARD, EVAN
|LONDON
|OHL
|D
|6
|HAYTON, BARRETT
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|C
|7
|WAHLSTROM, OLIVER
|USA U-18
|NTDP
|RW
|8
|DOBSON, NOAH
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|D
|9
|NOEL, SERRON
|OSHAWA
|OHL
|RW
|10
|THOMAS, AKIL
|NIAGARA
|OHL
|C
|11
|FARABEE, JOEL
|USA U-18
|NTDP
|LW
|12
|MCISAAC, JARED
|HALIFAX
|QMJHL
|D
|13
|VELENO, JOSEPH
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|C
|14
|SMITH, TY
|SPOKANE
|WHL
|D
|15
|SANDIN, RASMUS
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|16
|MCLEOD, RYAN
|MISSISSAUGA
|OHL
|C
|17
|SAMUELSSON, MATTIAS
|USA U-18
|NTDP
|D
|18
|GROULX, BENOIT-OLIVIER
|HALIFAX
|QMJHL
|C
|19
|GILES, PATRICK
|USA U-18
|NTDP
|RW
|20
|WOO, JETT
|MOOSE JAW
|WHL
|D
|21
|MERKLEY, RYAN
|GUELPH
|OHL
|D
|22
|WILDE, BODE
|USA U-18
|NTDP
|D
|23
|RANTA, SAMPO
|SIOUX CITY
|USHL
|RW
|24
|JENKINS, BLADE
|SAGINAW
|OHL
|LW
|25
|MCLAUGHLIN, BLAKE
|CHICAGO
|USHL
|LW
|26
|ALEXEYEV, ALEXANDER
|RED DEER
|WHL
|D
|27
|KONDELIK, JACHYM
|MUSKEGON
|USHL
|C
|28
|CLARK, KODY
|OTTAWA
|OHL
|RW
|29
|MCBAIN, JACK
|TORONTO JC
|OJHL
|C
|30
|BAHL, KEVIN
|OTTAWA
|OHL
|D
|31
|MILLER, K'ANDRE
|USA U-18
|NTDP
|D
|32
|DEMIN, STANISLAV
|WENATCHEE
|BCHL
|D
|33
|MCSHANE, ALLAN
|OSHAWA
|OHL
|C
|34
|ADDISON, CALEN
|LETHBRIDGE
|WHL
|D
|35
|FORTIER, GABRIEL
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|LW
|36
|BEAUDIN, NICOLAS
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|37
|BERNARD, XAVIER
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|D
|38
|VALLATI, GIOVANNI
|KITCHENER
|OHL
|D
|39
|DURZI, SEAN
|OWEN SOUND
|OHL
|D
|40
|ROMAN, MILOS
|VANCOUVER
|WHL
|C
|41
|BOUCHARD, XAVIER
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|D
|42
|CHISHOLM, DECLAN
|PETERBOROUGH
|OHL
|D
|43
|REGULA, ALEC
|LONDON
|OHL
|D
|44
|O'BRIEN, JAY
|THAYER ACADEMY
|HIGH-MA
|C
|45
|TYCHONICK, JONATHON
|PENTICTON
|BCHL
|D
|46
|HARRIS, JORDAN
|KIMBALL UNION
|HIGH-NH
|D
|47
|GROSS, NICO
|OSHAWA
|OHL
|D
|48
|GRUDEN, JONATHAN
|USA U-18
|NTDP
|C
|49
|MADDEN, TYLER
|TRI-CITY
|USHL
|C
|50
|HALL, CURTIS
|YOUNGSTOWN
|USHL
|C
|51
|O'REILLY, RYAN
|MADISON
|USHL
|RW
|52
|KRAL, FILIP
|SPOKANE
|WHL
|D
|53
|SALDA, RADIM
|SAINT JOHN
|QMJHL
|D
|54
|ZAVGORODNY, DMITRI
|RIMOUSKI
|QMJHL
|LW
|55
|KESSELRING, MICHAEL
|NEW HAMPTON SCHOOL
|HIGH-NH
|D
|56
|GORNIAK, JACK
|WEST SALEM
|HIGH-WI
|LW
|57
|EMBERSON, TY
|USA U-18
|NTDP
|D
|58
|DER-ARGUCHINTSEV, SEMYON
|PETERBOROUGH
|OHL
|C
|59
|HILLIS, CAMERON
|GUELPH
|OHL
|C
|60
|DRURY, JACK
|WATERLOO
|USHL
|C
|61
|ROBERTSON, CARTER
|OTTAWA
|OHL
|D
|62
|BERNARD-DOCKER, JACOB
|OKOTOKS
|AJHL
|D
|63
|RIPPON, MERRICK
|OTTAWA
|OHL
|D
|64
|TOPPING, KYLE
|KELOWNA
|WHL
|C
|65
|MACDONALD, ANDERSON
|MONCTON
|QMJHL
|LW
|66
|SAMUELSSON, ADAM
|USA U-18
|NTDP
|D
|67
|STEEVES, ALEXANDER
|DUBUQUE
|USHL
|C
|68
|KURASHEV, PHILIPP
|QUEBEC
|QMJHL
|C
|69
|PIVONKA, JACOB
|USA U-18
|NTDP
|C
|70
|DOUGLAS, CURTIS
|WINDSOR
|OHL
|C
|71
|WEISS, TYLER
|USA U-18
|NTDP
|LW
|72
|SUTTER, RILEY
|EVERETT
|WHL
|RW
|73
|SOKOLOV, EGOR
|CAPE BRETON
|QMJHL
|LW
|74
|KOTKOV, VLADISLAV
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|LW
|75
|GOGOLEV, PAVEL
|PETERBOROUGH
|OHL
|RW
|76
|DELLANDREA, TY
|FLINT
|OHL
|C
|77
|NELSON, JAXON
|SIOUX FALLS
|USHL
|C
|78
|FONSTAD, COLE
|PRINCE ALBERT
|WHL
|C
|79
|YERYOMENKO, VLADISLAV
|CALGARY
|WHL
|D
|80
|REICHEL, KRISTIAN
|RED DEER
|WHL
|C
|81
|BARTON, SETH
|TRAIL
|BCHL
|D
|82
|HOELSCHER, MITCHELL
|OTTAWA
|OHL
|C
|83
|PERBIX, JACKSON
|ELK RIVER
|HIGH-MN
|RW
|84
|MICHNAC, ALBERT
|MISSISSAUGA
|OHL
|LW
|85
|HAIN, GAVIN
|USA U-18
|NTDP
|C
|86
|EVERETT, CALEB
|SAGINAW
|OHL
|D
|87
|PEKAR, MATEJ
|MUSKEGON
|USHL
|C
|88
|STOTTS, RILEY
|CALGARY
|WHL
|C
|89
|BURZAN, LUKA
|BRANDON
|WHL
|C
|90
|IVAN, MICHAL
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|D
|91
|FOUDY, LIAM
|LONDON
|OHL
|C
|92
|HUGHES, RILEY
|ST. SEBASTIANS SCHOOL
|HIGH-MA
|RW
|93
|FLORCHUK, ERIC
|SASKATOON
|WHL
|C
|94
|BITTEN, SAMUEL
|OTTAWA
|OHL
|C
|95
|LEPPARD, JACKSON
|PRINCE GEORGE
|WHL
|LW
|96
|CORCORAN, CONNOR
|WINDSOR
|OHL
|D
|97
|PECKFORD, RYAN
|MOOSE JAW
|WHL
|LW
|98
|COTTER, PAUL
|LINCOLN
|USHL
|C
|99
|DUCHARME, JUSTIN
|ACADIE-BATHURST
|QMJHL
|LW
|100
|ZAMULA, EGOR
|CALGARY
|WHL
|D
|101
|POSPISIL, MARTIN
|SIOUX CITY
|USHL
|C
|102
|CALLAHAN, MICHAEL
|CENTRAL ILLINOIS
|USHL
|D
|103
|WOUTERS, CHASE
|SASKATOON
|WHL
|C
|104
|TUCKER, TYLER
|BARRIE
|OHL
|D
|105
|COMRIE, SEAN
|SPRUCE GROVE
|AJHL
|D
|106
|FELTON, CHRISTIAN
|KIMBALL UNION
|HIGH-NH
|D
|107
|LUDVIG, JOHN
|PORTLAND
|WHL
|D
|108
|STRUTHERS, MATTHEW
|NORTH BAY
|OHL
|C
|109
|CASH, LOGAN
|KIMBALL UNION
|HIGH-NH
|LW
|110
|ZABRANSKY, LIBOR
|KELOWNA
|WHL
|D
|111
|DILIBERATORE, PETER
|SALISBURY
|HIGH-CT
|D
|112
|COSTELLO, BRADEN
|DES MOINES
|USHL
|LW
|113
|JENSEN, JACK
|EDEN PRAIRIE
|HIGH-MN
|C
|114
|STASTNEY, SPENCER
|USA U-18
|NTDP
|D
|115
|CROZIER, MAXWELL
|NANAIMO
|BCHL
|D
|116
|STRATIS, PETER
|SUDBURY
|OHL
|D
|117
|BOUDREAU, CAMERON
|JUNIOR BRUINS
|USPHL - NCDC
|D
|118
|GOLOD, MAXIM
|ERIE
|OHL
|LW
|119
|DAMIANI, RILEY
|KITCHENER
|OHL
|C
|120
|GUAY, NICOLAS
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|C
|121
|MACDOUGALL, MATTHEW
|WINDSOR
|OHL
|LW
|122
|MCKENNA, JEREMY
|MONCTON
|QMJHL
|RW
|123
|HUTSKO, LOGAN
|BOSTON COLLEGE
|H-EAST
|RW
|124
|PERUNOVICH, SCOTT
|MINNESOTA-DULUTH
|NCHC
|D
|125
|ALMEIDA, JUSTIN
|MOOSE JAW
|WHL
|C
|126
|PETTERSEN, MATHIAS EMILIO
|MUSKEGON
|USHL
|C
|127
|LYLE, BRADY
|OWEN SOUND
|OHL
|D
|128
|KHODORENKO, PATRICK
|MICHIGAN STATE
|BIG10
|C
|129
|ST. IVANY, JOHN
|SIOUX FALLS
|USHL
|D
|130
|MOSKAL, BILLY
|LONDON
|OHL
|C
|131
|DUDAS, AIDAN
|OWEN SOUND
|OHL
|C
|132
|DUNKLEY, NATHAN
|LONDON
|OHL
|C
|133
|HOLLOWELL, MAC
|SAULT STE. MARIE
|OHL
|D
|134
|HUGG, RICKARD
|KITCHENER
|OHL
|C
|135
|BOUDRIAS, SHAWN
|GATINEAU
|QMJHL
|RW
|136
|LEUFVENIUS, HUGO
|SARNIA
|OHL
|LW
|137
|KRASTENBERGS, RENARS
|OSHAWA
|OHL
|LW
|138
|BUDY, BRENDAN
|LANGLEY
|BCHL
|LW
|139
|CROOKSHANK, ANGUS
|LANGLEY
|BCHL
|LW
|140
|KOUMONTZIS, DEMETRIOS
|EDINA
|HIGH-MN
|LW
|141
|BRAZEAU, JUSTIN
|NORTH BAY
|OHL
|RW
|142
|MINULIN, ARTYOM
|SWIFT CURRENT
|WHL
|D
|143
|SAIGEON, BRANDON
|HAMILTON
|OHL
|C
|144
|STUART, BRODI
|KAMLOOPS
|WHL
|LW
|145
|SAVAGE, RYAN
|FARGO
|USHL
|RW
|146
|STAPLEY, BRETT
|VERNON
|BCHL
|C
|147
|HENMAN, LUKE
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|C
|148
|KRYGIER, COLE
|LINCOLN
|USHL
|D
|149
|HOLMES, HUNTER
|FLINT
|OHL
|C
|150
|ROBERTS, CONNOR
|FLINT
|OHL
|C
|151
|SCHLAHT, WYATT
|ST. SEBASTIANS SCHOOL
|HIGH-MA
|LW
|152
|RANDL, JACK
|OMAHA
|USHL
|LW
|153
|BURGHARDT, LUKE
|NORTH BAY
|OHL
|C
|154
|DE JONG, ETHAN
|PRINCE GEORGE
|BCHL
|RW
|155
|THILANDER, ADAM
|NORTH BAY
|OHL
|D
|156
|BARTEAUX, DAWSON
|RED DEER
|WHL
|D
|157
|SCHMIDT-SVEJSTRUP, JACOB
|FARGO
|USHL
|RW
|158
|HOUDE, SAMUEL
|CHICOUTIMI
|QMJHL
|C
|159
|KRYGIER, CHRISTIAN
|LINCOLN
|USHL
|D
|160
|CHYZOWSKI, RYAN
|MEDICINE HAT
|WHL
|LW
|161
|NIZHNIKOV, KIRILL
|SUDBURY
|OHL
|RW
|162
|LISKA, ADAM
|KITCHENER
|OHL
|C
|163
|MACPHERSON, JUSTIN
|NIAGARA
|OHL
|D
|164
|REINHARDT, COLE
|BRANDON
|WHL
|LW
|165
|LOHEIT, LUKE
|MINNETONKA
|HIGH-MN
|RW
|166
|KEMP, BRETT
|EDMONTON
|WHL
|C
|167
|VORLICKY, MICHAEL
|EDINA
|HIGH-MN
|D
|168
|MCCORMICK, ADAM
|CAPE BRETON
|QMJHL
|D
|169
|GINNELL, BRAD
|KOOTENAY
|WHL
|C
|170
|JOHNSON, ISAAC
|TRI-CITY
|WHL
|LW
|171
|VESTERINEN, SAKU
|CHARLOTTETOWN
|QMJHL
|D
|172
|HALVERSON, JORDON
|HUDSON
|HIGH-WI
|D
|173
|ENNIS, WILLIAM
|OSHAWA
|OHL
|D
|174
|GROUCHY, MATTHEW
|QUEBEC
|QMJHL
|RW
|175
|PROKOP, JOSH
|VERNON
|BCHL
|C
|176
|MALM, JAMES
|VANCOUVER
|WHL
|C
|177
|GIROUX, DAMIEN
|SAGINAW
|OHL
|C
|178
|KELLENBERGER, MATTHEW
|OAKVILLE
|OJHL
|D
|179
|WYLIE, WYATTE
|EVERETT
|WHL
|D
|180
|WOODING, TEDDY
|RIVERS ACADEMY
|HIGH-MA
|C
|181
|HARTJE, CHASE
|BRANDON
|WHL
|D
|182
|MARTEL, JORDAN
|BAIE-COMEAU
|QMJHL
|RW
|183
|LEVIN, DAVID
|SUDBURY
|OHL
|C
|184
|MCLEOD, WYATT
|EDMONTON
|WHL
|D
|185
|SNELL, MASON
|WELLINGTON
|OJHL
|D
|186
|PERESUNKO, ALEXANDR
|JUNIOR BRUINS
|USPHL - NCDC
|RW
|187
|ETHIER, THOMAS
|BLAINVILLE-BOISBRIAND
|QMJHL
|LW
|188
|HARSCH, REECE
|SEATTLE
|WHL
|D
|189
|WRIGHT, CAMERON
|BOWLING GREEN
|WCHA
|RW
|190
|KANNOK-LEIPERT, ALEX
|VANCOUVER
|WHL
|LW
|191
|SCHULTHEIS, BENJAMIN
|MN MAGICIANS
|NAHL
|D
|192
|MCDONOUGH, AIDAN
|THAYER ACADEMY
|HIGH-MA
|LW
|193
|OKSANEN, EMIL
|REGINA
|WHL
|LW
|194
|BOUQUOT, JACQUES
|SALISBURY
|HIGH-CT
|LW
|195
|HELGESON, BEN
|HILL-MURRAY
|HIGH-MN
|C
|196
|MCFAUL, DUSTYN
|PICKERING
|OJHL
|D
|197
|DEBOER, JACK
|USA U-18
|NTDP
|C
|198
|SCHMIDT, COLIN
|WAYZATA
|HIGH-MN
|RW
|199
|STEVENS, RYAN
|NOBLE & GREENOUGH
|HIGH-MA
|LW
|200
|FOCHT, CARSON
|CALGARY
|WHL
|C
|201
|LAPOINTE, PHILIPPE
|LINCOLN
|USHL
|RW
|202
|NYMAN, LINUS
|KINGSTON
|OHL
|RW
|203
|HERAUF, JACOB
|RED DEER
|WHL
|D
|204
|SOLOW, ZACH
|NORTHEASTERN
|H-EAST
|RW
|205
|PROKOP, NOAH
|GREEN BAY
|USHL
|C
|206
|MIDDENDORF, ERIK
|USA U-18
|NTDP
|LW
|207
|LYNCH, ROBERT
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|C
|208
|PLOUFFE, DYLAN
|VANCOUVER
|WHL
|D
|209
|WESTERLUND, EMIL
|MAINE
|H-EAST
|LW
|210
|BINNER, ALEXIS
|MAINE
|H-EAST
|D
|211
|GRONDIN, MAXIM
|SAGINAW
|OHL
|C
|212
|MANDERVILLE, ETHAN
|OTTAWA
|CCHL
|C
|213
|MCELHANEY, NOLAN
|CUSHING ACADEMY
|HIGH-MA
|D
|214
|WONG, AUSTIN
|OKOTOKS
|AJHL
|C
|215
|BLANCHARD, GABRIEL
|TRINITY PAWLING
|HIGH-NY
|D
|216
|ONYEBUCHI, MONTANA
|KAMLOOPS
|WHL
|D
|217
|SWEENEY, CONNOR
|LAWRENCE ACADEMY
|HIGH-MA
|LW
North American Goaltenders
|RK
|PLAYER
|2017-18 TEAM
|LEAGUE
|1
|GRAVEL, ALEXIS
|HALIFAX
|QMJHL
|2
|RODRIGUE, OLIVIER
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|3
|INGHAM, JACOB
|MISSISSAUGA
|OHL
|4
|MANDOLESE, KEVIN
|CAPE BRETON
|QMJHL
|5
|KUCHARSKI, JACOB
|DES MOINES
|USHL
|6
|HOFER, JOEL
|SWIFT CURRENT
|WHL
|7
|KARKI, KEEGAN
|MUSKEGON
|USHL
|8
|TENDECK, DAVID
|VANCOUVER
|WHL
|9
|MOE, JARED
|WATERLOO
|USHL
|10
|HARVEY, SAMUEL
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|11
|THIESSEN, MATT
|STEINBACH
|MJHL
|12
|PROSVETOV, IVAN
|YOUNGSTOWN
|USHL
|13
|KOOY, JORDAN
|LONDON
|OHL
|14
|HRENAK, DAVID
|ST. CLOUD STATE
|NCHC
|15
|MOR, JONATHAN
|USA U-18
|NTDP
|16
|EMOND, ZACHARY
|ROUYN-NORANDA
|QMJHL
|17
|DONOFRIO, NICK
|HAMILTON
|OHL
|18
|GIBSON, MITCHELL
|LONE STAR
|NAHL
|19
|OUTEN, TYRIQ
|SOUTH SHORE KINGS
|USPHL - NCDC
|20
|FITZPATRICK, LUCAS
|SHAWINIGAN
|QMJHL
|21
|MOODY, DANIEL
|DRUMMONDVILLE
|QMJHL
|22
|MCGOVERN, DUNCAN
|KOOTENAY
|WHL
|23
|SCHEEL, ADAM
|PENTICTON
|BCHL
|24
|ULLAN, RYAN
|BISMARCK
|NAHL
|25
|COTE-CAZENAVE, TRISTAN
|VICTORIAVILLE
|QMJHL
|26
|KRAWS, BENJAMIN
|SIOUX CITY
|USHL
|27
|OVECKA, JURAJ
|SPRINGFIELD
|NAHL
|28
|DERIDDER, DREW
|USA U-18
|NTDP
|29
|STEJSKAL, ZACH
|CENTRAL ILLINOIS
|USHL
|30
|ALEXANDER, JETT
|NORTH YORK
|OJHL
|31
|RASMUSSEN, DAYTON
|DENVER
|NCHC